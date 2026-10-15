Costa Rica

Costa Rica aprueba ley para pagar la defensa legal de policías acusados por actuaciones durante el cumplimiento de su deber

La Asamblea Legislativa dio luz verde al expediente 25.311, que permitirá contratar una póliza para cubrir gastos de representación judicial de los oficiales. El beneficio excluirá actuaciones dolosas, faltas graves y violaciones a los derechos humanos.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el expediente 25.311, una iniciativa destinada a brindar protección jurídica a los funcionarios policiales que enfrenten procesos judiciales relacionados con el ejercicio de sus funciones. (Imagen ilustrativa Infobae)
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el expediente 25.311, una iniciativa destinada a brindar protección jurídica a los funcionarios policiales que enfrenten procesos judiciales relacionados con el ejercicio de sus funciones. (Imagen ilustrativa Infobae)
Guardar

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el expediente 25.311, una reforma a la Ley General de Policía que permitirá establecer una póliza destinada a cubrir los gastos de representación legal de funcionarios policiales que enfrenten acusaciones, demandas o procesos judiciales relacionados directamente con el ejercicio de sus funciones.

La iniciativa incorpora un nuevo inciso al artículo 79 de la Ley General de Policía, con el propósito de brindar respaldo económico y jurídico a los agentes que deban defender sus actuaciones ante instancias judiciales, siempre que hayan cumplido con los procedimientos y protocolos institucionales correspondientes.

PUBLICIDAD

El proyecto busca responder a una demanda histórica de distintos sectores policiales, cuyos funcionarios pueden enfrentar procesos penales o civiles como consecuencia de intervenciones realizadas durante el desempeño de sus responsabilidades.

De acuerdo con la información divulgada durante la sesión legislativa, la cobertura de la póliza estará condicionada a que el oficial haya ejecutado sus funciones conforme a las instrucciones, protocolos o procedimientos institucionales vigentes al momento de los hechos.

La disposición establece además exclusiones expresas para evitar que el mecanismo sea utilizado para financiar la defensa de actuaciones contrarias a la legislación.

Entre ellas se encuentran los actos cometidos con dolo o culpa grave, las decisiones de carácter administrativo y cualquier conducta que constituya una violación a los derechos humanos.

PUBLICIDAD

La iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo y recibió apoyo de diputados de diferentes agrupaciones políticas, quienes destacaron la importancia de ofrecer mayor protección a los cuerpos policiales en un contexto de enfrentamiento con estructuras del crimen organizado.

¿Qué gastos cubrirá la nueva póliza para policías?

La reforma permitirá que el Estado suscriba una póliza para cubrir determinados riesgos derivados del ejercicio de las funciones policiales.

Según lo explicado durante el debate legislativo, el mecanismo contempla la responsabilidad patrimonial en las vías contencioso-administrativa, civil o penal, así como los gastos de representación legal cuando un funcionario resulte acusado, imputado o demandado por hechos vinculados directamente con su trabajo.

Esto incluye situaciones relacionadas con el ejercicio de funciones policiales propiamente dichas y labores conexas contempladas en la legislación.

Uno de los objetivos principales es evitar que los oficiales tengan que asumir personalmente todos los costos de contratación de abogados cuando enfrentan denuncias como consecuencia de actuaciones realizadas conforme a sus responsabilidades institucionales.

La nueva disposición contempla expresamente que no se cubrirán actos cometidos con dolo, culpa grave o que constituyan violaciones a los derechos humanos, según el texto aprobado por los diputados. (Cortesía: Noticias Trivisión)
La nueva disposición contempla expresamente que no se cubrirán actos cometidos con dolo, culpa grave o que constituyan violaciones a los derechos humanos, según el texto aprobado por los diputados. (Cortesía: Noticias Trivisión)

Una iniciativa impulsada por dos administraciones

Durante la sesión legislativa también se destacó que el proyecto fue promovido desde el Poder Ejecutivo y recibió impulso durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves Robles, así como de la actual presidenta, Laura Fernández Delgado.

Uno de los diputados recordó que la propuesta enfrentó cuestionamientos relacionados con las competencias de otras instituciones del Estado en materia de representación legal de funcionarios públicos.

Sin embargo, sus defensores sostuvieron que era necesario establecer una protección específica para los integrantes de los cuerpos policiales.

La aprobación del expediente se produce en un contexto en el que el Gobierno ha planteado la necesidad de fortalecer las condiciones laborales, operativas y jurídicas de los agentes que participan en labores de seguridad ciudadana.

