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El histórico arquero que anunció su separación horas después de ser figura contra el Inter de Lautaro Martínez en la Champions

Luego de su actuación contra el Nerazzurri, Yann Sommer reveló que se separó de Alina Schneider, con quien estaba en pareja desde hace siete años

Tras estar siete años en pareja, Yann Sommer anunció su separación de Alina Schneider (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Tras estar siete años en pareja, Yann Sommer anunció su separación de Alina Schneider (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
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El arquero suizo Yann Sommer anunció este miércoles su separación de Alina Schneider, tras siete años de matrimonio y dos hijas, pocas horas después de ser decisivo en la victoria del Club Brujas por 4-3 ante el Inter en la UEFA Champions League. Un día después del encuentro contra el Nerazzurri de Lautaro Martínez, el suizo anunció que tomaron la decisión a comienzos de este año, luego de una reflexión conjunta.

Tras siete años de matrimonio, Alina y yo decidimos a principios de este año seguir caminos separados. Tomamos esta decisión tras una profunda reflexión y de mutuo acuerdo. Recordamos el tiempo que hemos pasado juntos con respeto y gratitud”, destacó la pareja mediante un comunicado en sus redes sociales.

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La relación con Schneider comenzó en 2016, cuando el futbolista atravesaba su etapa en Borussia Mönchengladbach, club en el que pasó gran parte de su carrera profesional. Ella, abogada nacida en Colonia, mantuvo junto al arquero un perfil alejado de la exposición pública, aunque lo acompañó en algunos partidos y actos relevantes. Sus apariciones más importantes fueron en las galas de los Balones de Oro 2024 y 2025. Además de eventos con el Inter de Milán, Alina fue vista en las gradas del Mundial de Qatar 2022 alentando a su esposo.

Alina Schneider acompañó a Yann Sommer en las galas del Balón de Oro en 2024 y 2025 (REUTERS/Benoit Tessier)
Alina Schneider acompañó a Yann Sommer en las galas del Balón de Oro en 2024 y 2025 (REUTERS/Benoit Tessier)

La pareja se casó en 2019 y tuvo dos hijas: Mila, nacida ese mismo año, y Nayla, que nació dos años después. En el comunicado difundido en Instagram, Sommer afirmó que ambos conservarán como prioridad el bienestar de las niñas.

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Nuestras dos hijas siempre nos unirán. Su felicidad y bienestar siguen siendo nuestra máxima prioridad”, expresó el arquero en un mensaje publicado en alemán e inglés. También señaló que la ruptura fue acordada y que ambos recuerdan el tiempo compartido “con respeto y gratitud”.

En un documental emitido por la televisión pública suiza SRF en 2022, Schneider contó que había suspendido temporalmente su carrera como abogada para cuidar a sus hijas. Sommer había definido entonces a su esposa como “mi gran apoyo” por el respaldo que recibía frente a las exigencias profesionales y sus ausencias.

Yann Sommer y Alina Schneider tienen dos hijas (@yannsommer)
Yann Sommer y Alina Schneider tienen dos hijas (@yannsommer)

El futbolista pidió que la situación permaneciera en la intimidad familiar y anticipó que no hará más declaraciones sobre el tema. “Por respeto a nuestra familia, les pedimos su comprensión y les informamos que no responderemos más preguntas sobre nuestra separación”, sostuvo.

La noticia llegó tras el regreso de Sommer a San Siro, donde fue una de las figuras del Club Brujas ante su antiguo equipo. El arquero había llegado a la institución belga en julio de 2026, luego de conquistar títulos nacionales con el Inter de Milán. En el triunfo por 4-3, con una actuación estelar de Nicolò Tresoldiel joven que puede representar a Italia, Argentina y Alemania marcó tres goles—, el arquero fue clave.

A los 55 minutos, con el resultado 1-1, quedó mano a mano con Lautaro Martínez. Tras quedar desparramado en el suelo por un amague del argentino, se recuperó inmediatamente para lucirse con una atajada con su pie al disparo del Toro.

Yann Sommer y Alina Schneider se casaron en 2019 (@yannsommer)
Yann Sommer y Alina Schneider se casaron en 2019 (@yannsommer)

Formado en el FC Basilea, Sommer inició su recorrido profesional con cesiones en Vaduz y Grasshoppers. Con Vaduz ganó la Challenge League suiza y la Copa de Liechtenstein en la temporada 2007-08, antes de consolidarse como titular en Basilea. Con el equipo suizo conquistó cuatro Superligas consecutivas entre las temporadas 2010-11 y 2013-14, además de la Copa de Suiza 2011-12.

Luego pasó nueve temporadas en Borussia Mönchengladbach, donde no obtuvo títulos, aunque participó regularmente de las competiciones europeas. Sommer llegó al Bayern Múnich en enero de 2023 y ganó la Bundesliga 2022-23. Más tarde se incorporó al Inter, club con el que levantó las Serie A 2023-24 y 2025-26, la Supercopa Italiana 2023 y la Copa Italia 2025-26.

El arquero también fue subcampeón de la Champions League 2024-25 con el conjunto italiano. Durante esa campaña, tuvo una actuación destacada en la semifinal de vuelta ante Barcelona, resultado que clasificó al Inter para la final. En su primera temporada completa con el Inter, fue incluido en el equipo ideal de la Serie A 2023-24 después de registrar 19 vallas invictas en 34 encuentros de liga. Ese desempeño precedió a su protagonismo en el recorrido europeo del equipo italiano.

El suizo fue elegido Futbolista Suizo del Año en 2016, 2018 y 2021. Además, recibió en 2019 y 2022 el premio Felix al mejor futbolista del año en Renania del Norte-Westfalia. Sommer se retiró de la selección de Suiza en agosto de 2024, después de disputar 94 partidos internacionales desde su debut en 2012. El guardameta participó en tres Mundiales y tres Eurocopas, y alcanzó los cuartos de final continentales en las ediciones de 2020 y 2024.

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