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Dante Ortega cantó en Es mi sueño y lamentó la ausencia de su familia: “Todavía no me vino a ver nadie”

El hijo de Sebastián Ortega y Guillermina Valdés se tomó con humor la situación y la comparó con otros concursantes del ciclo de Guido Kaczka

Dante Ortega le hizo un contundente reclamo a su familia en Es mi sueño: “Todavía no me vino a ver nadie”
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Dante Ortega protagonizó un momento de espontaneidad durante su participación en Es mi sueño, el ciclo conducido por Guido Kaczka en eltrece. Después de subir al escenario junto a Candela Domínguez y Josefina Urioste, el hijo de Sebastián Ortega y Guillermina Valdés advirtió que las dos jóvenes habían recibido el acompañamiento de sus seres queridos y lanzó un reclamo dirigido a su propia familia.

“Guido, viene toda la familia y a mí no me vino a ver nadie todavía”, dijo Dante Ortega frente a las cámaras, mientras el conductor reaccionaba con sorpresa. La escena se produjo luego de que Kaczka detallara quiénes habían acompañado a las participantes durante la emisión que se vio el miércoles 14 de octubre.

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Dante Ortega le hizo un contundente reclamo a su familia en Es mi sueño: “Todavía no me vino a ver nadie”
La frase de Dante Ortega surgió después de que el conductor presentara a los familiares presentes en el estudio

En primer lugar, Guido Kaczka contó que Candela Domínguez había asistido al estudio junto a su mamá. Luego se refirió a Josefina Urioste, quien contó con la presencia de sus padres y sus dos abuelas en la tribuna. Esa situación llamó la atención de Dante, que decidió hacer público su comentario sobre la falta de familiares entre el público.

El conductor le respondió con humor y puso el foco en el entorno del cantante: “Con esa familión que tenés”. Ortega pertenece a una de las familias más conocidas del espectáculo argentino. Es hijo del productor Sebastián Ortega y de la actriz y conductora Guillermina Valdés, y forma parte de un clan con una extensa trayectoria tanto en la televisión como en la música.

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Lejos de plantear el tema desde un lugar serio, Dante mantuvo el tono distendido de la charla y dio una explicación para la ausencia de sus seres queridos. “No sé, están fóbicos a las cámaras, no sé qué les pasa”, expresó entre risas.

La broma de Kaczka sobre la timidez del clan Ortega

Dante Ortega le hizo un contundente reclamo a su familia en Es mi sueño: “Todavía no me vino a ver nadie”
El hijo de Sebastián Ortega y Guillermina Valdés interpretó “La camisa negra” y “No hay nadie más”

Ante la ocurrencia del participante, Guido Kaczka continuó la broma y sostuvo que tal vez la exposición televisiva era el motivo por el que nadie de su círculo íntimo había asistido al programa. “Puede ser que les dé timidez, es una familia muy tímida con el tema del espectáculo”, señaló el conductor, en una frase que generó risas en el estudio.

El intercambio ocurrió en medio de una noche de competencia para Dante Ortega, Candela Domínguez y Josefina Urioste. Antes de la conversación sobre las familias, el joven había hablado de su presente dentro del certamen y de su entusiasmo por la posibilidad de mostrarse en el escenario.

“Estoy re contento, con la camisa negra, aparte haciéndole honor a Juanes, pero sí, feliz”, comentó. Su referencia tenía que ver con una de las interpretaciones que realizó durante su trayectoria en el certamen.

Dante Ortega le hizo un contundente reclamo a su familia en Es mi sueño: “Todavía no me vino a ver nadie”
Dante Ortega se refirió a la ausencia de sus familiares en la tribuna de Es mi sueño

La participación de Dante incluyó dos presentaciones musicales. En la primera, cantó junto a Candela Domínguez “La camisa negra”, canción que Juanes lanzó en 2004 y que se convirtió en uno de los mayores éxitos de su carrera.

Más tarde, Ortega volvió a subir al escenario con Josefina Urioste. En esa oportunidad interpretaron No hay nadie más, tema de Sebastián Yatra. Luego de ambas performances, el programa avanzó con los puntajes del jurado y la definición de la continuidad de los concursantes dentro de Es mi sueño.

El puntaje de los especialistas favoreció a Josefina Urioste, quien logró mantenerse en carrera en el certamen. La joven había contado con una nutrida presencia familiar en el estudio, un dato que terminó derivando en el comentario de Dante sobre sus padres, hermanos y demás integrantes del clan Ortega.

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