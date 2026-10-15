Entre luchas literarias y grandes figuras, llega a su clímax la Feria del Libro de Monterrey

La 34° edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Monterrey llega a su clímax con la presencia de más de 700 autores (EFE/Miguel Sierra)

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La trigésimo cuarta edición de la Feria Internacional del Libro en Monterrey reunirá a miles de visitantes que esperan por la firma de autores, charlas de grandes personalidades del mundo literario y actividades que combinan la cultura mexicana con los libros. Todo en un evento que se llevará a cabo hasta el próximo domingo 18 de octubre, cuando cierre sus puertas hasta el año que viene.

Todo se desarrolla en el Centro Internacional de Negocios (Cintermex) gracias al impulso de El Tecnológico de Monterrey -una universidad privada- y que este año tiene como invitado especial a El Colegio Nacional, una institución que desde hace 80 años reúne a las voces más influyentes del pensamiento mexicano.

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La institución tendrá una presencia destacada mediante un programa de más de cien actividades organizadas por las seis escuelas nacionales de la institución, entre las cuales sobresalen las propuestas de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural.

Asimismo, los pasillos en los pasillo se ve estudiantes de edades diferentes y también adolescentes y padres con sus hijos que buscan opciones literarias para disfrutar durante el día.

Miles de visitantes recorren los stands del evento ubicado en el Cintermex (FILMYT)

En su edición anterior, el encuentro recibió a 360.000 visitantes, lo que reflejó el impacto que tiene esta cita cultural en los últimos años.

Otra de las particularidades que tiene la edición de este año es la presencia de autores provenientes de 14 países distintos, entre los que figuran personalidades como el premio Nobel de Literatura Jean-Marie Gustave Le Clézio, quien no participó de forma física, sino que lo hizo a través de un holograma. Además, hay nombres como Emmanuel Carrère, Janne Teller, Gioconda Belli, Leonardo Padura y Cristina Rivera Garza.

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El premio Nobel de Literatura Jean-Marie Gustave Le Clézio participó de una conferencia virtual (FILMYT)

Entre las propuestas que buscan combinar la idiosincrasia local con el universo editorial se encuentran los stands con actividades exclusivamente pensadas para niños y espacios dedicados a la gastronomía. La programación también incluye eventos especiales que buscan mezclar la esencia de la cultura mexicana con la literatura.

Entre las iniciativas dirigidas a los más jóvenes destaca la presencia de libros dedicados a Lionel Messi y Diego Maradona, pensados para atraer a los adolescentes hacia la lectura con dos figuras del deporte más popular del mundo. A esto se suma la participación de stands universitarios, editoriales locales y representantes del sector comercial, que también contribuyen a la difusión del evento.

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El año pasado más de 300 mil visitantes recorrieron la feria (FILMYT)

Una de las propuestas que más llama la atención del público es la Lucha Libro Tec, un formato diseñado para fusionar el arte de la escritura con la estética de la lucha libre mexicana. Durante las competencias, cuatro participantes se enfrentan cara a cara en un ring, donde ponen a prueba sus habilidades de escritura de cuentos bajo presión.

La dinámica consiste en tiempo real, en el que los competidores deben superar desafíos creativos en vivo que exigen imaginación y capacidad para idear historias de manera inmediata. El ámbito, ideal para familias, se divide en dos categorías y el show lo aportan los disfraces típicos que puede tener cualquier peleador de lucha libre.

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"La Lucha Libro": los participantes deberán escribir un cuento en pocos minutos vestidos como los clásicos luchadores y hasta tienen sus propios nombres ficticios

Justamente, la combinación de actuación e improvisación, sumada a la puesta en escena propia de la lucha libre, transforma el ejercicio de la lectura en una experiencia única para los espectadores.

El escritor argentino Alberto Manguel estuvo a cargo del discurso inaugural; en él advirtió sobre la disminución en la comprensión profunda de un texto y de qué forma escapa a la mayoría de la juventud. “¿Cómo podemos comunicar con claridad lo que los escritores quieren decir si se encuentran frente a lectores que parecen incapaces de entender una metáfora, un argumento más o menos complejo?”, cuestionó.

El escritor argentino Alberto Manguel fue uno de los encargados de dar el discurso de apertura (EFE/Miguel Sierra)

Manguel también planteó interrogantes sobre el vínculo entre la comprensión lectora y la vida cotidiana. “¿De qué manera podemos, como lectores, interpretar correctamente lo que un autor está tratando de comunicar si no podemos entender el significado de un texto?”, agregó.

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En tanto, desde la organización del evento, la presidenta Carmen Junco, remarcó que este año la intención es “poner en el centro los contenidos, las ideas y las experiencias significativas: aquello que puede acompañarnos, emocionarnos, hacernos pensar y permanecer con nosotros aun después de que termine la Feria”.

El actor mexicano Daniel Giménez Cacho fue uno de los presentes en las conferencias de la feria

El mensaje también subrayó el significado de realizar el encuentro en Monterrey, una ciudad que “ha construido buena parte de su historia mirando hacia adelante” y que ha sido polo de industria, innovación y emprendimiento, además de un espacio cada vez más orientado hacia la generación de ideas.

“Monterrey progresa no sólo cuando construye empresas o transforma su entorno, sino también cuando piensa, crea, debate y se pregunta por el mundo que quiere habitar”, afirmó Junco, que remarcó que el propósito final del encuentro es “encontrarnos con las personas”.

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