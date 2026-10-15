Cuba

El transporte estatal de pasajeros en Cuba cae 93% entre enero y septiembre de 2025

Las cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información muestran un descenso desde 40,2 millones hasta 900.000 usuarios, en un contexto de escasez de combustible y menor disponibilidad de ómnibus

Varias personas suben a un vehículo improvisado en La Habana; un hombre con casco blanco y camiseta blanca mira desde una ventana, sosteniendo un teléfono
El precio del trayecto supera la remuneración diaria promedio estimada de un trabajador local, de 236 pesos, mientras el periódico oficialista Girón reconoce que numerosos potenciales pasajeros no pueden costearlo (Foto archivo, referencia)
Guardar

El periódico oficialista Girón reconoció el 14 de octubre que el transporte en Matanzas volvió a circular, pero sus tarifas superan la capacidad de pago de amplios sectores cuyos salarios deben cubrir alimentos, medicamentos y otros gastos básicos, según informó CiberCuba.

La situación invirtió la imagen habitual del paradero intermunicipal del Viaducto: durante años, los pasajeros esperaban vehículos que no llegaban; ahora las guaguas permanecen estacionadas mientras los potenciales usuarios no pueden costear los viajes.

PUBLICIDAD

La publicación mostró, a través de una fotografía, a un grupo de personas que esperaba la posibilidad de movilizarse. La medida vuelve a exponer una de las dificultades cotidianas que afrontan los cubanos.

Tarifas por encima de los ingresos diarios

El deterioro del sistema se refleja en todo el país. Entre enero y septiembre de 2025, el transporte estatal de pasajeros cayó 93%, de 40,2 millones a 900.000 usuarios, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), el organismo estadístico del gobierno cubano.

El diario oficialista Girón señaló que los autobuses permanecen detenidos en el Viaducto ante la falta de viajeros capaces de asumir los nuevos precios, tras años de esperas por unidades. La Habana, Cuba, el 21 de julio de 2026. REUTERS/Norlys Pérez
El diario oficialista Girón señaló que los autobuses permanecen detenidos en el Viaducto ante la falta de viajeros capaces de asumir los nuevos precios, tras años de esperas por unidades. La Habana, Cuba, el 21 de julio de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

En Matanzas, una guagua cuyo pasaje costaba 10 pesos cubanos, cerca de USD 0,01 al cambio informal de referencia, pasó a cobrar 700 pesos, unos USD 0,86. Humberto Fuentes Rodríguez, periodista de Girón, describió el efecto de ese aumento: “Una guagua que antes podía costar 10 pesos ahora cobra 700. Para quien recibe un salario en pesos cubanos y tiene que repartirlo entre comida, medicamentos y todo lo demás que cuesta vivir, la cuenta del viaje deja de ser una cuenta de transporte. Se convierte en una decisión”.

PUBLICIDAD

Los triciclos eléctricos se expandieron como alternativa informal tras el colapso del transporte estatal. En junio de 2026 duplicaron sus tarifas y, después de las quejas de los ciudadanos, las autoridades establecieron precios regulados: 250 pesos, unos USD 0,31, entre el Preuniversitario y Peñas Altas; 150 pesos, cerca de USD 0,18, hasta el Hospital Faustino Pérez; y 125 pesos, unos USD 0,15, hasta la Terminal o Versalles.

Un trabajador matancero percibe un salario diario promedio estimado en 236 pesos, equivalentes a unos USD 0,29. El trayecto hasta Peñas Altas cuesta más que la remuneración de una jornada completa.

El salario estatal promedio en Cuba alcanzó 7.354 pesos mensuales en agosto de 2026, equivalentes a unos USD 9 al cambio informal, según la ONEI. El salario mínimo nacional es de 3.210 pesos mensuales desde julio de ese año, cerca de USD 3,93.

Varios mototaxis de tres ruedas alineados en una calle junto a una cerca amarilla, postes de luz y personas en la acera.
Una fila de mototaxis de diversos colores permanece estacionada en la orilla de una calle mientras varios peatones caminan por la acera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menos ómnibus, combustible escaso y rutas privadas

La crisis de movilidad ya se había profundizado en 2025: en septiembre de ese año, solo 63 de los 129 ómnibus provinciales de Matanzas estaban operativos. En febrero de 2026, la falta de combustible dejó prácticamente paralizados los servicios urbanos e intermunicipales.

El Estado impulsó entonces el arrendamiento de vehículos estatales a actores no estatales. La medida incrementó la presencia de vehículos en las calles, aunque las tarifas quedaron sujetas a valores que la población asalariada no puede asumir.

