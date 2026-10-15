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Fernando Burlando sorprendió al hablar de su intimidad: “Tengo un chip sexual y la cabeza como un chico de 17 años”

En diálogo con Infobae en Vivo, el abogado explicó cómo es el tratamiento hormonal que comenzó hace tres años y qué beneficios encontró

Fernando Burlando dio a conocer los beneficios del chip hormonal que tiene hace tres años (Infobae al Mediodía - Infobae en Vivo)
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Con un romance formalizado hace años y una hija en común con Barby Franco, Fernando Burlando busca mantener viva la llama de la pasión. Entre sus diversas labores judiciales y sus compromisos personales, el reconocido abogado busca el balance en su vida diaria. Y ahora, en el marco de su paso por el estudio de Infobae al Mediodía (Infobae en Vivo), el letrado sorprendió al contar que tiene implantado un chip sexual.

La consulta surgió cuando le preguntaron directamente por una versión que circula desde hace tiempo sobre Barby, vinculada a un supuesto chip de seguridad. “De eso no puedo hablar, pero sí puedo hablar de mi chip”, comentó, dejando en claro que estaba abierto a revelar un dato desconocido de su vida íntima.

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Yo tengo un chip hormonal, uno sexual”, afirmó. Ante la sorpresa del panel, que le pidió que ampliara la información. “El chip te regulariza y te ordena a nivel hormonal todo. Y tengo la cabeza no como un chico de 30, sino como un chico de 17 años”, desarrolló frente a las cámaras. Cuando le preguntaron a qué se refería con esa comparación, respondió sin rodeos: “A todo”.

“El chip te regulariza y te ordena a nivel hormonal todo", aseguró el reconocido letrado (Captura de video)
“El chip te regulariza y te ordena a nivel hormonal todo", aseguró el reconocido letrado (Captura de video)

El abogado continuó detallando los alcances del tratamiento. “Es impresionante. Y aparte, no solamente es eso. Quien me atiende en este sentido no solamente se encarga de una cuestión hormonal, sino de cualquier enfermedad degenerativa a futuro, que es un poco la nueva medicina”, explicó. Luego profundizó sobre ese concepto: “De qué se trata la nueva medicina: de que uno llegue a la vejez con la mayor plenitud posible. Te demora y te retarda cualquier tipo... no sé, podés tener posibilidad de un gen de Parkinson, te dan todos productos naturales y te demoran y te retardan la aparición”.

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Ante la consulta sobre el funcionamiento específico del dispositivo, Burlando aclaró: “No, el chip lo que hace es, ya es más hormonal, tiene que ver con todo...”. Cuando uno de los presentes completó la idea preguntando si se trataba de la segregación de hormonas faltantes, el abogado confirmó: Sí, recomendado en hombres y mujeres”.

Acto seguido, el letrado contó cuándo se lo colocó. “Hace tres años”. Ante la sorpresa de de los presentes, agregó un dato adicional: “Mis hijas ya lo saben y ¿querés saber otra cosa? Mi vieja lo sabe”.

Barby Franco Fue A La Peregrinación A Luján Para Agradecer A
El letrado evitó hablar del chip de seguridad que tiene su pareja, Barby Franco y puso el foco en el suyo (Instagram)

Más adelante, le preguntaron si el tratamiento tenía otros beneficios además de los vinculados a la performance sexual. Burlando respondió de manera amplia: “No, todos... Yo estoy siempre rodeado de jóvenes y me dicen que no entienden cómo uno está siempre muy arriba”. Para graficar ese nivel de actividad, compartió un ejemplo reciente de su rutina. “Yo ayer, por ejemplo, terminé de alegar en el juicio Maradona a las nueve y a las once estaba leyendo qué pasa hoy, estudiando. Hoy a la mañana, tempranito, estaba entrenando”, relató.

Ese comentario generó bromas entre los presentes, que plantearon la posibilidad de recurrir también al tratamiento. Burlando aclaró que el procedimiento requiere de ciertos pasos previos: “Sí, hay que hacer ciertos estudios y controles. Pero funciona, es bárbaro”.

Finalmente, cuando retomaron la pregunta inicial sobre el chip de seguridad vinculado a Barby Franco y le consultaron si no podía hablar del tema por una cuestión contractual, Burlando confirmó: “Por una cuestión contractual”.

Burlando aseguró que el chip hormonal lo ayuda a afrontar jornadas largas (REUTERS/Cristina Sille)
Burlando aseguró que el chip hormonal lo ayuda a afrontar jornadas largas (REUTERS/Cristina Sille)

Cabe mencionar que no es la primera vez que el tema del chip sexual aparece vinculado a la vida del abogado. En diciembre de 2019, su pareja, Barby, había hablado primero sobre el chip de seguridad que posee, durante una entrevista en Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad), conducido por Catalina Dlugi, y había bromeado sobre una posible contraparte para Burlando. “Lo sigo teniendo por seguridad al cien por ciento. Ya que él me puso un chip a mí, yo le voy a poner un chip sexual, ya que tiene tanto trabajo”, había dicho en aquella oportunidad.

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