Don Omar confirma conciertos en cinco países de Centroamérica para el último trimestre de 2027

Don Omar anunció conciertos en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica para 2027.

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El cantante puertorriqueño Don Omar confirmó que su próxima gira por América Latina incluirá cinco países de Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. La serie de presentaciones está prevista para el último trimestre de 2027, aunque todavía no se informaron fechas, recintos ni cantidad de funciones por ciudad.

Durante una transmisión realizada el 14 de octubre desde Charlotte, Carolina del Norte, el artista adelantó que visitará Ciudad de Guatemala, San Salvador, Managua, Tegucigalpa y San José como parte de la etapa latinoamericana de su tour.

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“Hoy voy a decir qué países están ya confirmados, qué ciudades están confirmadas”, explicó el intérprete, quien aclaró que los detalles de cada concierto se conocerán en anuncios posteriores.

La última presentación documentada de Don Omar en Centroamérica ocurrió el 2 de marzo de 2024 en Costa Rica, donde encabezó la segunda edición del Urban Fest en el Estadio Nacional. El concierto marcó su regreso al país después de casi 13 años: su actuación anterior allí había sido en abril de 2011.

Don Omar anunció conciertos en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica para 2027 (Don Omar)

La gira por Centroamérica comenzaría entre octubre y diciembre de 2027

El músico situó el inicio de los conciertos en la región hacia el final de 2027. “Comenzamos en octubre, en noviembre y diciembre”, señaló al referirse al calendario de la gira, que también incluye escalas en Sudamérica, Colombia y México.

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Don Omar indicó que aún no definirá públicamente las fechas específicas ni los lugares de las presentaciones. Tampoco precisó cuántos conciertos ofrecerá en cada ciudad. La confirmación se limitó, por ahora, a los países y capitales que formarán parte del recorrido.

En su enumeración mencionó Ciudad de Guatemala, San Salvador, Managua, Tegucigalpa y San José, junto con destinos como Asunción, Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, Quito, Guayaquil, Medellín, Bogotá, Cali, Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.

La preventa para seguidores suscritos abriría antes de la venta general

El artista afirmó que su equipo prevé habilitar una página de registro antes del cierre de octubre de 2026. El objetivo será que los seguidores interesados en los conciertos puedan inscribirse para acceder a una etapa anticipada de compra.

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Según explicó, los usuarios registrados podrán participar de una venta especial para “superfans”, con una ventana de acceso de cerca de siete días antes de que se habilite la comercialización general de entradas.

La venta general de boletos está prevista para noviembre de 2026, de acuerdo con el anuncio del cantante. El cronograma exacto, los precios, las productoras locales y los canales oficiales de compra aún no fueron comunicados.

El cantante puertorriqueño Don Omar, en una fotografía de archivo. EFE/Mario Ruiz

Panamá quedó fuera del primer listado de ciudades confirmadas

El anuncio no incluyó a Panamá, aunque Don Omar indicó que ese país todavía forma parte de los destinos pendientes de confirmación. También mencionó a Brasil como otro mercado que espera incorporar al itinerario.

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El artista prometió dar nuevos datos en su próxima transmisión, incluida la apertura de la plataforma de suscripciones para acceder a la preventa.

El cantante destaca por canciones como Danza Kuduro y Taboo, además de Salió El Sol, Dile, Pobre Diabla, Dale Don Dale, Ella y Yo —con Aventura—, Virtual Diva, Bandoleros —con Tego Calderón— y Hasta Abajo.