Una ruta privada entre Matanzas y La Habana, habilitada en julio, cobra 3.000 pesos por trayecto, cerca de USD 3,67 al tipo de cambio informal. La cifra equivale a casi todo el salario mínimo mensual de numerosos trabajadores.

Girón resumió la contradicción: “Han aparecido más vehículos y, sin embargo, el pasaje sigue siendo demasiado caro para una parte considerable de quienes necesitan utilizarlos”.

Temas Relacionados

Transporte públicoCubaCosto de vidaSalarioscrisis en CubaMatanzas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los mercados de barrio ofrecen alimentos con precios que cuestionan las rebajas prometidas por el Gobierno

En un local de Cerro, la leche en polvo costaba 4.500 pesos y el aceite 2.700, mientras consumidores reportaron valores iguales o superiores a los de mipymes y revendedores privados

Los mercados de barrio ofrecen alimentos con precios que cuestionan las rebajas prometidas por el Gobierno

Matrimonio opositor denunció que fue obligado a exiliarse para salir de prisión en Cuba

Donaida Pérez Paseiro y su esposo, Loreto Hernández García, denunciaron que agentes de la Seguridad del Estado condicionaron su liberación a que abandonaran la isla. Ambos cumplen condenas por haber participado en las protestas del 11 de julio de 2021

Matrimonio opositor denunció que fue obligado a exiliarse para salir de prisión en Cuba

La inflación interanual oficial creció en Cuba y se situó en septiembre en el 28,44%, pero la cifra real puede ser mucho mayor

El dato estatal no incluye el mercado informal, donde la variación de precios podría alcanzar los tres dígitos, según expertos independientes

La inflación interanual oficial creció en Cuba y se situó en septiembre en el 28,44%, pero la cifra real puede ser mucho mayor

Cuba cerró septiembre con un récord de 1.351 presos políticos: “El hecho de pedir agua y electricidad puede llevarte a prisión”

La organización Prisoners Defenders sumó 50 casos a su listado mensual y advirtió que 476 detenidos padecen enfermedades. La palabra de su presidente, Javier Larrondo, en diálogo con Infobae

Cuba cerró septiembre con un récord de 1.351 presos políticos: “El hecho de pedir agua y electricidad puede llevarte a prisión”

Intoxicación en una escuela de Santiago de Cuba deja 26 personas bajo atención médica

Los afectados, 25 alumnos y un adulto, presentaron vómitos, calambres, cefalea e irritación ocular este miércoles 14 de octubre, aunque las autoridades locales aseguraron que todos permanecían fuera de peligro

Intoxicación en una escuela de Santiago de Cuba deja 26 personas bajo atención médica

TECNO

Qué debo tener en cuenta al comprar una computadora: RAM, almacenamiento y procesador

Qué debo tener en cuenta al comprar una computadora: RAM, almacenamiento y procesador

OpenAI acusa a Apple de obtener información secreta sobre uno de sus dispositivos

iPhone Duo: cuándo sale la preventa del plegable de Apple calificado como mejor invento 2026

Epic Games Store cambia | usaron inteligencia artificial y la biblioteca tiene nueva interfaz

OpenAI y Anthropic serán investigados por prácticas internas de privacidad y seguridad

ENTRETENIMIENTO

Bryan Cranston habló sobre la carrera de su hija Taylor Dearden: “Como padre, solo quiero que sea feliz”

Bryan Cranston habló sobre la carrera de su hija Taylor Dearden: “Como padre, solo quiero que sea feliz”

La frase de Timothée Chalamet que anticipa el rumbo de ‘Duna: Parte 3′: “No tiene una redención absoluta”

Denise Richards revela por qué hizo público su lifting facial tras una mención de su exesposo en el juzgado

Así fue la llamada de emergencia que reconstruye los momentos previos a la muerte de Hayden Panettiere

Un niño desconocido, una cita interrumpida y una frase susurrada: el origen de la icónica escena del beso en La Sirenita

MUNDO

El petróleo WTI subió 3% tras el desplome de las reservas estadounidenses

El petróleo WTI subió 3% tras el desplome de las reservas estadounidenses

El Líbano revocó la licencia del banco iraní Bank Saderat ante la presión de Estados Unidos

Arabia Saudita acusó a Irán de alentar la escalada de los rebeldes hutíes y respaldar sus ataques

Zelensky pidió a la OTAN interceptores de misiles balísticos tras el nuevo bombardeo ruso contra la red eléctrica ucraniana

El retraso de los chorlitos preocupa a Nueva Zelanda: por qué la migración de esta ave nativa está en riesgo