Cómo descargar la app de Xuper TV: buscar películas gratis aumenta el robo de contraseñas

XUPER TV ha sido bloqueada en la mayoría de países por infringir políticas de derechos de autor. (Foto: XUPER TV)

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Buscar la forma de instalar Xuper TV, la aplicación pirata conocida anteriormente como Magis TV, se convirtió en una práctica habitual entre quienes desean ver películas, series y eventos deportivos sin pagar una suscripción.

La promesa de contenido gratuito lleva a muchos usuarios a descargar archivos APK desde páginas ajenas a las tiendas oficiales, un paso que deja fuera los filtros de seguridad y revisión que aplican plataformas como Google Play o App Store.

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Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), este tipo de instalaciones puede derivar en robo de contraseñas, secuestro de archivos personales y acceso no autorizado a mensajes de texto.

Las amenazas no se limitan a la calidad de la transmisión: abarcan desde virus que bloquean fotos y videos hasta aplicaciones capaces de registrar cada pulsación en la pantalla del celular.

Los programas maliciosos pueden registrar las pulsaciones en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo roban contraseñas sin que exista un engaño de phishing de por medio

Existe una pregunta frecuente entre quienes sufren el robo de sus credenciales sin haber sido víctimas de un correo o mensaje fraudulento: la respuesta puede estar en un keylogger, un tipo de software que registra cada pulsación realizada en la pantalla del celular.

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Este programa puede instalarse junto con una aplicación aparentemente inofensiva, como un reproductor streaming. Una vez activo, el keylogger captura contraseñas, números de tarjetas y cualquier dato que el usuario escriba, sin que existan señales visibles de la actividad maliciosa.

El INCIBE advierte que este mecanismo resulta muy difícil de detectar, porque la aplicación continúa funcionando con normalidad mientras recopila la información en segundo plano.

Un ciberdelincuente puede secuestrar archivos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué sucede si una app como Xuper TV infecta el celular con ransomware

Uno de los escenarios que describe el INCIBE ocurre cuando el usuario intenta abrir las fotos de un viaje reciente y, en lugar de la galería, aparece un mensaje que exige un pago para recuperarlas.

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Esa situación corresponde a un virus de tipo ransomware, un programa malicioso que cifra los archivos del dispositivo y solo promete devolver el acceso a cambio de dinero.

Las aplicaciones que se descargan fuera de las tiendas oficiales, como ocurre con los archivos APK de Xuper TV, no pasan por los controles que detectan este tipo de amenazas antes de su publicación.

El resultado puede ser la pérdida total o temporal de fotografías, documentos y grabaciones de audio almacenados en el teléfono, sin garantía de que el pago del rescate restituya la información.

Las aplicaciones falsas pueden mostrar alertas falsas para manipular al usuario. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué el dispositivo se ralentiza o muestra anuncios después de instalar la app

Cuando un celular comienza a funcionar con lentitud o despliega publicidad de manera repentina, la causa puede estar en una aplicación pirata que redirige al usuario hacia sitios web externos. Esos sitios suelen tener fines publicitarios o buscan recopilar datos personales sin el conocimiento del propietario del dispositivo.

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El INCIBE señala que estas conductas forman parte de un patrón habitual en aplicaciones que, como Xuper TV, no provienen de tiendas verificadas.

El tráfico generado hacia esas páginas externas no solo afecta el rendimiento del teléfono, expone al usuario a enlaces fraudulentos que pueden derivar en la descarga de programas adicionales sin autorización explícita.

El acceso a mensajes de texto puede repercutir en fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De qué forma extraños pueden confirmar una transacción con un código SMS

Otro de los riesgos identificados por el INCIBE se relaciona con los permisos que algunas aplicaciones solicitan para leer los mensajes de texto. Si una app cuenta con esa autorización, puede visualizar el contenido, incluidos los códigos de verificación que los bancos y otras plataformas envían para confirmar operaciones.

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Con ese acceso, un atacante puede completar transacciones o validar inicios de sesión sin que la víctima lo advierta, porque el código llega al teléfono real del usuario, pero la aplicación maliciosa lo intercepta antes de que este lo note.

Cómo evitar riesgos al instalar aplicaciones

El INCIBE sugiere verificar la fuente de la aplicación antes de instalarla: las tiendas oficiales aplican filtros de seguridad y revisión que las descargas directas o los enlaces de páginas desconocidas no ofrecen.

Asimismo, es clave comprobar los permisos que solicita cada aplicación. Si una app streaming pide acceso a la cámara, los contactos o la ubicación sin que exista una razón evidente, el usuario puede denegar esas funciones específicas o directamente desinstalar el programa.

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