Quiénes son las protagonistas de ‘Las Guerreras K-pop’ y qué canciones las hicieron famosas

Más de un año después de su estreno mundial, Las guerreras K-pop mantiene su presencia en las plataformas de streaming gracias a una banda sonora que reúne canciones de sus protagonistas y de sus principales antagonistas.
La película animada de Netflix, conocida en inglés como K-Pop Demon Hunters, combina música, acción y fantasía en una historia protagonizada por tres estrellas del pop coreano que llevan una doble vida.
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Rumi, Mira y Zoey forman HUNTR/X, un grupo musical que, además de presentarse ante miles de seguidores, tiene una misión secreta: proteger a la humanidad de los demonios. Sus canciones cumplen una función fundamental en la trama, ya que sus voces y actuaciones ayudan a mantener una barrera de energía que impide que las criaturas invadan el mundo humano.
Rumi, Mira y Zoey: quiénes integran HUNTR/X
Rumi es la líder del grupo y una de las figuras centrales de la historia. Mientras cumple con sus compromisos como estrella del K-pop, debe enfrentarse a un conflicto relacionado con su identidad, que amenaza con cambiar la forma en que se ve a sí misma y a sus compañeras.
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Mira destaca por su personalidad decidida y su habilidad para combatir a los demonios. Zoey, por su parte, completa el trío con su energía y sus capacidades musicales. Juntas combinan coreografías, voces y destrezas de combate para enfrentarse a las amenazas que se esconden detrás del espectáculo.
Las voces cantadas de HUNTR/X corresponden a EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, mientras que Arden Cho, May Hong y Ji-young Yoo interpretan a las protagonistas en la versión original en inglés. Esta separación entre las voces de actuación y las musicales permitió construir personajes animados con identidades propias dentro de la historia.
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Las canciones más populares de ‘Las Guerreras K-pop’
La banda sonora es uno de los principales motores del éxito de la película. Entre los temas asociados con HUNTR/X y los Saja Boys destacan cinco canciones que combinan el pop, el rap y las referencias a los conflictos de la trama.
“Golden”, interpretada por HUNTR/X, se convirtió en el tema más reconocido de la producción. Su mensaje gira alrededor de la confianza personal, la aceptación de la propia identidad y la decisión de dejar de esconderse. La canción también trascendió la película y alcanzó reconocimiento en la industria musical, con un Grammy obtenido en 2026 por sus intérpretes.
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“How It’s Done” presenta el lado más contundente de HUNTR/X. Con una base marcada por el rap y una interpretación enérgica, la canción acompaña la faceta de las protagonistas como cazadoras de demonios y muestra cómo su vida musical convive con el peligro.
“What It Sounds Like” ofrece un registro más emocional. El tema aborda la aceptación de las heridas personales y la posibilidad de encontrar valor en aquello que se considera imperfecto. Su mensaje se relaciona con los conflictos internos que atraviesan las protagonistas durante la historia.
Saja Boys: los rivales detrás de “Soda Pop” y “Your Idol”
La película también presenta a los Saja Boys, una banda masculina que aparenta ser un grupo de ídolos del K-pop, pero esconde una identidad demoníaca. Sus integrantes —Jinu Saja, Abby Saja, Mystery Saja, Romance Saja y Baby Saja— buscan atraer a sus seguidores para apoderarse de sus almas.
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“Soda Pop” utiliza un ritmo ligero y pegadizo para presentar al quinteto con una imagen atractiva e inofensiva. Sin embargo, detrás de su sonido festivo se ocultan las intenciones de los personajes.
“Your Idol”, también interpretada por los Saja Boys, tiene un tono más oscuro y cumple una función decisiva en la historia. La canción representa el poder que el grupo ejerce sobre sus seguidores y convierte la devoción por los ídolos en una herramienta de control.
Una banda sonora que trascendió la pantalla
El impacto de Las guerreras K-pop se extendió más allá de Netflix. Sus canciones ganaron popularidad en plataformas de streaming y redes sociales, donde los usuarios compartieron coreografías, versiones y fragmentos de las actuaciones.
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La producción también obtuvo reconocimiento en las listas musicales estadounidenses, con varios temas en el Billboard Hot 100 y una destacada presencia de su banda sonora en el Billboard 200.
La combinación de personajes, música y fantasía explica parte de la conexión con el público: cada canción no funciona únicamente como acompañamiento, sino que desarrolla la personalidad de los grupos y refleja el conflicto entre HUNTR/X y los Saja Boys. Así, Rumi, Mira y Zoey se consolidaron como figuras centrales de una historia en la que el K-pop es tanto espectáculo como herramienta para salvar al mundo.
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