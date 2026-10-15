Tecno

Cómo descargar la app de Xuper TV: buscar películas gratis aumenta el robo de contraseñas

La búsqueda para instalar la plataforma streaming pirata, sucesora de Magis TV, expone los celulares a secuestro de archivos y anuncios invasivos

Logo de Xuper TV en blanco y azul sobre un fondo azul oscuro. La letra X contiene un detalle en azul claro y la palabra TV es de color azul
XUPER TV ha sido bloqueada en la mayoría de países por infringir políticas de derechos de autor. (Foto: XUPER TV)
Guardar

Buscar la forma de instalar Xuper TV, la aplicación pirata conocida anteriormente como Magis TV, se convirtió en una práctica habitual entre quienes desean ver películas, series y eventos deportivos sin pagar una suscripción.

La promesa de contenido gratuito lleva a muchos usuarios a descargar archivos APK desde páginas ajenas a las tiendas oficiales, un paso que deja fuera los filtros de seguridad y revisión que aplican plataformas como Google Play o App Store.

PUBLICIDAD

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), este tipo de instalaciones puede derivar en robo de contraseñas, secuestro de archivos personales y acceso no autorizado a mensajes de texto.

Las amenazas no se limitan a la calidad de la transmisión: abarcan desde virus que bloquean fotos y videos hasta aplicaciones capaces de registrar cada pulsación en la pantalla del celular.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los programas maliciosos pueden registrar las pulsaciones en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo roban contraseñas sin que exista un engaño de phishing de por medio

Existe una pregunta frecuente entre quienes sufren el robo de sus credenciales sin haber sido víctimas de un correo o mensaje fraudulento: la respuesta puede estar en un keylogger, un tipo de software que registra cada pulsación realizada en la pantalla del celular.

PUBLICIDAD

Este programa puede instalarse junto con una aplicación aparentemente inofensiva, como un reproductor streaming. Una vez activo, el keylogger captura contraseñas, números de tarjetas y cualquier dato que el usuario escriba, sin que existan señales visibles de la actividad maliciosa.

El INCIBE advierte que este mecanismo resulta muy difícil de detectar, porque la aplicación continúa funcionando con normalidad mientras recopila la información en segundo plano.

Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un ciberdelincuente puede secuestrar archivos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué sucede si una app como Xuper TV infecta el celular con ransomware

Uno de los escenarios que describe el INCIBE ocurre cuando el usuario intenta abrir las fotos de un viaje reciente y, en lugar de la galería, aparece un mensaje que exige un pago para recuperarlas.

Esa situación corresponde a un virus de tipo ransomware, un programa malicioso que cifra los archivos del dispositivo y solo promete devolver el acceso a cambio de dinero.

Las aplicaciones que se descargan fuera de las tiendas oficiales, como ocurre con los archivos APK de Xuper TV, no pasan por los controles que detectan este tipo de amenazas antes de su publicación.

El resultado puede ser la pérdida total o temporal de fotografías, documentos y grabaciones de audio almacenados en el teléfono, sin garantía de que el pago del rescate restituya la información.

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Las aplicaciones falsas pueden mostrar alertas falsas para manipular al usuario. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué el dispositivo se ralentiza o muestra anuncios después de instalar la app

Cuando un celular comienza a funcionar con lentitud o despliega publicidad de manera repentina, la causa puede estar en una aplicación pirata que redirige al usuario hacia sitios web externos. Esos sitios suelen tener fines publicitarios o buscan recopilar datos personales sin el conocimiento del propietario del dispositivo.

El INCIBE señala que estas conductas forman parte de un patrón habitual en aplicaciones que, como Xuper TV, no provienen de tiendas verificadas.

El tráfico generado hacia esas páginas externas no solo afecta el rendimiento del teléfono, expone al usuario a enlaces fraudulentos que pueden derivar en la descarga de programas adicionales sin autorización explícita.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El acceso a mensajes de texto puede repercutir en fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De qué forma extraños pueden confirmar una transacción con un código SMS

Otro de los riesgos identificados por el INCIBE se relaciona con los permisos que algunas aplicaciones solicitan para leer los mensajes de texto. Si una app cuenta con esa autorización, puede visualizar el contenido, incluidos los códigos de verificación que los bancos y otras plataformas envían para confirmar operaciones.

Con ese acceso, un atacante puede completar transacciones o validar inicios de sesión sin que la víctima lo advierta, porque el código llega al teléfono real del usuario, pero la aplicación maliciosa lo intercepta antes de que este lo note.

