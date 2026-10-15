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“No recuerdo nada”: el escalofriante video de la lesión en el cuello que sufrió un luchador de Muay Thai tras recibir una patada que lo dejó inconsciente

Las imágenes de Silalad Sor.Jor. Muangnon. mientras era retirado del escenario recorrieron el mundo. Afortunadamente, el joven de 17 años no presentó lesiones de gravedad tras un chequeo médico. IMÁGENES SENSIBLES

Escalofriante nocaut en una pelea de Muay thai en Tailandia
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Una escena de terror absoluto se vivió recientemente en el emblemático estadio de la cadena Channel 7 HD (Muay Thai 7 Colors). Lo que prometía ser un vibrante combate de apertura terminó en una emergencia médica que encendió las alarmas en la comunidad de los deportes de contacto, tras el brutal nocaut sufrido por el joven peleador Silalad Sor.Jor. Muangnon.

El enfrentamiento contra su conocido rival, Fuse Phadungchai de MuayThaiGym, transcurría con normalidad hasta el tercer asalto. Fue en ese episodio cuando Fuse descifró la guardia de Silalad y conectó una devastadora patada alta directa a la zona cervical (conocida en el argot local como Teh Kan Kor).

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El efecto del golpe fue inmediato y perturbador. Las cámaras de transmisión en vivo capturaron el preciso momento en que la fuerza del impacto dobló dramáticamente el cuello de Silalad, dejándolo completamente desconectado antes de tocar la lona. Al caer inconsciente, el cuerpo del peleador de 17 años experimentó espasmos musculares traumáticos y rigidez severa. La posición antinatural de su cabeza y la falta de respuesta inmediata desataron el pánico entre los espectadores presentes en el recinto y las redes sociales de todo el mundo.

Escalofriante nocaut en una pelea de Muay thai en Tailandia
El joven cayó desplomado sobre la lona

Ante la gravedad de la situación, el árbitro detuvo las acciones al instante mientras el equipo médico del estadio ingresaba al cuadrilátero a toda velocidad. Los paramédicos inmovilizaron la zona cervical del atleta utilizando equipamiento de emergencia antes de retirarlo del ring en camilla, en medio del silencio absoluto de los aficionados.

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En las redes sociales circuló un video donde se pudo ver el momento en el que Silalad abandonaba el escenario. Su imagen con el cuello doblado, mientras era trasladado de urgencia a un hospital más cercano, recorrió el mundo.

Los principales portales informativos del país, entre ellos los prestigiosos diarios locales Khaosod y The Thaiger (en tailandés), dieron un amplio seguimiento al caso debido a los reportes que sugerían consecuencias trágicas en la columna del deportista. Según los medios locales, el luchador fue sometido a exámenes neurológicos y radiografías para descartar daños cerebrales o fracturas óseas irreversibles. Tras horas de profunda incertidumbre, finalmente pudieron confirmar que no se presentaron lesiones de gravedad ni daños cervicales permanentes.

Escalofriante nocaut en una pelea de Muay thai en Tailandia
Su rival le deseó una pronta recuperación

A través de plataformas especializadas como Nui Dino Muay Thai Classic, el propio Silalad reapareció públicamente para llevar tranquilidad y relató las secuelas inmediatas del traumatismo: “Ha sido el nocaut más severo de toda mi carrera. Después de recibir la patada, mi cuerpo se tensó por completo y perdí la memoria temporalmente. No puedo recordar absolutamente nada de lo que pasó en el ring”.

De acuerdo con el reporte oficial de los médicos, el luchador tardó alrededor de 30 minutos en recuperar plenamente el conocimiento y la orientación en el hospital. El cuerpo médico le ha prescrito un reposo absoluto de un mínimo de una semana antes de evaluar su regreso progresivo a los entrenamientos en el campamento Sor.Jor. Muangnon.

Por su parte, Fuse Phadungchai declaró a los medios locales que planea usar el bono económico de la victoria para ayudar a construir la casa de su madre, enviando también sus respetos y deseos de pronta recuperación a su colega de profesión.

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