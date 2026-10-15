Martín Ortega habló de la separación de Julieta Prandi y su hermano Emanuel: “Ella es celosa”

Martín Ortega habló de Julieta Prandi tras la separación de Emanuel Ortega

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Martín Ortega, hermano del músico Emanuel Ortega, habló sin filtros sobre la ruptura matrimonial con Julieta Prandi, apenas 27 días después del casamiento de la pareja. En diálogo con LAM (América), el asesor artístico desmintió versiones sobre el estudio de grabación de su hermano, habló de las mujeres señaladas como presuntas amantes y lanzó una definición contundente sobre la modelo.

Consultado sobre cómo vivió la familia la exposición mediática que generó la separación, Ortega admitió que la situación lo tomó por sorpresa. “A todos nos sorprendió, a todos. Lo único que me importa es que mi hermano esté bien”, señaló. El entrevistado contó además que se enteró de la ruptura por la historia que Prandi publicó en sus redes sociales, a la que accedió gracias a un amigo que se la reenvió. “No estamos acostumbrados a este tipo de situaciones”, agregó.

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Uno de los ejes de la conversación giró en torno al estudio de grabación de Emanuel, señalado como un espacio vinculado a los rumores de infidelidad. Su hermano Martín salió al cruce de esas versiones y remarcó que se trata de “un lugar serio de trabajo”, no de un espacio de encuentros. “No es como se dice, como si fuera un bulo de Emanuel”, sostuvo.

Ante la consulta puntual sobre la existencia de una cama en el estudio, el hermano del músico aclaró que en el segundo piso hay “una especie de departamentito”, habilitado para las jornadas en las que la grabación se extiende durante toda la noche. “Es importante decir que es un lugar de trabajo, no una fiesta”, insistió.

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La hermana del cantante no dio muchos detalles acerca de la separación, sin embargo, no descartó un regreso (Video: Ángel Responde-Bondi Live)

Martín también se refirió a su ausencia en la boda de su hermano con Prandi, celebrada semanas atrás. Explicó que la pareja había planeado originalmente una ceremonia íntima y que, a último momento, modificó la organización del evento. La familia recibió el aviso apenas una semana antes de la fecha, lo que coincidió con una mudanza personal del entrevistado. “Lo que me llegó de parte de Emanuel era ‘si quieren, vengan’. Me pareció que podía faltar”, relató.

Sobre la personalidad de su hermano, Ortega lo describió como una persona reservada, a quien comparó directamente con Palit. “Es muy parecido a mi papá, a veces demasiado callado”, afirmó. En ese sentido, vinculó ese perfil bajo con la escueta aparición pública que el músico protagonizó frente a la prensa, cuando se mostró “abrumado” detrás del portón de su casa. “Fue muy raro. Con Julieta nos reíamos, dentro de lo que uno se puede reír en esta situación. Él entró, dijo algo y quedó raro eso”, detalló.

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Consultado sobre el estado anímico de su hermano en las horas posteriores a la separación, indicó que lo había visto recientemente y que, “dentro de lo que se puede estar bien en esta situación”, lo notó normal. Evitó, sin embargo, anticipar si existe la posibilidad de una reconciliación entre ambos. “No te sé decir eso”, respondió.

La entrevista también abordó los nombres que circularon en los medios como posibles vínculos extramatrimoniales de Emanuel Ortega: Mariana Marx y Josefina Lynch. Sobre la primera, el hermano del cantante aseguró que se trata de una amiga de su pareja, Ana Paula, a quien describió como “divina” y con quien compartió un festejo de cumpleaños días atrás. “Nada sucedió de esto”, remarcó, aunque reconoció que Prandi pudo haberse molestado por esa cercanía. “Eso es un tema de ellos”, agregó.

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El músico respondió a un notero de SQP, pidió preservar su intimidad y reconoció que no atraviesa un buen momento. La ruptura se conoció en medio de versiones no confirmadas de infidelidad (Video: SQP/ América TV)

Respecto de Lynch, señalada por su parecido físico con una versión más joven de la modelo, Ortega sostuvo que la vinculación con su hermano se limitó a un encuentro laboral en el estudio de grabación. “Fue a trabajar, fue a grabar. Es todo lo que sé y todo lo que imagino que sucedió”, explicó.

Al ser consultado sobre las versiones que apuntan a los celos de Prandi como un factor determinante en la ruptura, Martín Ortega fue categórico. “Julieta es celosa. No la conozco demasiado, pero sí te puedo decir que es celosa”, afirmó, aunque relativizó la observación al señalar que “la mayoría de las personas son celosas cuando están en una relación”.

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Consultado sobre un eventual regreso de la pareja, el entrevistado evitó pronosticar un desenlace. “Me gustaría que suceda lo que tiene que suceder. Si tienen que estar juntos, que estén juntos”, concluyó.