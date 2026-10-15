El dólar operó estable y se alejó del techo de la bandas cambiaria

En 2026 el dólar sube 58 pesos o 4 por ciento. (Foto: Reuters)

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Con un monto de USD 510,7 millones operados en el segmento de contado el dólar mayorista finalizó sin variantes este jueves, a 1.513 pesos. En octubre el tipo de cambio mantiene una baja de seis pesos o 0,4 por ciento.

Una inflación interanual por encima del 33% contrasta con un dólar mayorista que en el último año ganó solo 133 pesos o un 9,6%, desde los $1.380 del 15 de octubre de 2025.

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El BCRA estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los 1.935,12 pesos. El tipo de cambio oficial quedó a 422,12 pesos o 27,9% de ese límite para la flotación administrada.

“Ajeno a los vaivenes cambiarios del exterior, el dólar mayorista mantiene su estabilidad y continúa por debajo de los $ 1.515. Esta calma es bienvenida por los operadores, en especial en la medida en que el BCRA haya retomado un mayor ritmo de compras de divisas. Dado que las autoridades priorizan el proceso de desinflación, se considera que avanzarían con mayor decisión en la acumulación de reservas solo si se mantiene la calma cambiaria, y la demanda de dinero responde favorablemente, aspirando así a una remonetización gradual de la economía”, analizó el economista Gustavo Ber.

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El dólar al público finalizó sin cambios a $1.535 para la venta, según la referencia del Banco Nación, en el cuarto día seguido con esta cotización. El dólar blue descontó cinco pesos o 0,3%, a 1.545 pesos.

Max Capital destacó que “el canje de deuda en pesos entre el BCRA y el Tesoro le otorga al BCRA USD 718 millones adicionales para intervenir en el mercado cambiario”. A cambio de sus tenencias de la Lecap con vencimiento a fines de octubre, el Banco Central recibió USD 718 millones en D30N6, $1,6 billón del Boncap con vencimiento en abril de 2027 y $1,7 billón del Boncap con vencimiento en mayo de 27.

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“El canje le proporciona al BCRA mayor capacidad de intervención en el mercado cambiario, aunque aun mantiene en cartera el instrumento dollar-linked con vencimiento a fines de este mes”, agregó Max Capital.

En cuanto a las compras del BCRA, Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, destacó “un promedio de absorción diaria que escaló a USD 81 millones durante el mes corriente, cifra que supera holgadamente los registros de agosto y casi cuadruplica el desempeño de septiembre”.

“En una muestra de respaldo por parte del mercado financiero, el Ministerio de Economía adjudicó $6,61 billones tras recibir propuestas de inversión que superaron los $9,49 billones, un resultado que le permitió cubrir ampliamente los vencimientos pactados para la primera quincena de octubre con una tasa de renovación del 136%. La Secretaría de Finanzas logró concretar esta estrategia al reintroducir bonos con vencimientos posteriores a 2027 y compromisos fijados hasta 2029″, agregó Morales.

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“En Argentina, la atención se concentra en la licitación del Tesoro, que consiguió renovar más que la totalidad de sus vencimientos y retirar pesos del sistema. El resultado fortalece la administración inmediata del financiamiento, pero también exige observar sus efectos sobre la liquidez, las tasas de corto plazo y la demanda por instrumentos de duración más extensa”, indicó Vector Investment.

“El riesgo inmediato para Argentina es la interacción entre condiciones externas más exigentes y una liquidez doméstica ajustada por la licitación. Habrá que observar si la absorción de pesos se refleja en cauciones y rendimientos secundarios, si continúa la divergencia entre MEP y CCL y si las intervenciones positivas del BCRA logran traducirse en una mejora sostenida de las reservas. La síntesis es mixta: el Tesoro exhibe capacidad de renovación y el BCRA mantiene resultados positivos en el mercado de cambios, pero el retroceso de los soberanos y las acciones muestra que persisten exigencias de rendimiento y cautela”, añadió el informe de Vector Investent.

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