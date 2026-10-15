El Salvador

Don Omar confirma conciertos en cinco países de Centroamérica para el último trimestre de 2027

El cantante puertorriqueño anunció escalas en Ciudad de Guatemala, San Salvador, Managua, Tegucigalpa y San José, pero aún no difundió las jornadas, los recintos ni el número de actuaciones por capital

Don Omar anunció conciertos en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica para 2027.
Guardar

El cantante puertorriqueño Don Omar confirmó que su próxima gira por América Latina incluirá cinco países de Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. La serie de presentaciones está prevista para el último trimestre de 2027, aunque todavía no se informaron fechas, recintos ni cantidad de funciones por ciudad.

Durante una transmisión realizada el 14 de octubre desde Charlotte, Carolina del Norte, el artista adelantó que visitará Ciudad de Guatemala, San Salvador, Managua, Tegucigalpa y San José como parte de la etapa latinoamericana de su tour.

PUBLICIDAD

“Hoy voy a decir qué países están ya confirmados, qué ciudades están confirmadas”, explicó el intérprete, quien aclaró que los detalles de cada concierto se conocerán en anuncios posteriores.

La última presentación documentada de Don Omar en Centroamérica ocurrió el 2 de marzo de 2024 en Costa Rica, donde encabezó la segunda edición del Urban Fest en el Estadio Nacional. El concierto marcó su regreso al país después de casi 13 años: su actuación anterior allí había sido en abril de 2011.

Don Omar
Don Omar anunció conciertos en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica para 2027 (Don Omar)

La gira por Centroamérica comenzaría entre octubre y diciembre de 2027

El músico situó el inicio de los conciertos en la región hacia el final de 2027. “Comenzamos en octubre, en noviembre y diciembre”, señaló al referirse al calendario de la gira, que también incluye escalas en Sudamérica, Colombia y México.

PUBLICIDAD

Don Omar indicó que aún no definirá públicamente las fechas específicas ni los lugares de las presentaciones. Tampoco precisó cuántos conciertos ofrecerá en cada ciudad. La confirmación se limitó, por ahora, a los países y capitales que formarán parte del recorrido.

En su enumeración mencionó Ciudad de Guatemala, San Salvador, Managua, Tegucigalpa y San José, junto con destinos como Asunción, Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, Quito, Guayaquil, Medellín, Bogotá, Cali, Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.

La preventa para seguidores suscritos abriría antes de la venta general

El artista afirmó que su equipo prevé habilitar una página de registro antes del cierre de octubre de 2026. El objetivo será que los seguidores interesados en los conciertos puedan inscribirse para acceder a una etapa anticipada de compra.

Según explicó, los usuarios registrados podrán participar de una venta especial para “superfans”, con una ventana de acceso de cerca de siete días antes de que se habilite la comercialización general de entradas.

La venta general de boletos está prevista para noviembre de 2026, de acuerdo con el anuncio del cantante. El cronograma exacto, los precios, las productoras locales y los canales oficiales de compra aún no fueron comunicados.

El cantante puertorriqueño Don Omar, en una fotografía de archivo. EFE/Mario Ruiz
El cantante puertorriqueño Don Omar, en una fotografía de archivo. EFE/Mario Ruiz

Panamá quedó fuera del primer listado de ciudades confirmadas

El anuncio no incluyó a Panamá, aunque Don Omar indicó que ese país todavía forma parte de los destinos pendientes de confirmación. También mencionó a Brasil como otro mercado que espera incorporar al itinerario.

El artista prometió dar nuevos datos en su próxima transmisión, incluida la apertura de la plataforma de suscripciones para acceder a la preventa.

El cantante destaca por canciones como Danza Kuduro y Taboo, además de Salió El Sol, Dile, Pobre Diabla, Dale Don Dale, Ella y Yo —con Aventura—, Virtual Diva, Bandoleros —con Tego Calderón— y Hasta Abajo.

