Carito Müller contó en Dale Match cuánto tiempo estuvo casada con su exmarido: “Igual, me rompieron el récord”

Carito Müller recordó en Dale Match que se separó a los tres meses de casarse:

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La influencer, de 26 años, forma parte de la mesa principal del ciclo junto a Anita Martínez, Diego Castro y Baulo, además de las apariciones de Pachu Peña dos veces por semana y las imitaciones de Roberto Peña. En una de las dinámicas de conversación abierta que propone el formato, Müller lanzó la frase que generó la reacción inmediata de sus compañeros: “Yo me casé y me separé a los tres meses”.

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Anita le respondió con sorpresa y repitió el dato en tono de broma, lo que llevó a Tinelli a confirmar la cifra: “¿A los tres meses separada?”. Müller aclaró entonces que su caso no fue el más extremo: “Pará, igual me rompieron el récord, ¿eh? Que yo vi que alguien ahora se separó a los veinte días”, en referencia a la reciente separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, que, para ser precisos, estuvieron casados 27 días.

El conductor intentó matizar el intercambio al señalar que el matrimonio no determina la duración de una relación: “Pero no tiene que ver el casamiento para separarte o no”. Martínez le discutió esa idea con ironía: “¿Y qué tiene que ver, hijo? ¿Para qué carajo te casás si después te vas a separar? Si no tiene que ver, no te casés, querido”. Tinelli insistió en que no casarse tampoco garantiza la permanencia de una pareja, a lo que Anita respondió entre risas que “a veces la cagás cuando te casás”, frase que Müller acompañó con un simple “sí”.

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Marcelo Tinelli con el equipo de Dale Match: Baulo, Carito Muller, Anita Espósito y Diego Castro

El propio conductor aprovechó el tramo para repasar su propio historial matrimonial con las madres de sus hijos: contó que se casó con Soledad Aquino por iglesia, que con Paula Robles lo hizo por civil y que con Guillermina Valdés no llegó a formalizar la unión. Agregó que actualmente está divorciado y que, en teoría, podría volver a casarse. Müller remató con un dato propio: “Claro, yo también estoy divorciada”.

Carito Müller se dedica a la creación de contenido y es comunicadora en redes sociales, donde reúne a más de un millón de seguidores. Sus publicaciones suelen abordar su vida cotidiana, su rol de madre y reflexiones personales sobre salud mental, un tema que también desarrolló en su libro autobiográfico Esta es mi historia, donde repasa su infancia, su vínculo con su madre y procesos de depresión, terapia y tratamiento psiquiátrico.

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Müller es madre de Mía Isabella, fruto de su matrimonio con Benegas, y está embarazada de su segunda hija, Emma Francesca, junto a su actual pareja, el futbolista Santiago “Chino” Toloza.

Carito Müller se mostró muy entusiasmada en el debut de Dale Match (Jaime Olivos)

El nuevo ciclo de Marcelo Tinelli se emite de lunes a jueves y combina entretenimiento, humor, actualidad y deporte. La propuesta retoma elementos asociados a VideoMatch, como el archivo histórico del conductor, las cámaras ocultas, los talentos anónimos y la improvisación, pero los integra en un formato de conversación abierta pensado para la lógica de consumo de las plataformas digitales.

El programa también incorpora la participación del público mediante contenidos originales y material de archivo que forma parte de 35 años de trayectoria televisiva de Tinelli. El cruce sobre la separación de Müller se dio en el marco de esa dinámica de charla libre que caracteriza al ciclo, donde los datos personales de los panelistas se combinan con el humor y la espontaneidad que distinguieron históricamente al formato de Tinelli.

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