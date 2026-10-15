Cuestionan compras de la Policía Nacional Civil para 2025 y 2026 en el Congreso de Guatemala

Fiscalización, el diputado José Chic, subjefe del bloque VOS, citó este miércoles a Kelvin Aguilar, segundo viceministro administrativo del Ministerio de Gobernación (Mingob) y Juan Rodas, subdirector general de personal de la Policía Nacional Civil (PNC), (Congreso de la República)

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El diputado José Chic, subjefe del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad, requirió información detallada sobre las compras de la Policía Nacional Civil (PNC) para 2025 y 2026, luego de que las autoridades reportaran asignaciones por aproximadamente Q 685 millones y no precisaran el monto total de las adquisiciones directas y de baja cuantía.

La revisión incluyó gastos de funcionamiento, vehículos, uniformes, armas, repuestos y alquileres de inmuebles. También abarcó el remozamiento de la sede central de la institución, cuya inversión ascendió a Q 6,6 millones, frente a las deficiencias que, según Chic, persisten en otras instalaciones policiales.

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Kelvin Aguilar, segundo viceministro administrativo del Ministerio de Gobernación, explicó que los recursos asignados a la PNC están destinados a ejecutar distintas compras. El funcionario añadió que se trabaja en la obtención de equipo y uniformes para abastecer a las nuevas promociones de agentes previstas para 2027.

Juan Rodas, subdirector general de personal de la PNC, informó que está aprobada la cuarta modificación del plan de compras. Esa actualización incorporó la adquisición de vehículos oficiales, además de cotizaciones y licitaciones para comprar repuestos, uniformes, equipo, tintas para impresoras y armas.

Las compras incluidas en esa modificación suman Q 15,9 millones. Durante la citación, sin embargo, no se presentó una cifra consolidada sobre los desembolsos realizados mediante compras directas y procedimientos de baja cuantía.

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Fiscalización, el diputado José Chic, subjefe del bloque VOS, citó este miércoles a Kelvin Aguilar, segundo viceministro administrativo del Ministerio de Gobernación (Mingob) y Juan Rodas, subdirector general de personal de la Policía Nacional Civil (PNC), (Congreso de la República)

Alquileres superiores a Q 100 millones y compras sin consolidar

Los pagos anuales por arrendamiento de inmuebles superan los Q 100 millones, según se expuso durante la reunión. Chic cuestionó el costo de esos alquileres y pidió conocer las condiciones de las sedes utilizadas por la Policía Nacional Civil.

El remozamiento de la Dirección General de la PNC incluyó trabajos en instalaciones hidrosanitarias, baños y tuberías, además de intervenciones en la cubierta del edificio. Las autoridades también mencionaron la colocación de mingitorios antivandálicos.

El legislador contrastó esa inversión con el estado de otras dependencias policiales que, aseguró, ha observado durante sus visitas. El cuestionamiento se centró en cómo se distribuyen los recursos de la institución y en la falta de información completa sobre las contrataciones.

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Un funcionario presente en la citación sostuvo que el detalle requerido era específico y que se necesitaba tiempo para localizarlo: “En efecto, como le indico, lo que pasa es que la información que usted solicita es muy puntual. Por eso le estaban pidiendo el tiempo necesario para poderla ubicar y darle el dato que usted requiere”.

Chic respondio que la ausencia de una cifra consolidada impedía conocer el gasto real de la institución por esos mecanismos. “Ya vieron por qué es importante. Si no, después nadie sabe, nadie supo. Nadie tiene los datos”, expresó.

Ante las respuestas de las autoridades, el diputado solicitó un informe con los datos de cada compra adjudicada, pendiente y en proceso de publicación dentro de los planes de adquisiciones de 2025 y 2026. El requerimiento busca identificar el estado de cada procedimiento y los recursos comprometidos.

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Obras educativas pendientes en Escuintla y Santa Rosa

La fiscalización también abarcó proyectos de infraestructura educativa. Chic citó a Romelia Mo, viceministra de Educación Bilingüe e Intercultural del Ministerio de Educación, y a autoridades de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado para conocer los avances administrativos en tres obras.

Los proyectos revisados fueron el remozamiento del Instituto Técnico Vocacional Dr. Inrich Fischmann, el Instituto Nacional de Bachillerato en Electricidad de Escuintla y la construcción de la escuela El Chiltepe, en Santa Rosa.

Las autoridades de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado indicaron que el remozamiento del Instituto Fischmann continúa a la espera de un estudio de viabilidad. El siguiente paso será nombrar a los especialistas que visitarán el establecimiento para realizar la evaluación estructural.

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Ese estudio permitirá avanzar hacia la planificación y contratación de la intervención. Las autoridades señalaron que la visita técnica está prevista para los próximos días.

En el caso del Instituto Nacional de Bachillerato en Electricidad, Mo indicó que ya se realizó una reunión con el director del establecimiento para verificar el predio donde se formuló el proyecto original. Los asuntos administrativos quedaron a cargo de la Dirección Departamental.

La continuidad del proyecto depende de la notificación de venta por parte de la actual propietaria del terreno.