Cómo evitar riesgos al instalar aplicaciones

El INCIBE sugiere verificar la fuente de la aplicación antes de instalarla: las tiendas oficiales aplican filtros de seguridad y revisión que las descargas directas o los enlaces de páginas desconocidas no ofrecen.

Asimismo, es clave comprobar los permisos que solicita cada aplicación. Si una app streaming pide acceso a la cámara, los contactos o la ubicación sin que exista una razón evidente, el usuario puede denegar esas funciones específicas o directamente desinstalar el programa.

Temas Relacionados

Xuper TVPelículasContraseñasAplicaciónMagis TVTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuánto cuesta la criptomoneda Bitcoin este jueves

El bitcoin fue la primera moneda virtual lanzada en el mundo y ha llegado a superar las 68 mil unidades de dólar

Cuánto cuesta la criptomoneda Bitcoin este jueves

El RPG gratuito que mezcla combate y construcción de fábricas ya está disponible en Steam

El título acumula más de 400 reseñas con un 90% de valoraciones positivas y alcanzó casi 5.700 jugadores simultáneos durante sus primeras horas de disponibilidad en la plataforma

El RPG gratuito que mezcla combate y construcción de fábricas ya está disponible en Steam

Mientras 22 empresarios cenaban en Nueva York, sus agentes de IA organizaron una fiesta en un chat

El encuentro, organizado por una inversora de capital de riesgo, reunió a asistentes digitales en una sala de chat para intercambiar peticiones y ofrecer colaboración entre sistemas

Mientras 22 empresarios cenaban en Nueva York, sus agentes de IA organizaron una fiesta en un chat

Alexandr Wang, director de Meta AI, detalla cómo Mark Zuckerberg hace cambios rápidos en la empresa

El líder de la división de IA también habló sobre los extensos mensajes que el CEO le envía por WhatsApp

Alexandr Wang, director de Meta AI, detalla cómo Mark Zuckerberg hace cambios rápidos en la empresa

Google reorganiza sus planes IA: los modelos Gemini Pro pasarán a ser exclusivos de la tarifa Pro

Los suscriptores del plan económico solo podrán usar los modelos Flash y Flash-Lite, mientras la empresa reserva Gemini 4 Argon para el plan Google AI Ultra

Google reorganiza sus planes IA: los modelos Gemini Pro pasarán a ser exclusivos de la tarifa Pro

DEPORTES

Estudiantes de La Plata confirmó que Marcos Rojo no podrá jugar la Copa Libertadores: el comunicado

Estudiantes de La Plata confirmó que Marcos Rojo no podrá jugar la Copa Libertadores: el comunicado

Revelaron la encendida arenga de Santiago Sosa a sus compañeros del Vasco da Gama antes del triunfo en la Bombonera sobre Boca Juniors

Estudiantes abre su llave de semifinales de Copa Libertadores ante Flamengo en La Plata: hora, TV y probables formaciones

“No recuerdo nada”: el escalofriante video de la lesión en el cuello que sufrió un luchador de Muay Thai tras recibir una patada que lo dejó inconsciente

Dolor en Chile por la muerte de Marianne von Gierke, la fisicoculturista de 40 años que brilló en Mr. Olympia y era una referente de la disciplina

TELESHOW

Look audaz, premio por “Bad Bitch” y el abrazo con L-Gante: la noche de Wanda Nara en los Martín Fierro de la Música

Look audaz, premio por “Bad Bitch” y el abrazo con L-Gante: la noche de Wanda Nara en los Martín Fierro de la Música

Le pidió una foto a la China Suárez y luego la criticó por comprar en una tienda low cost: la respuesta de la actriz

El conmovedor mensaje de la mamá de Gaspi a cuatro meses de su muerte: “Te solté para que tuvieras alas”

Dalma Maradona aclaró la fuerte acusación contra su hermana Jana: “De ser traicionera no se vuelve”

Dante Ortega cantó en Es mi sueño y lamentó la ausencia de su familia: “Todavía no me vino a ver nadie”

INFOBAE AMÉRICA

Retiran 68 variedades de ensaladas y queso crema por posible contaminación con una bacteria peligrosa

Retiran 68 variedades de ensaladas y queso crema por posible contaminación con una bacteria peligrosa

La probabilidad de un Súper Niño histórico trepó al 75% según los últimos datos científicos

Una sanción que confirma el camino

Los mercados de barrio ofrecen alimentos con precios que cuestionan las rebajas prometidas por el Gobierno

La Guardia Costera descargó en Florida casi 15.000 kilos de droga valorados en USD 226,7 millones