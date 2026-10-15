Dalma Maradona aclaró la fuerte acusación contra su hermana Jana: “De ser traicionera no se vuelve”

Dalma Maradona cuestionó el pedido de absolución de Carlos Díaz durante el juicio por la muerte de su padre

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El tramo final del juicio por la muerte de Diego Maradona volvió a exponer las diferencias entre sus hijas Dalma y Gianinna por un lado, y Jana por el otro. La tensión aumentó después de que Félix Linfante, abogado de Jana, pidiera la absolución del psicólogo Carlos Díaz durante sus alegatos. Tras escuchar esa solicitud, Dalma publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales y luego aclaró que estaba dirigido a su hermana menor.

“Trato de entender por qué alguien pediría la absolución de una persona que te dijo en la cara que no podías entrar a ver a tu papá porque eso era mejor para su tratamiento y después te diste cuenta de que el único fin de ese pedido era aislarlo”, comenzó escribiendo Dalma. En el mismo mensaje, cuestionó también las declaraciones que Carlos Díaz habría realizado durante el proceso: “Un tipo que dice que está caga... de que lo allanen y muchas barbaridades más que evidentemente estás ignorando... ¿CÓMO PODÉS PEDIR SU ABSOLUCIÓN? ¿Por qué harías algo así?”.

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La hija de Maradona acompañó esa publicación con una nueva definición sobre su propia postura frente a la causa. “¿Yo? ¡Siempre del mismo lado! ¡MI TESORO ES NUNCA HABER TRANSADO CON ESOS HDP!”, agregó, junto al tema “Queso ruso”, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, reconocido por la frase “fijate de que lado de la mecha te encontrás”.

“¿Cómo podés pedir su absolución?”, escribió Dalma Maradona en una de sus historias (Instagram)

El mensaje generó una inmediata reacción en las redes sociales, especialmente porque Dalma no había mencionado de manera directa a la persona a la que se dirigía. La falta de nombres abrió distintas interpretaciones entre los usuarios y, horas más tarde, la actriz decidió aclarar el sentido de sus palabras y explicar cuál había sido el motivo de su enojo.

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“¡Solo aclarar que ayer me refería a Jana, que decidió con su abogado pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz! ¡INENTENDIBLE POR DONDE SE LO MIRE!”, escribió. “¡Justamente fue Díaz el que le dijo a ella, a Gianinna, a Verónica (Ojeda) y a mí que teníamos que dejar de visitar a mi papá y dejarlo tranquilo porque era parte de respetar el tratamiento!”, afirmó Dalma. De esa manera, vinculó el pedido de absolución con la indicación que, según su relato, el psicólogo les había dado a las mujeres de la familia para que dejaran de visitar a Maradona.

La hija del Diez acompañó el mensaje con una canción de Los Redondos (Instagram)

En una historia posterior, Dalma remarcó una coincidencia que, según ella, resultaba llamativa dentro del proceso judicial. “Y da la casualidad que lo mismo que pide Jana para Díaz, lo pide el abogado de las hermanas de mi papá. Para entender más, me pregunto quién trae a Díaz a la vida de mi papá. ¿DICHO POR ÉL???”, escribió, al vincular el pedido de absolución realizado por el abogado de su hermana con el que, según su planteo, también habría sido solicitado por el representante legal de las hermanas del propio Maradona.

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Más adelante, Dalma profundizó sobre el límite que, según explicó, no estaba dispuesta a correr en relación a la causa. “Claramente podemos pensar distinto en un montón de cosas, pero NO EN LA FORMA DE PEDIR JUSTICIA POR MI PAPÁ! Ahí yo no transo!”, sostuvo. A continuación, planteó una definición sobre la postura que, a su entender, debía adoptarse frente al proceso: “O de última blanqueá de qué lado estás así es todo más fácil! Y ahí te bancarás la que venga! De ser mala leche y traicionera no se vuelve”.

Dalma Maradona aclaró que su mensaje en redes sociales estaba dirigido a su hermana Jana (Instagram)

La hija mayor del Diez dejó en claro su enojo luego de la postura de su hermana en el juicio (Instagram)

En otra publicación, la hija de Maradona retomó la idea de que existía una única versión de los hechos, más allá de las interpretaciones que pudieran construirse en torno a la causa. “La historia es una sola pero a veces algunas personas eligen creer cosas que no existieron y que nadie puede corroborar para poder ser parte de algo que en realidad nunca fueron ni van a ser!”, escribió. Cerró ese mensaje con una frase que resumía su postura frente a la situación: “¡No se puede tener moral selectiva!”.

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“Y tampoco podés fingir ser alguien que no sos porque, como en este caso, ¡te salta la ficha!”, cuestionó Dalma ante sus seguidores. Y continuó: “De sorepresa y sin aviso previo, cag... en el trabajo de la fiscalía y en nosotros, Jana pidió la absolución de un tipo que todos sabemos de dónde vino y los lamentables audios que tiene, ¡de eso no se vuelve!”.

