El Salvador

El acuerdo comercial entre El Salvador y Belice abre el mercado a cientos de productos con arancel cero

El dictamen favorable recibió respaldo unánime este jueves y pasará al pleno legislativo, tras la iniciativa presentada por la canciller Alexandra Hill Tinoco sobre el instrumento firmado el 13 de agosto de 2026

El Salvador y Belice firmaron en agosto pasado un acuerdo de alcance parcial que otorga acceso preferencial a productos salvadoreños en el mercado beliceño./ (Redes Adriana Mira)
El Salvador y Belice firmaron en agosto pasado un acuerdo de alcance parcial que otorga acceso preferencial a productos salvadoreños en el mercado beliceño./ (Redes Adriana Mira)
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El Salvador otorgará acceso preferencial a 276 productos originarios de Belice una vez que entre en vigor el Acuerdo de Alcance Parcial suscrito por ambos gobiernos, cuyo dictamen favorable fue aprobado por unanimidad este jueves en la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa.

El instrumento establece que 194 productos beliceños ingresarán al mercado salvadoreño con arancel cero, mientras que otros 82 tendrán reducciones parciales o progresivas. Las preferencias abarcan rubros como agroindustria, alimentos y bebidas, madera y muebles, papel y cartón, manufacturas de piedra, pieles y cuero.

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El acuerdo fue firmado por los gobiernos de El Salvador y Belice el 13 de agosto de 2026. La iniciativa llegó a la Asamblea Legislativa por medio de la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, y ahora deberá ser sometida a consideración del pleno para completar el trámite de ratificación.

El pacto prevé preferencias comerciales para 422 productos salvadoreños que podrán ingresar a Belice. De ese total, 316 tendrán arancel cero desde la entrada en vigor del instrumento, mientras que 106 accederán a rebajas parciales o a la eliminación gradual de los gravámenes en plazos de entre cinco y 10 años.

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La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno ratificó el acuerdo comercial que permitirá el ingreso de 422 productos salvadoreños al mercado de Belice con beneficios arancelarios./ (Redes Asamblea Legislativa)
La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno ratificó el acuerdo comercial que permitirá el ingreso de 422 productos salvadoreños al mercado de Belice con beneficios arancelarios./ (Redes Asamblea Legislativa)

Entre los sectores salvadoreños incluidos figuran la metalmecánica, las industrias químicas, el papel y cartón, los textiles y la confección, los plásticos y cauchos, además de la agroindustria.

La subdirectora de Administración de Acuerdos Comerciales del Ministerio de Economía, María Ernestina Renderos de López, mencionó que entre los bienes que tendrán acceso inmediato al mercado beliceño se encuentran camisas de punto, botellas y otros artículos plásticos, así como medicamentos para uso humano.

En la lista de productos que tendrán beneficios graduales incluyó cepillos de uso doméstico, muebles de metal y preparaciones de atún. La funcionaria sostuvo que el acuerdo busca brindar un marco jurídico para ampliar las ventas externas y dar previsibilidad a los operadores comerciales.

Las preferencias estarán sujetas a reglas de origen y controles aduaneros

El acuerdo consta de un preámbulo, 11 capítulos, 60 artículos y cinco anexos. Sus disposiciones regulan las preferencias arancelarias, las reglas de origen, las medidas sanitarias y fitosanitarias, los obstáculos técnicos al comercio, la cooperación aduanera y la defensa comercial.

Las reglas de origen determinarán qué mercancías pueden recibir los beneficios negociados. De ese modo, las autoridades buscarán que las reducciones arancelarias se apliquen a bienes producidos en El Salvador o Belice y no a productos de terceros países que solo transiten por sus territorios.

Un operario con guantes de protección usa una esmeriladora angular sobre una estructura metálica mientras saltan chispas
El acuerdo entre El Salvador y Belice áreas como metalmecánica, industrias químicas, el papel y cartón, los textiles y la confección.

El jefe del Departamento de Negociación y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lisandro Alberto Landaverde, explicó que el convenio incluye un mecanismo escalonado para resolver controversias. La primera instancia será el diálogo directo entre las partes, antes de activar procedimientos adicionales.

También se creará una comisión administradora que supervisará la aplicación del acuerdo y podrá abordar asuntos vinculados con su interpretación, la implementación de los anexos y posibles diferencias comerciales.

El texto incluye herramientas de defensa para los productores nacionales

Durante la discusión legislativa, representantes del Ejecutivo señalaron que el pacto contempla un capítulo de defensa comercial. Esa sección habilita mecanismos para actuar ante un aumento de importaciones que afecte a la producción local o frente a prácticas como el dumping.

La Comisión Legislativa consideró que el convenio puede diversificar los destinos de exportación, fortalecer la competitividad de la oferta salvadoreña y ampliar la cooperación económica y técnica entre ambos países.

El documento también prevé la posibilidad de ampliar, mediante negociaciones posteriores, la lista de mercancías cubiertas y las preferencias arancelarias. Funcionarios de Cancillería señalaron que la presencia de más de 60 mil salvadoreños en Belice representa un vínculo adicional para la promoción de la oferta exportable.

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