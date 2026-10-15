El presidente Arévalo gradúa a 287 guardias penitenciarios para reforzar el control en las cárceles

El presidente Bernardo Arévalo encabeza el acto de graduación de la Promoción XXIX de la Nueva Guardia Penitenciaria del Ministerio de Gobernación de Guatemala. (Diario de Centroamerica)

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, graduó a 287 nuevos guardias penitenciarios y anunció que la cárcel de máxima seguridad El Triunfo deberá operar en 2027, como parte de una estrategia para impedir que las estructuras criminales mantengan capacidad de mando desde los centros de detención.

La Promoción 29 se incorporará al Sistema Penitenciario después de atravesar un proceso de selección reforzado y una formación bajo un modelo académico renovado. Del total de egresados, 34 integrarán el Grupo Especial de Reacción, destinado a tareas de control en los centros de mayor riesgo.

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La ceremonia contó con la presencia del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y del director general del Sistema Penitenciario, Jorge López. Los nuevos agentes continuarán su preparación con un curso orientado a la gestión de instalaciones de máxima seguridad, como El Triunfo y Mazahua.

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Autoridades del Ministerio de Gobernación encabezan el acto de graduación de la Promoción XXIX de la Guardia Penitenciaria de Guatemala. (Diario de Centroamérica)

La formación con pruebas de confiabilidad y control de antecedentes

El proceso comenzó antes del inicio de las clases, con evaluaciones de confiabilidad e investigaciones de antecedentes para cada aspirante. Arévalo explicó que distintas instituciones participaron en las etapas de la convocatoria para reforzar los filtros de ingreso.

El programa académico fue autorizado y acreditado por el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de Seguridad. La instrucción puso el foco en la disciplina, el trabajo en equipo y el cumplimiento de protocolos dentro de los centros de detención.

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El Gobierno ya había graduado a 492 guardias penitenciarios en enero de 2025. Para el presidente, la nueva promoción prolonga el fortalecimiento institucional iniciado con aquella incorporación de personal.

“La confiabilidad que se evaluó durante el ingreso ahora deberá ser demostrada a lo largo de toda su carrera”, afirmó Arévalo. La futura especialización profundizará en medidas de control y prevención para prisiones que albergarán a personas consideradas de alta peligrosidad.

Villeda describió a la promoción como la primera formada bajo la nueva carrera del sistema penitenciario. El ministro sostuvo: “Esta generación tiene una responsabilidad particular, demostrar que este nuevo modelo funciona”.

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La transformación, señaló el funcionario, no dependerá solo de los agentes recién egresados. El Estado deberá garantizar formación permanente, equipamiento adecuado y condiciones dignas de trabajo para que la carrera pueda consolidarse.

El indicador de éxito añadió Villeda, será que la carrera penitenciaria “siga existiendo, siga mejorando” dentro de diez o veinte años. También sostuvo que los procedimientos correctamente aplicados y las irregularidades detectadas por el personal contribuirán a la construcción de una nueva institucionalidad, aun cuando esas decisiones no siempre se hagan públicas.

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Autoridades de Guatemala encabezan el acto de graduación de la Promoción XXIX de la Nueva Guardia Penitenciaria frente a los nuevos agentes uniformados. (Diario de Centroamérica)

El Triunfo y la meta de recuperar el control estatal

El Triunfo será la primera cárcel de máxima seguridad de Guatemala y tendrá capacidad para más de 2.000 personas privadas de libertad de alta peligrosidad. El centro se construye en Morales, Izabal, sobre un terreno que, según el presidente, antes estaba en manos del narcotráfico.

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La obra reúne al Ministerio de Gobernación, el Sistema Penitenciario y el Ministerio de la Defensa, mediante el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. El Ejecutivo también informó que se encuentra en proceso de licitación un segundo centro de máxima seguridad en Pasagua, Escuintla.

“Nuestro compromiso es que el próximo año El Triunfo sea la instalación penitenciaria que ya esté dando servicio y que sea una realidad”, dijo el mandatario. Arévalo definió el proyecto como “el triunfo de la gente decente sobre los criminales”.

Los trabajos avanzan sin contratiempos después de que la Corte de Constitucionalidad dejara sin efecto en julio una resolución que había suspendido la construcción desde marzo. Las autoridades aún no precisaron una fecha definitiva de entrega ni el porcentaje de ejecución de la obra.

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El presidente vinculó la expansión de la capacidad penitenciaria con el combate a las extorsiones organizadas desde prisión. “Una orden de extorsión que sale de una cárcel para amenazar a un comerciante, a un transportista o a una familia es inaceptable”, sostuvo.

Arévalo afirmó que, cuando una organización criminal conserva capacidad de mando desde la cárcel, la inseguridad se traslada a las comunidades. Como parte de su balance, citó que la tasa de homicidios pasó de 46,5 por cada 100.000 habitantes en 2009 a 16,4 en la actualidad, un descenso de dos terceras partes en poco más de 15 años.

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El mandatario atribuyó esa reducción a las reformas judiciales, la profesionalización policial y la cooperación entre instituciones. También reconoció que el proceso atravesó “estancamientos y retrocesos”.

López destacó que cada integrante de la promoción llega tras una “historia de esfuerzo, sacrificio y perseverancia”. El director general del Sistema Penitenciario señaló que portar el uniforme exige garantizar el orden en las cárceles sin permitir que una estructura criminal reemplace a la autoridad estatal.

El funcionario remarcó que la firmeza no excluye el respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad. También pidió a los agentes impedir que la corrupción, la intimidación o los intereses particulares se interpongan en su responsabilidad institucional.

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