Sociedad

Un camionero murió tras un incendio por un choque entre dos transportes de carga en el puente Zárate-Brazo Largo

El siniestro se produjo en el kilómetro 99 de la Ruta Nacional 12, a la altura de Isla Talavera, en una noche marcada por dos accidentes a escasa distancia que obligaron a cortar la circulación durante seis horas en el corredor que conecta Buenos Aires con Entre Ríos

El siniestro se produjo en el kilómetro 99 de la Ruta Nacional 12, a la altura de Isla Talavera, en una noche marcada por dos accidentes a escasa distancia que obligaron a cortar la circulación durante seis horas en el corredor que conecta Buenos Aires con Entre Ríos
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Un camionero murió tras un choque e incendio entre dos transportes de carga en el kilómetro 99 de la Ruta Nacional 12, a la altura de Isla Talavera, dentro del complejo Zárate-Brazo Largo. Ese fue el más grave de dos siniestros viales que se registraron durante la noche del miércoles a escasa distancia uno del otro, y que obligaron a interrumpir la circulación en ambos sentidos durante seis horas en el corredor que conecta Buenos Aires con Entre Ríos.

El accidente de mayor gravedad se produjo en el kilómetro 99 de la ruta. Allí, por circunstancias que todavía se investigan, dos camiones de transporte de carga colisionaron y se incendiaron de forma inmediata. Las llamas consumieron ambos vehículos mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar el fuego y asistir a los involucrados.

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Uno de los conductores falleció como consecuencia del impacto y el posterior incendio, según confirmó Mauricio Vega, jefe de los Bomberos Voluntarios de Zárate, en declaraciones al medio R2820.

Hasta el momento, las autoridades no dieron a conocer la identidad de la víctima. Tampoco se precisó qué tipo de mercadería transportaban los vehículos ni las causas que originaron la colisión. Las pericias sobre los camiones siniestrados y las actuaciones judiciales correspondientes deberán reconstruir la mecánica del impacto y determinar cómo se desencadenó el fuego.

A solo cuatro kilómetros de distancia, en el kilómetro 103 de la misma ruta, se había registrado otro choque entre transportes de carga durante esa misma noche. En ese caso, los conductores involucrados sufrieron lesiones leves. Las autoridades no informaron, hasta ahora, que exista una relación directa entre ambos episodios, aunque la proximidad geográfica y temporal entre los dos siniestros complicó las tareas de asistencia y el flujo vehicular en la zona.

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Los Bomberos Voluntarios de Zárate trabajaron durante la noche para controlar las llamas que consumieron ambos vehículos en Isla Talavera
Los Bomberos Voluntarios de Zárate trabajaron durante la noche para controlar las llamas que consumieron ambos vehículos en Isla Talavera

La magnitud de los accidentes, en particular el incendio que arrasó con los dos camiones en el kilómetro 99, obligó a establecer un corte total de circulación sobre la Ruta Nacional 12 en ambos sentidos. La concesionaria Autovía del Mercosur informó que la interrupción se implementó en el kilómetro 85, a la altura del peaje Zárate, para quienes se dirigían hacia el norte, y en el kilómetro 119, junto al puesto de la Policía Caminera de Ibicuy, para el sentido contrario. La empresa solicitó a los conductores evitar los sectores afectados mientras duraran las tareas de emergencia.

La restricción afectó a automovilistas, colectivos y transportistas que utilizan a diario el complejo vial para trasladarse entre la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos. Alrededor de las 5:30 de la madrugada de este jueves, la circulación fue restablecida, una vez que los equipos de emergencia completaron el operativo en los puntos siniestrados. En total, el corredor permaneció cerrado durante aproximadamente seis horas.

El complejo Zárate-Brazo Largo constituye uno de los principales enlaces entre el norte bonaerense y el litoral argentino, con un flujo constante de vehículos particulares, colectivos y camiones que transportan mercadería hacia distintas regiones del país. La Ruta Nacional 12 es una vía estratégica para el movimiento de cargas, y cualquier interrupción prolongada en ese sector repercute sobre la logística regional y la circulación entre ambas provincias.

Resta que la investigación avance sobre las características de los vehículos involucrados y las condiciones en que se produjeron las dos colisiones en Isla Talavera. La identidad del camionero fallecido y los detalles de la carga que llevaban los transportes al momento de los impactos son parte de la información que las autoridades aún no difundieron.

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