Temas Relacionados

Costa Ricadefensa legalpolicíasAsamblea Legislativaexpediente 25,311representación judicial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Economía de Costa Rica pierde fuerza: crecimiento cae al 2.2% y registra una fuerte desaceleración en agosto de 2026

El Banco Central de Costa Rica reveló que la actividad económica perdió 3,4 puntos porcentuales de crecimiento frente al mismo mes de 2025. Mientras la construcción aumentó un 11%, la industria manufacturera retrocedió un 1,1% y las empresas de regímenes especiales mostraron un marcado debilitamiento

Economía de Costa Rica pierde fuerza: crecimiento cae al 2.2% y registra una fuerte desaceleración en agosto de 2026

Bélgica pone sus ojos en Costa Rica: 13 empresas europeas buscan oportunidades de inversión en salud, tecnología y agricultura

Una delegación empresarial de Valonia visitó el país para explorar alianzas comerciales y proyectos de cooperación en sectores estratégicos, entre ellos la medicina nuclear, el tratamiento del cáncer y las tecnologías ambientales

Bélgica pone sus ojos en Costa Rica: 13 empresas europeas buscan oportunidades de inversión en salud, tecnología y agricultura

Costa Rica abre las puertas de su megacárcel: líderes criminales, sicarios y extorsionadores serán los primeros trasladados

La presidenta Laura Fernández presentó el nuevo centro penitenciario, construido con una inversión de USD 36 millones, que busca aislar a los líderes del crimen organizado y reducir el hacinamiento carcelario

Costa Rica abre las puertas de su megacárcel: líderes criminales, sicarios y extorsionadores serán los primeros trasladados

Laura Fernández dijo que revisará el plan de Bukele para liberar a reos y buscará trasladar “cosas positivas” a Costa Rica

La mandataria costarricense evitó cuestionar las decisiones internas de El Salvador y revisará la propuesta el viernes, tras recibir cooperación técnica salvadoreña para el nuevo centro de alta seguridad inaugurado en Alajuela

Laura Fernández dijo que revisará el plan de Bukele para liberar a reos y buscará trasladar “cosas positivas” a Costa Rica

Laura Fernández viajará a El Salvador para conocer el modelo de seguridad y visitar el CECOT

La jefa de Estado costarricense anunció que recorrerá el Centro de Confinamiento del Terrorismo el 16 de octubre y analizará las prácticas operativas del sistema penitenciario salvadoreño

Laura Fernández viajará a El Salvador para conocer el modelo de seguridad y visitar el CECOT

TECNO

Mientras 22 empresarios cenaban en Nueva York, sus agentes de IA organizaron una fiesta en un chat

Mientras 22 empresarios cenaban en Nueva York, sus agentes de IA organizaron una fiesta en un chat

Cómo descargar la app de Xuper TV: buscar películas gratis aumenta el robo de contraseñas

Alexandr Wang, director de Meta AI, detalla cómo Mark Zuckerberg hace cambios rápidos en la empresa

Google reorganiza sus planes IA: los modelos Gemini Pro pasarán a ser exclusivos de la tarifa Pro

El caso de “la más celosa de Reino Unido”: le compraba consolas a su esposo para alejarlo de otras mujeres

ENTRETENIMIENTO

Austin Butler y Michael B. Jordan comenzaron a rodar Miami Vice ’85 con un look de los 80 y la promesa de “glamour y corrupción”

Austin Butler y Michael B. Jordan comenzaron a rodar Miami Vice ’85 con un look de los 80 y la promesa de “glamour y corrupción”

Ben Affleck recordó su papel de Batman en la Liga de la Justicia: “Fue el punto más bajo de mi carrera”

Sylvester Stallone admite que se arrepiente de haber hecho sus propias escenas de acción: “No estoy orgulloso de haberme roto en pedazos”

El recuerdo de Linda McCartney a casi tres décadas de su muerte emociona a Paul McCartney durante una entrevista

‘Clayface’: las primeras críticas destacan el terror y la violencia de la nueva película de DC

MUNDO

Yemen advierte que los hutíes pueden convertirse en "monstruos invencibles" si tienen tiempo

Yemen advierte que los hutíes pueden convertirse en "monstruos invencibles" si tienen tiempo

La nueva radiografía de tórax del papa León XIV muestra “una buena recuperación del pulmón” tras la cirugía

Rumania investiga si drones rusos desataron el incendio de un buque cisterna en el mar Negro: hay siete desaparecidos

Ucrania reanudó sus bombardeos contra las refinerías rusas y lanzó una ofensiva a una región cercana a Moscú

Identifican un fósil de cocodrilo prehistórico que podría cambiar lo conocido sobre la alimentación de estos reptiles