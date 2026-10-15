El Líbano revocó la licencia del banco iraní Bank Saderat ante la presión de Estados Unidos

El Banco Central del Líbano revocó la licencia del banco iraní Bank Saderat ante la presión de Estados Unidos. (EP)

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El banco central del Líbano revocó esta semana la licencia local del Bank Saderat, una de las mayores entidades financieras de Irán, en un contexto en el que Estados Unidos intensifica la presión sobre otros países para que corten sus vínculos comerciales con la República Islámica.

La medida tiene como objetivo “enviar una señal clara al exterior de que estamos decididos a proteger nuestro sector bancario frente a cualquier entidad que pueda suponer un riesgo de contaminación”, afirmó Karim Souaid, gobernador del banco central del Líbano, en una entrevista.

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Esta decisión del Líbano se suma a las adoptadas por otros bancos centrales de la región —como los de los Emiratos Árabes Unidos y Turquía— para endurecer las restricciones sobre el sistema financiero iraní, y coincide con una mayor presión global por parte de Estados Unidos, señaló el gobernador.

Portadas de diarios iraníes con imágenes de Donald Trump, que reflejan las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán. (EFE)

Washington está llevando a cabo una campaña para aislar económicamente a Irán, con el fin de forzar a la República Islámica a aceptar las condiciones estadounidenses para poner fin al conflicto.

El Bank Saderat es una de las entidades financieras comerciales más antiguas de Irán y cuenta con varias sucursales en el extranjero. El mes pasado, el Reino Unido anunció que rechazaría las nuevas solicitudes de licencia de cualquier banco iraní sancionado por Estados Unidos, incluido el Saderat, que opera una sucursal cerca del Banco de Inglaterra, en la City de Londres.

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“Observamos que otras economías más grandes y sólidas, como los Emiratos Árabes Unidos y Turquía, han atendido estas peticiones para preservar la relación de sus propios bancos con el sistema financiero internacional”, explicó Souaid al margen de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional en Bangkok, Tailandia. “El Líbano no puede permitirse correr un riesgo semejante”.

El Líbano implementa medidas de control financiero para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional. (Reuters)

“A veces debemos tomar decisiones que son políticamente delicadas, porque nuestro objetivo es proteger al sector bancario frente a sanciones o presiones externas”, añadió.

Souaid señaló que el Líbano debe lograr su salida de la llamada “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) —debido a sus deficiencias en la lucha contra los flujos financieros ilícitos— y “limpiar su economía de cualquier fondo de origen ilegal, ilícito o vinculado al blanqueo de capitales”. El banco central ha contratado a una firma estadounidense especializada para analizar la economía en efectivo del país y detectar cualquier actividad sospechosa, agregó.

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El Líbano se esfuerza por revertir la situación de su economía tras un colapso financiero que, en 2020, derivó en el impago de unos 30.000 millones de dólares en bonos internacionales. El país mantiene conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la posible concesión de un préstamo, un paso clave para su recuperación.

“Este será un asunto importante”, señaló Souaid. Aunque no forma parte de las condiciones establecidas por el FMI para un eventual paquete de ayuda, “existe una regla no escrita según la cual tanto el prestamista como los donantes que se sumen al programa insistirán en contar con un sector financiero saneado”, afirmó el gobernador.

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