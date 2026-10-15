El transporte estatal de pasajeros en Cuba cae 93% entre enero y septiembre de 2025

El precio del trayecto supera la remuneración diaria promedio estimada de un trabajador local, de 236 pesos, mientras el periódico oficialista Girón reconoce que numerosos potenciales pasajeros no pueden costearlo (Foto archivo, referencia)

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El periódico oficialista Girón reconoció el 14 de octubre que el transporte en Matanzas volvió a circular, pero sus tarifas superan la capacidad de pago de amplios sectores cuyos salarios deben cubrir alimentos, medicamentos y otros gastos básicos, según informó CiberCuba.

La situación invirtió la imagen habitual del paradero intermunicipal del Viaducto: durante años, los pasajeros esperaban vehículos que no llegaban; ahora las guaguas permanecen estacionadas mientras los potenciales usuarios no pueden costear los viajes.

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La publicación mostró, a través de una fotografía, a un grupo de personas que esperaba la posibilidad de movilizarse. La medida vuelve a exponer una de las dificultades cotidianas que afrontan los cubanos.

Tarifas por encima de los ingresos diarios

El deterioro del sistema se refleja en todo el país. Entre enero y septiembre de 2025, el transporte estatal de pasajeros cayó 93%, de 40,2 millones a 900.000 usuarios, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), el organismo estadístico del gobierno cubano.

El diario oficialista Girón señaló que los autobuses permanecen detenidos en el Viaducto ante la falta de viajeros capaces de asumir los nuevos precios, tras años de esperas por unidades. La Habana, Cuba, el 21 de julio de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

En Matanzas, una guagua cuyo pasaje costaba 10 pesos cubanos, cerca de USD 0,01 al cambio informal de referencia, pasó a cobrar 700 pesos, unos USD 0,86. Humberto Fuentes Rodríguez, periodista de Girón, describió el efecto de ese aumento: “Una guagua que antes podía costar 10 pesos ahora cobra 700. Para quien recibe un salario en pesos cubanos y tiene que repartirlo entre comida, medicamentos y todo lo demás que cuesta vivir, la cuenta del viaje deja de ser una cuenta de transporte. Se convierte en una decisión”.

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Los triciclos eléctricos se expandieron como alternativa informal tras el colapso del transporte estatal. En junio de 2026 duplicaron sus tarifas y, después de las quejas de los ciudadanos, las autoridades establecieron precios regulados: 250 pesos, unos USD 0,31, entre el Preuniversitario y Peñas Altas; 150 pesos, cerca de USD 0,18, hasta el Hospital Faustino Pérez; y 125 pesos, unos USD 0,15, hasta la Terminal o Versalles.

Un trabajador matancero percibe un salario diario promedio estimado en 236 pesos, equivalentes a unos USD 0,29. El trayecto hasta Peñas Altas cuesta más que la remuneración de una jornada completa.

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El salario estatal promedio en Cuba alcanzó 7.354 pesos mensuales en agosto de 2026, equivalentes a unos USD 9 al cambio informal, según la ONEI. El salario mínimo nacional es de 3.210 pesos mensuales desde julio de ese año, cerca de USD 3,93.

Una fila de mototaxis de diversos colores permanece estacionada en la orilla de una calle mientras varios peatones caminan por la acera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menos ómnibus, combustible escaso y rutas privadas

La crisis de movilidad ya se había profundizado en 2025: en septiembre de ese año, solo 63 de los 129 ómnibus provinciales de Matanzas estaban operativos. En febrero de 2026, la falta de combustible dejó prácticamente paralizados los servicios urbanos e intermunicipales.

El Estado impulsó entonces el arrendamiento de vehículos estatales a actores no estatales. La medida incrementó la presencia de vehículos en las calles, aunque las tarifas quedaron sujetas a valores que la población asalariada no puede asumir.

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Una ruta privada entre Matanzas y La Habana, habilitada en julio, cobra 3.000 pesos por trayecto, cerca de USD 3,67 al tipo de cambio informal. La cifra equivale a casi todo el salario mínimo mensual de numerosos trabajadores.

Girón resumió la contradicción: “Han aparecido más vehículos y, sin embargo, el pasaje sigue siendo demasiado caro para una parte considerable de quienes necesitan utilizarlos”.