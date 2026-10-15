Quiénes son las protagonistas de ‘Las Guerreras K-pop’ y qué canciones las hicieron famosas

Las canciones y personajes de Las Guerreras K-pop se volvieron populares luego de su estreno en Netflix. (Netflix)

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Más de un año después de su estreno mundial, Las guerreras K-pop mantiene su presencia en las plataformas de streaming gracias a una banda sonora que reúne canciones de sus protagonistas y de sus principales antagonistas.

La película animada de Netflix, conocida en inglés como K-Pop Demon Hunters, combina música, acción y fantasía en una historia protagonizada por tres estrellas del pop coreano que llevan una doble vida.

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Rumi, Mira y Zoey forman HUNTR/X, un grupo musical que, además de presentarse ante miles de seguidores, tiene una misión secreta: proteger a la humanidad de los demonios. Sus canciones cumplen una función fundamental en la trama, ya que sus voces y actuaciones ayudan a mantener una barrera de energía que impide que las criaturas invadan el mundo humano.

Tres personajes de la película animada KPop Demon Hunters caminan tomadas de la mano con trajes blancos y detalles dorados. (Foto: Netflix)

Rumi, Mira y Zoey: quiénes integran HUNTR/X

Rumi es la líder del grupo y una de las figuras centrales de la historia. Mientras cumple con sus compromisos como estrella del K-pop, debe enfrentarse a un conflicto relacionado con su identidad, que amenaza con cambiar la forma en que se ve a sí misma y a sus compañeras.

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Mira destaca por su personalidad decidida y su habilidad para combatir a los demonios. Zoey, por su parte, completa el trío con su energía y sus capacidades musicales. Juntas combinan coreografías, voces y destrezas de combate para enfrentarse a las amenazas que se esconden detrás del espectáculo.

Las voces cantadas de HUNTR/X corresponden a EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, mientras que Arden Cho, May Hong y Ji-young Yoo interpretan a las protagonistas en la versión original en inglés. Esta separación entre las voces de actuación y las musicales permitió construir personajes animados con identidades propias dentro de la historia.

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En este momento, Rumi presenta en solitario la famosa canción Golden. (Netflix)

Las canciones más populares de ‘Las Guerreras K-pop’

La banda sonora es uno de los principales motores del éxito de la película. Entre los temas asociados con HUNTR/X y los Saja Boys destacan cinco canciones que combinan el pop, el rap y las referencias a los conflictos de la trama.

“Golden”, interpretada por HUNTR/X, se convirtió en el tema más reconocido de la producción. Su mensaje gira alrededor de la confianza personal, la aceptación de la propia identidad y la decisión de dejar de esconderse. La canción también trascendió la película y alcanzó reconocimiento en la industria musical, con un Grammy obtenido en 2026 por sus intérpretes.

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“How It’s Done” presenta el lado más contundente de HUNTR/X. Con una base marcada por el rap y una interpretación enérgica, la canción acompaña la faceta de las protagonistas como cazadoras de demonios y muestra cómo su vida musical convive con el peligro.

"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations. (Netflix)

“What It Sounds Like” ofrece un registro más emocional. El tema aborda la aceptación de las heridas personales y la posibilidad de encontrar valor en aquello que se considera imperfecto. Su mensaje se relaciona con los conflictos internos que atraviesan las protagonistas durante la historia.

Saja Boys: los rivales detrás de “Soda Pop” y “Your Idol”

La película también presenta a los Saja Boys, una banda masculina que aparenta ser un grupo de ídolos del K-pop, pero esconde una identidad demoníaca. Sus integrantes —Jinu Saja, Abby Saja, Mystery Saja, Romance Saja y Baby Saja— buscan atraer a sus seguidores para apoderarse de sus almas.

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“Soda Pop” utiliza un ritmo ligero y pegadizo para presentar al quinteto con una imagen atractiva e inofensiva. Sin embargo, detrás de su sonido festivo se ocultan las intenciones de los personajes.

“Your Idol”, también interpretada por los Saja Boys, tiene un tono más oscuro y cumple una función decisiva en la historia. La canción representa el poder que el grupo ejerce sobre sus seguidores y convierte la devoción por los ídolos en una herramienta de control.

Los Saja Boys es el grupo rival de Las Guerreras K-pop. (Netflix)

Una banda sonora que trascendió la pantalla

El impacto de Las guerreras K-pop se extendió más allá de Netflix. Sus canciones ganaron popularidad en plataformas de streaming y redes sociales, donde los usuarios compartieron coreografías, versiones y fragmentos de las actuaciones.

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La producción también obtuvo reconocimiento en las listas musicales estadounidenses, con varios temas en el Billboard Hot 100 y una destacada presencia de su banda sonora en el Billboard 200.

La combinación de personajes, música y fantasía explica parte de la conexión con el público: cada canción no funciona únicamente como acompañamiento, sino que desarrolla la personalidad de los grupos y refleja el conflicto entre HUNTR/X y los Saja Boys. Así, Rumi, Mira y Zoey se consolidaron como figuras centrales de una historia en la que el K-pop es tanto espectáculo como herramienta para salvar al mundo.