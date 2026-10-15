Argentina será sede por primera vez del Mundial de Powerchair Football y buscará ser protagonista

Argentina será anfitriona del Mundial de Powerchair Football (@powerchairfootball)

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El Mundial de Powerchair Football se disputará por primera vez en Argentina. El torneo se desarrollará entre el 17 y el 23 de octubre en el Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires, donde el seleccionado nacional tendrá la posibilidad de jugar ante su público y exhibir una disciplina basada en la precisión, la táctica y la rapidez para decidir.

La quinta edición de la competencia reunirá a 10 selecciones de cuatro continentes en una competencia que también marcará el estreno de Sudamérica como sede. El Powerchair Football está destinado a personas que utilizan silla de ruedas eléctrica. La disciplina ofrece una instancia para desarrollar capacidades deportivas y competir en el plano internacional, con reglas y exigencias que colocan al atleta en el centro de cada jugada.

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Europa contará con cinco representantes: Francia, actual campeón mundial; Inglaterra, subcampeón; Dinamarca, Bélgica e Italia. El continente americano estará representado por Estados Unidos, Uruguay y Argentina. Japón será el clasificado asiático, mientras que Australia ocupará la plaza correspondiente a Oceanía.

Entre las figuras del seleccionado argentino estará Valentino Zegarelli, capitán del equipo y elegido jugador más valioso del Mundial de Australia 2023. Su recorrido incluye también una participación en la Premier League inglesa. La convocatoria argentina incluye a Heber López, Khaleb Manzur, Santiago Arocena, Juan Bautista D’Angelo, Nicolás Quikuen, Lorenzo Lipari y Manuel Zubiarrain. El equipo estará conducido por Colin Gordon, quien tendrá a cargo la preparación de un grupo que afrontará el desafío de competir como local.

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Los convocados de Argentina para el Mundial de Powerchair Football (@powerchairfootball)

En el powerchair, una acción comienza antes de que un jugador toque la pelota. Cada atleta debe interpretar el desplazamiento del rival, calcular el giro de su silla y prever la posición de sus compañeros. Esa sucesión de decisiones ocurre en pocos segundos y condiciona el desarrollo de cada avance.

Los partidos se juegan cuatro contra cuatro en una cancha de básquet. Los equipos utilizan una pelota de gran tamaño y sillas de ruedas eléctricas con protectores que permiten pasar, controlar y rematar. La velocidad no se limita al desplazamiento de las ruedas: también depende de la respuesta táctica de cada futbolista.

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El Mundial permitirá visibilizar al deporte adaptado como un ámbito de competencia, desarrollo y participación para personas con distintas condiciones de salud. En esta edición, más del 50% de los jugadores presenta atrofia muscular espinal, una condición que forma parte de la experiencia de numerosos atletas que llegarán a Buenos Aires.

La atrofia muscular espinal, conocida como AME, es una enfermedad genética poco frecuente y progresiva que afecta a las neuronas motoras. Estas células transmiten las órdenes del sistema nervioso a los músculos. La enfermedad puede afectar la capacidad de sentarse, caminar, mover los brazos, tragar o respirar, aunque sus formas de presentación y evolución difieren entre las personas.

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La pelota del torneo que se celebrará en Buenos Aires (@powerchairfootball)

“En una enfermedad progresiva, sostener el tratamiento indicado y el seguimiento regular puede contribuir a preservar funciones que tienen un valor concreto en la vida diaria. Pero la autonomía no es el resultado de una sola intervención: se construye con rehabilitación, cuidados respiratorios y ortopédicos, tecnología, oportunidades y un entorno que habilite a la persona a decidir”, explicó la doctora Susana Goncalves, directora médica de Biogen.

El acompañamiento de los atletas abarca a sus familias, profesionales de la salud, personas encargadas de mantener y adaptar el equipamiento y clubes que abren espacios para entrenar y competir. Para quienes viven con AME, el acceso a rehabilitación, tecnología, atención integral y ámbitos de participación puede ampliar las posibilidades de construir proyectos personales y deportivos.

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Este sábado iniciará el Mundial de Powerchair Football

“La innovación científica puede ampliar el terreno de lo posible. Contar estas historias es reconocer el valor de esta innovación en el avance de las opciones terapéuticas, pero también de la importancia del cuidado sostenido de familiares y la gran labor de los equipos multidisciplinarios de salud que continuamente desarrollan nuevas soluciones, siempre realzando el esfuerzo de los jugadores y su protagonismo como los autores finales de estos logros”, concluyó Goncalves.

En cuanto a la agenda, el viernes 16 de octubre, desde las 15.00, se realizará un encuentro con los jugadores. La ceremonia inaugural tendrá lugar el sábado 17 de octubre a las 13.00 en el Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de las 15.00 se desarrollará el primer partido entre Argentina y Dinamarca con entrada libre y gratuita.

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