Dalma expresó su indignación ante sus seguidores (Instagram)

"¡No se puede tener moral colectiva!", sentenció (Instagram)

“¿Hasta cuándo Gianinna y yo vamos a ser las malas de la película por haber vivido una vida entera con mi papá y haber sido su familia? ¿Porque deberíamos sentir culpa por eso? ¡No hay nada que nos dé más orgullo! ¡No nos busquen por ahí! Pero si hay algo de lo que estamos seguras, ¡es que NADA NI NADIE nos va a impedir PEDIR LA JUSTICIA QUE NUESTRO PAPÁ MERECE!”, expresó, enojada, Dalma, ante la actitud de su hermana. Y como broche de cierre, sumó: “Y gracias a todos los que me leen y me mandan mensajes, ¡a los que se nos acercan para darnos fuerza! ¡Sabemos que no estamos solas!”.

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La tensión entre las hermanas llegó a su punto máximo durante los alegatos de Linfante, quien representa a Jana y pidió la absolución de Díaz. El licenciado y especialista en adicciones había llegado al debate oral imputado por homicidio simple con dolo eventual. Sin embargo, a lo largo del proceso, las pruebas reunidas no lo ubicaron como uno de los principales responsables de la salud de Maradona.

El furibundo comunicado de Dalma Maradona ante la actitud de su hermana Jana (Instagram)

"¡Te salta la ficha!", destacó Dalma (Instagram)

Por el contrario, según se expuso durante el juicio, Díaz había conocido al exfutbolista poco tiempo antes de su muerte y sus sugerencias sobre el cuadro que atravesaba no eran tenidas en cuenta por Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, los médicos personales del exentrenador.

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A medida que avanzaron las audiencias, la imputación contra Díaz comenzó a ser cuestionada por distintos participantes del juicio, aunque esos reparos circularon principalmente puertas adentro y en los pasillos de los tribunales de San Isidro. La semana pasada, incluso, fueron los propios fiscales quienes modificaron la acusación contra el psicólogo y la encuadraron como homicidio culposo.

Y a modo de cierre, la hija mayor del Diez expresó un mensaje esperanzador por la resolución del juicio (Instagram)

Lo que no estaba previsto era que uno de los abogados querellantes solicitara directamente su absolución. Esa decisión fue tomada por Linfante y provocó enojo e incomodidad tanto en el equipo acusador como entre Dalma y Gianinna. “Inentendible”, expresó Gianinna de manera breve a Infobae después de que terminara la jornada. Tanto ella como Dalma se mostraron indignadas al escuchar el pedido de Linfante. Verónica Ojeda, que estaba sentada junto a ambas, también manifestó su sorpresa ante la decisión del abogado.

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El principal reproche de Dalma y Gianinna hacia Jana, pese a que fue su representante legal quien evaluó el caso y formuló la solicitud, está relacionado con el rol que habría tenido Carlos Díaz durante la última semana de vida de Maradona. Según la acusación, el psicólogo habría sido quien indicó a la familia que debía dejarlo solo porque necesitaba espacio personal. Para las hijas mayores del Diez, esa decisión terminó aislándolo de su entorno más cercano.

El representante legal de Jana fue quien presentó el pedido de absolución del psicólogo Carlos Díaz (RSFotos)

Linfante planteó otra interpretación durante sus alegatos. El abogado sostuvo que la idea de mantener a Maradona alejado de sus familiares había surgido de Díaz, pero que solo se concretó después de que Leopoldo Luque y Agustina Cosachov la aprobaran. De ese modo, insistió en que el psicólogo no tenía poder de decisión sobre la vida cotidiana ni sobre el tratamiento del exfutbolista.

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En su exposición, el representante de Jana se refirió puntualmente al psicólogo: “La actuación de Carlos Díaz fue sin dudas la que generó mayor debate en este equipo de trabajo. Debatimos profundamente esta cuestión. Al reconstruir los hechos nos mostró una conducta errática, poco clara, nada agradable”. Luego, marcó su posición sobre uno de los aspectos que habían sido considerados durante el juicio: “Queremos dejar claro que para nosotros el no hallazgo de alcohol en el cuerpo del paciente no lo vemos como un logro de Díaz. No le queremos adjudicar ese éxito profesional”.

El pedido de absolución volvió a exponer las diferencias entre las hijas de Maradona en un momento decisivo del juicio. Mientras el abogado de Jana defendió que Carlos Díaz no debía ser responsabilizado por la muerte del exfutbolista, Dalma y Gianinna cuestionaron esa postura y recordaron el lugar que, según su relato, el psicólogo ocupó en la decisión de restringir las visitas a su padre durante sus últimos días.