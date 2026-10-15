El Niño: las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay podrían tener un alivio temporal, aunque el escenario seguirá complejo

Hay alertas y evacuados por las inundaciones en el litoral (Gentileza El Territorio)

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A través de su último informe hidrológico, Yacyretá evaluó, respecto de las crecidas en los ríos Paraná y Uruguay, que “en los próximos días, las previsiones indican una tendencia creciente en los caudales afluentes hasta el viernes 16”, y anticipó “valores estables a levemente decrecientes a partir del sábado 17”.

Algo similar estimó Salto Grande. En el reporte por el estado del río Uruguay, precisó que el nivel aguas abajo del complejo hidroeléctrico “continuará con tendencia descendente durante los días venideros”. Sin embargo, anticipó que se mantendrá la condición de “aguas altas, propia del trimestre actual, muy influenciado por el fenómeno El Niño”.

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Yacyretá fundó sus estimaciones sobre la creciente y posterior estabilización decreciente del río en las precipitaciones registradas en gran parte de la cuenca, y del aumento de los caudales del río Paraná aguas arriba de su confluencia con el río Iguazú.

Salto Grande, en tanto, alertó: “Más allá de lo previsto para la próxima semana, el fenómeno El Niño de intensidad muy fuerte continúa presente”. Debido a eso “su efecto sobre las lluvias en la cuenca seguirá manifestándose. Por lo tanto, es esperable que se registren sucesivos repuntes del río en el futuro”.

Esta mejora es temporal. Yacyretá puntualizó que durante el trimestre octubre-diciembre 2026 podrían verificarse con un grado elevado de probabilidad “eventos hidrológicos asociados a situaciones de aguas altas”. Es decir: crecientes. La central argentina-paraguaya sostuvo esta afirmación en “la evolución de índices climáticos publicados por organismos especializados de referencia”.

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En coincidencia, la Comisión Técnica binacional que administra Salto Grande expuso: “En los próximos 7 días, continuará la tendencia de descenso gradual”.

Agregó que “se descarta que el nivel del río vuelva a superar el alerta” en ese lapso y que “aún así, el río permanecerá en condición de ‘aguas altas’ durante el último trimestre del año”.

El día a día

Club de pesca Montecarlo (Gentileza El Territorio)

Mientras se aguarda la mejoría temporal, la creciente sigue golpeando las poblaciones costeras del Litoral. El último informe de Prefectura Naval consignó que hay 5 localidades en alerta y otras tantas en estado de evacuación.

Sobre el río Paraná Itatí está en alerta, mientras que Libertad, Eldorado, Libertador, Santa Ana e Ituzaingó permanecen en rango de evacuación.

En tanto, a la vera del Uruguay el alerta se mantiene en Alvear, La Cruz, Yapeyú, Bonpland y Concepción del Uruguay. Concordia, la primera ciudad en tener evacuados, salió de esa condición. Por otro lado, Paso de los Libres se sostiene en la categoría de evacuación.

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Otras dos localidades están complicadas. Se trata de Iguazú, localizada sobre el río homónimo y en situación de evacuación, e Isla del Cerrito, en la conjunción del Paraguay y el Paraná, que se ubica en alerta.

En Corrientes, las estimaciones indican que hay más de 100 personas reubicadas por la suba de las aguas del Paraná y el Uruguay. La evaluación considera evacuados en centros oficiales y autoevacuados, gente que se retiró por sus propios medios y se refugió en casas de familiares.

Según datos de Defensa Civil citados por El Litoral de Corrientes, en la Isla Apipé, aguas abajo de Yacyretá, hay 42 evacuados y autoevacuados. A ellos se suman 31 personas en el Regimiento de Paso de los Libres. También hay 19 reubicados en Ituzaingó.

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Mientras, en Itatí alrededor de 14 personas fueron relocalizadas. En esta localidad ocurrió un hecho curioso: una embarcación de Prefectura chocó con una lancha de pescadores. Una de las tres personas que estaban en el vehículo particular era Andrés “Chapu” Nocioni, ex basquetbolista de la Generación Dorada y de la NBA.

En Andresito, Misiones, una veintena de personas que había tenido que dejar sus hogares en los últimos días comenzó el regreso.

Por otro lado, en la localidad de Montecarlo, aislada del resto de la provincia por el corte de dos puentes, hay escasez de combustible. Esto complica a los habitantes y a la industria. La situación se debió al desborde de los arroyos Piray Guazú y el Paranay.

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En tanto, la crecida de los ríos obligó además al cierre de 14 pasos fronterizos entre Misiones, Brasil y Paraguay.