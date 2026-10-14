Un extécnico de Apple y Tesla pasó de crear vehículos eléctricos a robots industriales

Un extécnico de Apple y Tesla asumió la presidencia de la empresa Mind Robotics. (Mind Robotics.)

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Rivian anunció que Doug Field, extécnico de ingeniería de Ford, Tesla y Apple, asumió la presidencia de Mind Robotics, la empresa de robótica industrial que el fabricante de autos eléctricos creó el año pasado. El nombramiento se dio a conocer el martes en el escenario de TechCrunch Disrupt 2026, en San Francisco.

Field dejó Ford en abril, tras cinco años al frente de la estrategia de vehículos eléctricos y tecnología de esa automotriz, como parte de una reorganización más amplia del liderazgo de la empresa. Antes había dirigido Project Titan, el proyecto de auto eléctrico y autónomo que Apple canceló en 2024.

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También ocupó la vicepresidencia senior de ingeniería en Tesla, donde supervisó el desarrollo del Model 3 durante lo que la propia compañía llamó su etapa de “infierno de producción”. Antes de esos pasos, Field fue el primer empleado contratado por Segway, la fabricante de los vehículos personales de transporte.

Doug Field, extécnico de Apple y Tesla, es el nuevo presidente de Mind Robotics. REUTERS/Rebecca Cook/File Photo

El fundador y presidente ejecutivo de Rivian, RJ Scaringe, contó en el escenario de Disrupt que buscaba desde hacía tiempo a alguien con el perfil de Field para liderar la operación diaria de Mind Robotics, y que por eso lo llamó apenas se confirmó su salida de Ford.

Según relató Scaringe, esa primera llamada tenía otro objetivo: pedirle a Field una recomendación sobre quién podía ocupar el puesto. Terminaron coincidiendo en que la persona indicada era el propio Field.

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“Encontramos una alineación muy profunda en cómo pensamos esto desde la misión general del negocio, pero más importante todavía, encontramos una alineación profunda en cómo trabajamos los dos y en cómo armamos equipos”, dijo Scaringe sobre esa conversación.

Mind Robotics es una empresa industrial que fabrica autos eléctricos. (Mind Robotics)

Scaringe seguirá involucrado en Mind Robotics, pero la operación diaria, que incluye producto, ingeniería y operaciones, quedará en manos de Field. “Integrar inteligencia artificial y robótica es uno de los desafíos de ingeniería más importantes, y más difíciles, de nuestra época”, afirmó Field en un comunicado difundido por la compañía.

“Mind reunió un equipo excepcional y tiene una ventaja única: la capacidad de desplegar y aprender dentro de una fábrica real y de alto volumen desde el primer día”, agregó Field en el mismo comunicado. “Estoy entusiasmado por sumarme a RJ para construir un equipo, una cultura y una tecnología que redefinan lo que podemos fabricar en Estados Unidos”.

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Una apuesta de mil millones de dólares

Mind Robotics se dio a conocer en noviembre de 2025 como un desprendimiento (spinoff) de Rivian dedicado a construir una infraestructura completa de robots para la manufactura industrial.

En mayo pasado, la empresa sumó otros 400 millones de dólares a su financiamiento, hasta reunir en total más de mil millones de dólares de fondos como Accel, Andreessen Horowitz, Eclipse, Kleiner Perkins y los brazos de capital de riesgo de Volkswagen y Salesforce.

A diferencia de los robots humanoides que desarrollan Tesla y otras compañías, Scaringe sostuvo que Mind Robotics no busca imitar toda la biomecánica de una persona. Los robots de la empresa están diseñados a medida para tareas específicas y funcionan con modelos de fundación entrenados para automatizar procesos de manufactura a gran escala.

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Mind Robotics cuenta con un nuevo presidente que ha trabajado en Apple y Tesla. (Mind Robotics)

Rivian funciona, además, como el primer cliente de Mind Robotics y como su entorno de entrenamiento. La automotriz describe esa relación como un espacio de manufactura real y de alto volumen donde la empresa de robótica puede entrenar y desplegar sus modelos antes de llevarlos a otras fábricas.

Ese esquema, en el que una empresa industrial presta su propia planta para entrenar sistemas de inteligencia artificial que luego se venden a terceros, es poco común entre los fabricantes de autos eléctricos. Marca una diferencia frente a competidores que desarrollan robótica únicamente puertas adentro, sin convertirla en un producto comercial autónomo.

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El segundo desprendimiento de Scaringe

Mind Robotics es la segunda compañía que Scaringe crea por fuera de Rivian. La primera fue Also, una empresa de micromovilidad enfocada en bicicletas eléctricas de alta gama, que arrancó con 105 millones de dólares de financiamiento liderado por Eclipse.

En Also, Scaringe también ocupa un cargo de presidente del directorio mientras delega la gestión diaria, en ese caso en Chris Yu, extitular de producto de la empresa de bicicletas Specialized.

Mind Robotics se dedica a la construcción de robots para manufactura. (Mind Robotics)

El esquema se repite ahora con Field en Mind Robotics: Scaringe conserva el rol de fundador y presidente, pero cede el día a día a un ejecutivo con experiencia previa en escalar operaciones de ingeniería complejas en otras compañías de transporte.

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Tanto Mind Robotics como Also operan como compañías independientes, aunque Rivian mantiene participaciones minoritarias en ambas. Según su último balance presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, al 30 de junio de 2026 Rivian poseía alrededor de un tercio de cada una de las dos empresas.

La llegada de Field se suma a otras señales de que Mind Robotics se prepara para escalar sus operaciones apenas un año después de su fundación.

La empresa todavía no anunció una fecha de lanzamiento comercial para sus robots industriales ni detalló qué clientes, además de Rivian, probarán la tecnología primero.

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