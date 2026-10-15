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Ver Copa Libertadores Estudiantes vs. Flamengo en Roja Directa y Fútbol libre: el riesgo bancario

Buscar partidos gratis en vivo aumenta el riesgo de descargar malware en el dispositivo que roben contraseñas y accedan a cuentas bancarias

Un jugador de Estudiantes de La Plata alza los brazos a la izquierda y un jugador de Flamengo gesticula a la derecha con logos superpuestos
Durante esta semana se juegan las semifinales de la Conmebol Libertadores lo que aumenta la búsqueda de transmisiones gratuitas. (Fotocomposición Infobae)
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Seguir la Copa Libertadores en plataformas piratas como Roja Directa o Fútbol Libre puede exponer a los usuarios a amenazas que van más allá de una transmisión de baja calidad o de cortes durante el partido.

Los sitios que ofrecen partidos sin autorización suelen incluir anuncios, ventanas emergentes y enlaces que buscan captar datos personales o instalar programas maliciosos en los dispositivos.

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En el caso de un partido como Estudiantes de La Plata vs. Flamengo, la búsqueda de una señal gratuita puede llevar a páginas que imitan servicios streaming, solicitan registros o piden información de pago.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) advierte que los contenidos pirateados pueden funcionar como una vía para el robo de datos bancarios, claves de acceso y otra información confidencial.

Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Ciberdelincuentes pueden acceder a información financiera para realizar estafas bancarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué ver partidos en páginas piratas puede terminar en un fraude bancario

Al ingresar a una web que promete acceso sin costo, el usuario puede encontrarse con formularios que exigen una tarjeta de crédito para una supuesta verificación de edad, la creación de una cuenta o la activación de una prueba gratuita.

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Los mecanismos que integran las páginas piratas pueden ocultar cargos no autorizados, suscripciones difíciles de cancelar o la recolección de datos que luego se usan en intentos de fraude.

Interpol alerta que los métodos de pago inseguros favorecen las estafas. Por eso, una señal de alerta aparece cuando una plataforma que ofrece un partido sin costo pide números de tarjeta, códigos de seguridad, claves bancarias o datos de una billetera virtual.

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los portales piratas emiten anuncios que pueden redirigir al usuario a instalar malware. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo los enlaces y anuncios pueden instalar malware en el dispositivo

Las páginas piratas suelen concentrar publicidad invasiva, botones falsos de reproducción y enlaces de descarga que no corresponden al contenido anunciado.

Un clic puede abrir una ventana que ofrece instalar un reproductor, una extensión para el navegador o una actualización urgente. En realidad, el archivo puede contener malware, un programa diseñado para alterar el funcionamiento del equipo o extraer información.

Ese software malicioso puede acceder a contraseñas guardadas, historiales de navegación, archivos personales y datos utilizados para ingresar a servicios financieros.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un virus puede infectar a todos los dispositivos conectados al WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, puede extenderse a dispositivos conectados a la misma red WiFi doméstica o corporativa. La prevención empieza por no descargar aplicaciones ni extensiones desde enlaces desconocidos y por cerrar cualquier sitio que redirija al usuario de manera repetida hacia páginas ajenas a la transmisión.

Qué datos personales buscan robar las páginas piratas

Sumado a la información bancaria, estas plataformas pueden intentar obtener direcciones de correo, números de teléfono, documentos de identidad, nombres de usuario y contraseñas.

Esos datos permiten construir perfiles que después se utilizan en campañas de phishing, una modalidad que suplanta a bancos, empresas, servicios de mensajería o plataformas de entretenimiento para engañar a las víctimas.

Teléfono inteligente oscuro con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados, advertencias y malware que se desvanecen.
Claves, correos y números de teléfono pueden terminar en manos extrañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pauta de prevención es no reutilizar contraseñas y activar la autenticación en dos pasos en cuentas de correo, redes sociales y servicios financieros. Si una persona ingresó información sensible en un sitio dudoso, debe cambiar de inmediato sus claves desde un dispositivo seguro y revisar los movimientos de sus cuentas.

Cómo identificar una plataforma pirata

Una oferta con una cantidad amplia de eventos deportivos, películas o series sin costo debe despertar desconfianza. Interpol sugiere verificar si el proveedor cuenta con autorización para emitir el contenido en el territorio desde el que se accede.

Asimismo, se debe revisar la dirección web, la presencia de errores de redacción, la cantidad de anuncios y las exigencias de descarga antes de reproducir un video.

Un sitio legítimo suele mostrar datos de contacto, condiciones de uso y una política de privacidad identificable. Las promesas de acceso inmediato y gratuito a partidos de alto interés pueden ser una vía para atraer tráfico hacia páginas que no ofrecen garantías de seguridad.

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