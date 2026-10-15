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Google reorganiza sus planes IA: los modelos Gemini Pro pasarán a ser exclusivos de la tarifa Pro

Los suscriptores del plan económico solo podrán usar los modelos Flash y Flash-Lite, mientras la empresa reserva Gemini 4 Argon para el plan Google AI Ultra

Gemini es la inteligencia artificial de Google enfocada en diferentes tareas personales, académicas y profesionales. (Foto: Europa Press)
Gemini es la inteligencia artificial de Google enfocada en diferentes tareas personales, académicas y profesionales. (Foto: Europa Press)
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Google comenzó a notificar por correo a los suscriptores de Google AI Plus un cambio en sus condiciones de servicio. A partir del 13 de noviembre de 2026, el acceso a los modelos Pro dentro de la aplicación de Gemini y el modo IA integrado en el buscador quedará bloqueado para quienes paguen la tarifa económica.

“Seguirás teniendo acceso a nuestro último modelo Flash-Lite y a Flash, diseñados para ofrecer velocidad e inteligencia”, señala la compañía en la comunicación enviada a los usuarios.

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El movimiento amplía la diferencia de rendimiento entre Google AI Plus y Google AI Pro, este último con acceso al nuevo Gemini 4 Argon, y plantea a los usuarios la duda entre mantener una cuota reducida con prestaciones limitadas o asumir un otro precio para conservar las funciones de razonamiento avanzado.

Los suscriptores de Google AI Plus perderán el acceso a los modelos Pro a partir del 13 de noviembre. (Foto: Europa Press)
Los suscriptores de Google AI Plus perderán el acceso a los modelos Pro a partir del 13 de noviembre. (Foto: Europa Press)

Cómo cambia la suscripción económica de Google

Los usuarios que mantengan la cuota de 4,99 euros mensuales quedarán relegados en exclusiva a los modelos Flash y Flash Lite, sin acceso a la selección de motores Pro.

Estas variantes ofrecen mayor velocidad para consultas cotidianas, pero carecen de la capacidad de deducción, el músculo analítico y la precisión de redacción que distinguen a la rama Pro en tareas complejas.

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El recorte afecta al trabajo ya realizado dentro de la aplicación. Las conversaciones y proyectos abiertos en los que se utilizó previamente un modelo Pro no desaparecerán del historial, pero la plataforma impedirá continuar esa misma charla con el motor original.

Para enviar nuevos mensajes en esos hilos, se deberá cambiar de manera manual la conversación a un modelo inferior, lo que implica una pérdida de contexto y de calidad en las respuestas frente a lo que ofrecía antes el sistema Pro.

Google AI Pro ofrece acceso a las funciones de razonamiento avanzado por 21,99 euros mensuales en España. (Foto: Europa Press)
Google AI Pro ofrece acceso a las funciones de razonamiento avanzado por 21,99 euros mensuales en España. (Foto: Europa Press)

Cuánto cuesta mantener las funciones de razonamiento profundo de la IA de Google

El cambio deja fuera del plan de 4,99 euros las herramientas de razonamiento profundo y obliga a contratar la modalidad Google AI Pro, cuya cuota asciende a 21,99 euros mensuales en España.

No obstante, el plan gratuito de Google sigue dando acceso al modelo Flash-Lite, y las suscripciones de pago continúan incluyendo beneficios adicionales como almacenamiento en la nube y YouTube Premium.

Quienes opten por el nivel más alto, Google AI Ultra, con un costo desde 99,99 euros mensuales, mantienen acceso pleno tanto a Gemini 4 Argon como al resto de funciones avanzadas sin restricciones adicionales.

El modelo Gemini 4 Argon quedará disponible solo para los planes Google AI Pro y Google AI Ultra. (Foto: Europa Press)
El modelo Gemini 4 Argon quedará disponible solo para los planes Google AI Pro y Google AI Ultra. (Foto: Europa Press)

Qué aporta Gemini 4 Argon frente a sus los modelos antecesores de Google

Gemini 4 Argon se distingue en el análisis de tareas complejas del mundo real en ámbitos como programación, finanzas, derecho, ciberseguridad y ciencia.

Su precisión en tareas de múltiples pasos le permitió ocupar el primer puesto en el índice Vals, que mide el rendimiento de los modelos de inteligencia artificial en sectores económicos clave como finanzas, programación, derecho e impuestos.

El modelo ya está disponible a nivel mundial para desarrolladores y empresas a través de la API en AI Studio y la plataforma Gemini, para suscriptores de Google AI Ultra en Google Antigravity, y para usuarios de AI Ultra y AI Pro en la aplicación Gemini y el modo IA de la búsqueda.

Ingenieros de Google utilizaron Gemini 4 Argon para optimizar el código base del navegador Chrome. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Ingenieros de Google utilizaron Gemini 4 Argon para optimizar el código base del navegador Chrome. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Cuáles resultados reporta Google con el uso de Gemini 4 Argon

Dentro de la propia compañía, grupos de ingeniería han utilizado Argon para acelerar la entrega de código con agentes en más del 35%, al tiempo que redujeron las reversiones de código en casi un tercio.

Un caso destacado fue el trabajo del grupo de Chrome, que usó el modelo para separar el manejo principal de páginas web de una carpeta heredada de aproximadamente seis millones de líneas de código, dentro de una base de 40 millones de líneas de Chromium, un proceso que redujo de meses a semanas.

En el ámbito científico, investigadores lograron que el paquete de química cuántica de código abierto xTB fuera hasta 2,3 veces más rápido en la predicción de estructuras moleculares.

Asimismo, el uso de Argon permitió una aceleración de inferencia de 2,85 veces en los modelos abiertos Gemma, con una paridad de tokens del 100% y sin pérdida de calidad, un avance que normalmente habría requerido meses de desarrollo y que el modelo completó en pocos días.

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