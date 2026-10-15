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La escena romántica de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo que se volvió viral

El capitán argentino acompañó a su hijo Ciro durante un encuentro de la academia del Inter Miami y las imágenes familiares dieron la vuelta al mundo

El capitán argentino presente junto a su esposa en el partido de uno de sus hijos

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La clasificación de Inter Miami a la postemporada de la MLS 2026 llegó con seis fechas de anticipación, luego del triunfo por 2-0 frente a New York City FC en el Nu Stadium. Lionel Messi fue titular en un partido que afirmó a la franquicia de Florida en la recta final de la fase regular y mantuvo al equipo entre los principales aspirantes de la Conferencia Este (está segundo, detrás de Nashville).

Antes de ese encuentro, el capitán argentino volvió a quedar expuesto en redes sociales por una escena alejada de la competencia con el equipo principal. Messi asistió a las instalaciones del club para acompañar a su hijo menor, Ciro, durante uno de los partidos que disputó en la academia de Inter Miami.

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Las imágenes mostraron al futbolista sentado en uno de los bancos ubicados al costado de la cancha junto a Antonela Roccuzzo. La pareja siguió el desarrollo del partido de Ciro, que integra las categorías inferiores de las Garzas, como también lo hacen sus hermanos Thiago y Mateo desde la llegada del astro argentino al club que preside David Beckham.

En una de las escenas difundidas, Messi se inclinó levemente hacia adelante mientras Roccuzzo lo acariciaba. El rosarino estaba descalzo sobre el césped, con el celular en la mano y el mate colocado a un costado. El gesto entre ambos generó rápidamente mensajes de afecto de parte de los usuarios que compartieron el video.

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Ciro disputó un encuentro en las inferiores del club norteamericano acompañado por sus padres

La pareja suele concurrir a los entrenamientos y partidos de sus hijos, una rutina que mantuvieron desde su instalación en Estados Unidos. Messi y Roccuzzo se casaron en junio de 2017 y suelen aparecer juntos en compromisos deportivos y actividades familiares vinculadas con el crecimiento futbolístico de Thiago, Mateo y Ciro.

Otro registro que llamó la atención mostró al 10 en el lateral del campo, debajo de un gazebo dispuesto por el sol. El argentino sostenía el teléfono con ambas manos y filmaba concentrado las acciones de su hijo, mientras Ciro permanecía cerca del lugar y se colocaba la mochila.

Las escenas familiares ocurrieron un día antes del partido que Inter Miami disputó el miércoles ante New York City FC. En ese compromiso, el equipo consiguió una victoria por 2-0 que le permitió consolidarse en el segundo lugar de la Conferencia Este con 52 puntos y aseguró su presencia en la siguiente etapa del torneo.

Antonela Messi
Lionel Messi en su despedida de la selección argentina junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro

El delantero Germán Berterame abrió el marcador para el conjunto de Florida. El mediocampista Rodrigo De Paul estableció la diferencia definitiva, tras recibir una asistencia de Messi, quien sumó otra participación decisiva en la campaña del equipo dentro de la MLS.

La clasificación obtenida con margen sobre el final de la temporada regular se produjo pocos días después de otro episodio especial para Messi y su entorno. El capitán había vivido una noche emotiva en su despedida de la selección argentina ante Benín, en el estadio Monumental.

Aquel encuentro reunió a excompañeros del futbolista y a integrantes del plantel que se consagró campeón del mundo en Qatar 2022. Las lágrimas y la emoción también alcanzaron a la familia del jugador, que más tarde regresó a Florida para retomar sus compromisos cotidianos y deportivos.

Antonela Messi
Antonela Roccuzzo junto a sus hijos emocionada en el último partido del 10 con la camiseta albiceleste

Mientras Messi acumula 48 títulos en su carrera, sus hijos avanzan en las divisiones formativas del club estadounidense. Los campeonatos obtenidos por los jóvenes y algunas de sus jugadas se hicieron virales en las redes sociales, donde numerosos seguidores señalaron similitudes con el estilo de juego de su padre.

El próximo desafío de Inter Miami será como visitante ante Atlanta United. El partido se jugará el sábado a las 20.30, con el equipo ya clasificado a la postemporada y con Messi como una de las figuras de la campaña que sostuvo a la franquicia entre los primeros puestos del Este.

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