Temas Relacionados

Don OmarCentroaméricaConciertosEl Salvadorgiraconciertos de Don Omar

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador: Dirección de Obras Municipales transferirá bienes a empresa constructora

El aval legislativo, respaldado por 57 diputados y rechazado por tres, permitirá a la sociedad anónima industrial competir por contratos públicos y privados dentro y fuera del país en futuras licitaciones

El Salvador: Dirección de Obras Municipales transferirá bienes a empresa constructora

Reservas de maíz para tres semanas y cosechas arrasadas: la crisis silenciosa que devora al Corredor Seco Centroamericano

El Niño redujo las cosechas de maíz y frijol de millones de familias agricultoras en Guatemala, Honduras y El Salvador. Un diagnóstico de World Vision revela que los niños son los más vulnerables y que el período más crítico está por llegar.

Reservas de maíz para tres semanas y cosechas arrasadas: la crisis silenciosa que devora al Corredor Seco Centroamericano

El Salvador: VMT prevé que revisiones a camiones impacten los fletes

El viceministro de Transporte sostuvo que las inspecciones al transporte pesado buscan prevenir siniestros, aunque reconoció que las reparaciones requeridas pueden trasladarse parcialmente a las tarifas de carga en el país

El Salvador: VMT prevé que revisiones a camiones impacten los fletes

Guatemala lidera el hambre en Centroamérica y roza un umbral que ningún otro país vecino alcanza, según el Índice Global del Hambre 2026

Un nuevo informe regional divulgado este miércoles revela qué factores estructurales explican la persistencia alimentaria en el istmo y por qué la disponibilidad física de comida no es la causa principal de esta crisis

Guatemala lidera el hambre en Centroamérica y roza un umbral que ningún otro país vecino alcanza, según el Índice Global del Hambre 2026

Conductor de transporte pesado fue interceptado con 295° de alcohol cuando se dirigía de El Salvador a Honduras

El motorista Carlos Santana Artiga Mixco, de 44 años, trasladaba productos hacia Honduras cuando agentes lo interceptaron en Pasaquina y lo remitirán por conducción peligrosa, según informó la institución policial

Conductor de transporte pesado fue interceptado con 295° de alcohol cuando se dirigía de El Salvador a Honduras

TECNO

Mientras 22 empresarios cenaban en Nueva York, sus agentes de IA organizaron una fiesta en un chat

Mientras 22 empresarios cenaban en Nueva York, sus agentes de IA organizaron una fiesta en un chat

Cómo descargar la app de Xuper TV: buscar películas gratis aumenta el robo de contraseñas

Alexandr Wang, director de Meta AI, detalla cómo Mark Zuckerberg hace cambios rápidos en la empresa

Google reorganiza sus planes IA: los modelos Gemini Pro pasarán a ser exclusivos de la tarifa Pro

El caso de “la más celosa de Reino Unido”: le compraba consolas a su esposo para alejarlo de otras mujeres

ENTRETENIMIENTO

Austin Butler y Michael B. Jordan comenzaron a rodar Miami Vice ’85 con un look de los 80 y la promesa de “glamour y corrupción”

Austin Butler y Michael B. Jordan comenzaron a rodar Miami Vice ’85 con un look de los 80 y la promesa de “glamour y corrupción”

Ben Affleck recordó su papel de Batman en la Liga de la Justicia: “Fue el punto más bajo de mi carrera”

Sylvester Stallone admite que se arrepiente de haber hecho sus propias escenas de acción: “No estoy orgulloso de haberme roto en pedazos”

El recuerdo de Linda McCartney a casi tres décadas de su muerte emociona a Paul McCartney durante una entrevista

‘Clayface’: las primeras críticas destacan el terror y la violencia de la nueva película de DC

MUNDO

Yemen advierte que los hutíes pueden convertirse en "monstruos invencibles" si tienen tiempo

Yemen advierte que los hutíes pueden convertirse en "monstruos invencibles" si tienen tiempo

La nueva radiografía de tórax del papa León XIV muestra “una buena recuperación del pulmón” tras la cirugía

Rumania investiga si drones rusos desataron el incendio de un buque cisterna en el mar Negro: hay siete desaparecidos

Ucrania reanudó sus bombardeos contra las refinerías rusas y lanzó una ofensiva a una región cercana a Moscú

Identifican un fósil de cocodrilo prehistórico que podría cambiar lo conocido sobre la alimentación de estos reptiles