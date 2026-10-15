La titular del FMI aseguró que la Argentina cancelará antes de tiempo su deuda y Caputo le respondió: “Te vas a sorprender”

Luis Caputo mantuvo una reunión con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. (@LuisCaputoAR)

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El ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó el riesgo político de cara a las elecciones de 2027, remarcó que apuntan a consolidar un esquema fiscal sostenible sin depender de nuevos préstamos de organismos multilaterales y protagonizó un inesperado intercambio con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, sobre el pago del acuerdo rubricado con el organismo multilateral.

Las declaraciones se produjeron durante un panel de la asamblea del FMI y el Banco Mundial en Bangkok, Tailandia, donde defendió el programa fiscal, la baja de impuestos y las perspectivas de inversión en el país.

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Caputo compartió el encuentro con la directora gerente del FMI, Georgieva; el presidente del Eurogrupo y ministro de Economía y Finanzas de Grecia, Kyriakos Pierrakakis; el viceprimer ministro y ministro de Finanzas de Tailandia, Ekniti Nitithanprapas; y el titular del Banco Central de Nigeria, Olayemi Cardoso.

Historial de crisis

Consultado sobre si la baja de impuestos y los incentivos para empresas pueden llevar a una situación fiscal que no requiera financiamiento del FMI o del Banco Mundial, Caputo señaló que se trata de “un gran desafío para Argentina y lo fue desde el comienzo”.

Caputo participó de un panel en la asamblea del FMI y el Banco Mundial en Tailandia. (Foto: Reuters)

En ese momento, el argentino mantuvo un intercambio con Georgieva, quien señaló en tono distendido que la Argentina “será como Grecia” y pagará antes del vencimiento del acuerdo. “Te vas a sorprender”, replicó Caputo.

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El ministro explicó su respuesta a partir de la trayectoria económica del país. “¿Por qué? Porque tenemos un historial muy pobre durante los últimos cien años. Argentina es un país que sufrió 22 crisis. Como consecuencia de eso, entramos en default nueve veces y le quitamos 13 ceros a nuestra moneda”, indicó.

Según el funcionario, la administración nacional debió procurar estabilidad y avanzar hacia condiciones de previsibilidad para los inversores. “No solo tuvimos que generar estabilidad, sino que tuvimos que ir un paso más allá y generar previsibilidad. Eso es algo de lo que muchos países ya disfrutaban, pero nosotros no. Por eso creamos un régimen especial para las grandes inversiones”, afirmó.

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También sostuvo que el Gobierno ordenó la situación económica recibida sin incumplir contratos. “En esencia, ordenamos este desastre económico que heredamos, pero sin incumplir ningún contrato, siempre respetando la inviolabilidad de los contratos y la propiedad privada, algo que Argentina nunca había hecho en el pasado”, agregó.

Estimó inversiones por USD 200.000 millones

Caputo afirmó que empresas de distintos sectores expresaron interés en desembarcar en el país. “La mayoría de las empresas en todo el mundo ahora quieren invertir en la Argentina, y de alguna manera nos están elogiando por lo que logramos. Y nos están recompensando con un voto de confianza al invertir grandes cantidades de dinero en la economía real”, dijo.

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En ese sentido, mencionó un programa de inversiones por USD 200.000 millones para los próximos años, una cifra que, según afirmó, equivale a cerca de un tercio del producto interno bruto argentino.

Kristalina Georgieva visitó la Argentina a finales de julio de 2026. (Foto: Reuters)

“Esto definitivamente garantizará que nuestra productividad mejore, nuestra tasa de crecimiento mejore. Crearemos más empleos y de mejor calidad. Y definitivamente esto garantiza que esto será sostenible en el futuro previsible. Así que estamos muy optimistas”, planteó Caputo.

El recorte del gasto público

El titular del Palacio de Hacienda aseguró que el Gobierno eliminó en el primer mes de gestión un déficit fiscal equivalente a cinco puntos del producto interno bruto. Atribuyó ese resultado a una reducción del gasto público y no a una suba impositiva.

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“Eliminamos el déficit fiscal, que era de cinco puntos del PBI, en el primer mes de nuestro mandato y no lo hicimos subiendo impuestos. Redujimos el gasto público en un 30 por ciento”, señaló.

Para Caputo, esa política también cuestionó la idea de que una consolidación fiscal tiene un costo político inevitable. “Nuestro presidente tiene un nivel de popularidad significativamente más alto que cualquiera de sus predecesores que manejaban déficits fiscales significativos”, afirmó.

El ministro agregó que el programa económico tampoco tuvo, según su visión, un efecto recesivo. “Vamos a crecer por tercer año consecutivo. Y también pudimos bajar la inflación de 211% en 2023 al 30% ahora. Todavía alta, pero un proceso de desinflación muy bueno”, declaró.

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Empleo, pobreza y sector externo

Durante su exposición, Caputo enumeró cifras que atribuyó a la evolución económica bajo la actual administración. “Pudimos generar más de 500.000 empleos. Redujimos la pobreza del 57% al 32%, así que sacamos de la pobreza a casi una cuarta parte de nuestra población”, afirmó.

El ministro de Economía ratificó el rumbo económico en la asamblea del FMI y el Banco Mundial. (Ministerio de Economía)

Además, señaló que las exportaciones se encuentran en niveles récord y que el país registra superávit fiscal, comercial y de cuenta corriente. A partir de esos resultados, dijo que el Ejecutivo mantendrá el objetivo de reducir la participación estatal en la economía.

“¿Cómo lo vamos a hacer? Eliminando más impuestos. Ya eliminamos tres puntos, el equivalente a tres puntos del PBI, así que seguiremos haciendo eso. Seguiremos eliminando regulaciones hasta convertirnos, como quiere nuestro presidente, en el país más libre del mundo”, expresó.

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Caputo minimizó el riesgo político hacia las elecciones de 2027

Ante una consulta sobre el riesgo político de cara a las elecciones de 2027, Caputo sostuvo que los votantes argentinos no optarían por un regreso a políticas anteriores. Para fundamentarlo, mencionó las elecciones de medio término y aseguró que el oficialismo se impuso por 17 puntos pese a lo que definió como un “ataque político significativo de la oposición”.

“El pueblo argentino aprendió por las malas. Y si se mira lo que pasó, por ejemplo, en las elecciones de medio término, sufrimos un ataque político significativo de la oposición. No ocurrió que la oposición fuera un refugio seguro. El presidente Milei ganó por una ventaja aplastante de 17 puntos”, afirmó.

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El ministro sostuvo que el Gobierno ya acreditó resultados frente a las promesas iniciales. “La gente valora mucho eso, y nunca va a votar para volver al pasado, a una inflación casi hiperinflacionaria, a muchos tipos de cambio diferentes”, dijo.

Caputo también se refirió a la ubicación geográfica del país y descartó, en su exposición, la existencia de un problema político interno. “Entonces, honestamente, cuando me preguntan, al momento de invertir en nuestro país, cuál es el mayor riesgo, me gusta decir que el mayor riesgo es no invertir en Argentina porque no tengo ninguna duda en mi mente de que vamos a seguir este camino y que Argentina será uno de los mejores desempeños, de los próximos cuarenta años”.