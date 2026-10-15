República Dominicana

República Dominicana restablece las notificaciones judiciales para personas y empresas domiciliadas en Venezuela

La Cancillería informó que las diligencias vuelven a tramitarse desde este miércoles, tras permanecer interrumpidas desde marzo de 2025 por el cierre de la representación consular en Caracas por más de dos años

República Dominicana reanuda las notificaciones judiciales para personas domiciliadas en Venezuela. (Cortesía: El Carabobeño)
República Dominicana reanuda las notificaciones judiciales para personas domiciliadas en Venezuela. (Cortesía: El Carabobeño)
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República Dominicana restableció las notificaciones judiciales y otros actos procesales destinados a personas físicas y jurídicas con domicilio en Venezuela, después de que ese servicio permaneciera suspendido desde marzo de 2025, tal como informó este miércoles la agencia EFE.

La Cancillería dominicana informó este miércoles que la medida entra en vigor tras la reapertura, el 1 de octubre, del Consulado General de República Dominicana en Caracas. La sede había permanecido cerrada durante más de dos años, en medio de las tensiones diplomáticas entre ambos países.

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La disposición deja sin efecto, solo para Venezuela, la suspensión temporal anunciada el 24 de marzo de 2025. Las solicitudes podrán volver a tramitarse por los mecanismos establecidos en la legislación dominicana, según indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El servicio vuelve tras la reapertura del consulado en Caracas

El consulado dominicano retomó sus operaciones el 1 de octubre y volvió a ofrecer servicios consulares. La reapertura fue parte de un acuerdo alcanzado en agosto para iniciar un proceso de normalización gradual de las relaciones diplomáticas y consulares.

Los gobiernos de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, y del presidente dominicano, Luis Abinader, expresaron entonces su intención de encauzar el acercamiento mediante el diálogo, el respeto mutuo y los principios del derecho internacional, de acuerdo con EFE, agencia de noticias española.

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Dos manos se estrechan con las banderas de República Dominicana y Venezuela, rodeadas de salpicaduras de acuarela de colores rojo, azul y amarillo sobre un fondo claro.
La Cancillería dominicana informó que las diligencias vuelven a tramitarse luego de la reapertura, el 1 de octubre, del Consulado General de República Dominicana en Caracas, cerrado durante más de dos años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación bilateral se había deteriorado después de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024. Un día después de los comicios, Caracas exigió el retiro inmediato de los representantes diplomáticos de República Dominicana y otros seis países que cuestionaron el resultado electoral.

En esas elecciones, Nicolás Maduro fue declarado ganador por el organismo electoral venezolano, bajo control del chavismo, según la agencia.

La normalización, tras un cambio político en Venezuela

EFE señaló que, después de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos en Caracas en enero de 2026, Venezuela abrió una nueva etapa política bajo la conducción de Rodríguez.

La presidenta encargada definió ese período como un “nuevo momento político”, caracterizado por una colaboración más estrecha con Washington, una política de apertura a la inversión extranjera, cambios en el gabinete y una renovación del alto mando militar.

El restablecimiento de las notificaciones judiciales incorpora un elemento práctico a la recuperación de los vínculos entre Santo Domingo y Caracas, en un contexto que también alcanza a la comunidad venezolana radicada en territorio dominicano.

SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 12/10/2026.- Fotografía cedida por la Presidencia de República Dominicana del presidente, Luis Abinader (i), posando junto a la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una reunión este lunes en Roma (Italia). Abinader y Rodríguez, se reunieron en Roma donde conversaron sobre asuntos políticos y económicos, en el marco del Foro Mundial de la Alimentación de la FAO que se celebra en esa ciudad. EFE/ Presidencia de República Dominicana /
SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 12/10/2026.- Fotografía cedida por la Presidencia de República Dominicana del presidente, Luis Abinader (i), posando junto a la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una reunión este lunes en Roma (Italia). Abinader y Rodríguez, se reunieron en Roma donde conversaron sobre asuntos políticos y económicos, en el marco del Foro Mundial de la Alimentación de la FAO que se celebra en esa ciudad. EFE/ Presidencia de República Dominicana /

Vale entonces destacar que el presidente dominicano, Luis Abinader, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantuvieron el lunes en Roma su primer encuentro, en el que abordaron la cooperación energética, las relaciones consulares y el turismo. La reunión se produjo durante el Foro Mundial de la Alimentación.

República Dominicana alberga a casi 100 mil venezolanos

República Dominicana se encuentra entre los diez países de América Latina y el Caribe con mayor cantidad de migrantes y refugiados venezolanos. El país alberga a unas 99.700 personas, de acuerdo con las cifras actualizadas a febrero de 2026 por la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).

El regreso de los canales para diligencias judiciales permitirá que personas y empresas domiciliadas en Venezuela vuelvan a recibir notificaciones vinculadas con procesos tramitados ante autoridades dominicanas.

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