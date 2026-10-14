Un análisis revela que ChatGPT cita cada vez menos a Reddit y Wikipedia y da más espacio a organismos y fuentes originales

El símbolo de ChatGPT se ubica en el centro mientras los emblemas de Wikipedia y Reddit se fragmentan en partículas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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ChatGPT redujo de forma marcada las citas a Reddit y Wikipedia entre marzo y septiembre de 2026, de acuerdo con un análisis de Ahrefs sobre millones de respuestas generadas por la plataforma. El cambio se produjo al mismo tiempo que aumentó la presencia de fuentes originales, organismos públicos, publicaciones asociadas a OpenAI, sitios oficiales de marcas y espacios dedicados a pruebas de productos.

La investigación examinó las referencias incluidas por ChatGPT en Estados Unidos durante siete meses, a partir de una base mensual de entre 2,4 millones y 3,8 millones de respuestas. Los resultados muestran una modificación en la jerarquía de fuentes que utiliza el sistema cuando necesita complementar sus conocimientos con búsquedas en la web.

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En marzo, Reddit aparecía citado en cerca de una de cada cinco respuestas de ChatGPT. Hacia fines de septiembre, esa proporción había descendido a una de cada 43.

Wikipedia registró una caída similar: pasó de figurar en una de cada siete respuestas a estar presente en una de cada 35.

YouTube también perdió espacio, aunque con un punto de partida mucho menor. En marzo, la plataforma de videos era mencionada aproximadamente en una de cada 370 respuestas; en septiembre, la frecuencia pasó a una de cada 500. Los tres sitios aún se encuentran entre los dominios más citados por ChatGPT, pero su presencia relativa disminuyó de manera acelerada.

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Una infografía de Infobae detalla la disminución de citas de ChatGPT a Reddit, Wikipedia y YouTube entre marzo y finales de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fuentes originales ganan terreno frente a los sitios que resumen información

La reducción de las menciones a Reddit, Wikipedia y YouTube coincide con el ascenso de instituciones científicas, reguladores, empresas y sitios que publican evaluaciones propias. El patrón detectado por Ahrefs apunta a una mayor preferencia de ChatGPT por la fuente que produce el dato, en lugar de aquellas páginas que lo recopilan, explican o reproducen.

Uno de los movimientos más visibles ocurrió en el área de la salud. PubMed, la base de referencias biomédicas administrada por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, pasó del puesto 64 al cuarto entre los dominios más citados por ChatGPT. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como FDA, ingresó en el octavo lugar.

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Al mismo tiempo, páginas de divulgación sanitaria que suelen resumir estudios, guías médicas o decisiones regulatorias perdieron posiciones. Entre ellas, Ahrefs incluyó a WebMD y Verywell Health. El fenómeno no implica que esos sitios hayan desaparecido de las respuestas de la plataforma, aunque sí evidencia que el sistema recurre con mayor frecuencia a publicaciones académicas, documentos regulatorios y organismos que emiten la información de primera mano.

La mayor caída afecta a sitios cuya función central es ordenar, resumir o reinterpretar datos publicados originalmente por terceros. En cambio, los contenidos que conservan mejor su lugar son aquellos difíciles de replicar: una investigación propia, el precio oficial de un producto, una prueba realizada por un especialista o una comunicación directa de una empresa o autoridad pública.

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Para quienes administran medios, portales temáticos o páginas de explicaciones, el cambio plantea una tensión. Durante años, la capacidad de sintetizar información dispersa permitió a muchos sitios convertirse en una puerta de entrada a temas complejos. La nueva dinámica de ChatGPT sugiere que, cuando busca respaldo para una respuesta, puede privilegiar el documento de origen antes que el artículo que lo hizo más accesible para el público general.

Los medios asociados a OpenAI aumentaron su cuota de citas

El análisis también identificó un crecimiento de los medios y plataformas que mantienen acuerdos de licencia con OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT. Dentro de los 200 dominios más citados, estas publicaciones elevaron su participación conjunta desde el 7,5% de las citas en marzo hasta el 15,8% en julio. A fines de septiembre, la cifra se ubicaba en 12,5%.

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El dato indica que las alianzas de contenido tienen peso en el ecosistema de respuestas generativas, aunque no explican por sí solas la totalidad de los cambios. Ahrefs señaló que las publicaciones asociadas aparecen de manera recurrente entre las fuentes más mencionadas, mientras los sitios de referencia general, redes sociales y páginas de noticias perdieron participación en distintos períodos del estudio.

La investigación no afirma que ChatGPT descarte por completo los contenidos periodísticos o las plataformas de comunidad. El sistema continúa usando fuentes variadas según la clase de pregunta. Sin embargo, la distribución de citas parece inclinarse hacia documentos con una relación directa con el hecho consultado.

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Ese criterio puede favorecer a un regulador que publica una resolución, a un fabricante que comunica las especificaciones de un artículo, a una universidad que divulga un estudio o a un medio que accede a información exclusiva. En todos esos casos, la fuente posee un elemento que otros sitios pueden citar, pero no sustituir.

ChatGPT busca poco en la web y responde muchas consultas con información previa

El informe se concentró en 66,6 millones de respuestas de sesiones gratuitas y sin inicio de sesión de ChatGPT, registradas durante agosto y septiembre. Ese enfoque permitió observar el comportamiento general del sistema sin la influencia del historial de conversaciones ni de preferencias asociadas a una cuenta.

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Según Ahrefs, solo el 14,4% de las respuestas analizadas activó una búsqueda web. Cuando ChatGPT sí realizó una consulta externa, utilizó un promedio de 1,6 búsquedas por respuesta. La empresa denominó a ese procedimiento “query fan-out”, una expresión que describe la generación de varias consultas breves a partir de una pregunta inicial para completar o verificar una respuesta.

En términos simples, una persona puede preguntar cuál es el precio de un teléfono, cómo funciona una prestación estatal o qué diferencias existen entre dos productos. ChatGPT puede reformular internamente esa duda en consultas más específicas, buscar fuentes y seleccionar las que considera más adecuadas para construir la respuesta.

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El bajo porcentaje de búsquedas detectado revela que una parte mayoritaria de las contestaciones se apoya en información con la que el modelo ya cuenta. Esto significa que aparecer en los resultados de una búsqueda web no es la única vía para ganar visibilidad dentro de ChatGPT. También influye que una marca, un producto, un medio o una institución tenga presencia suficiente en los datos con los que el sistema fue entrenado.

El informe advierte que las sesiones gratuitas y sin historial pueden buscar menos que las versiones pagas o los modelos orientados a tareas de razonamiento. Por esa razón, los resultados describen una imagen específica del funcionamiento de ChatGPT durante agosto y septiembre, no una regla permanente para todos los productos de OpenAI.

ChatGPT es un asistente virtual y chatbot de inteligencia artificial generativa desarrollado por la empresa OpenAI (REUTERS/Dado Ruvic)

Los sitios oficiales dominan las consultas sobre precios, productos y empresas

Cuando ChatGPT decide buscar, el informe muestra una inclinación hacia las páginas oficiales. Del total de 15 millones de consultas analizadas, el 6,8% incluyó el operador “site:”, que limita la búsqueda a un dominio determinado. Entre los aproximadamente 160 sitios más buscados con ese método, tres de cada cuatro correspondieron a páginas de marcas.

Las consultas dirigidas a empresas fueron especialmente frecuentes en temas vinculados a precios, especificaciones, productos y soporte técnico. Entre las palabras que más crecieron dentro de esas búsquedas aparecieron “price”, “reviews” y “specifications”. La primera elevó su presencia del 6,04% al 8,88% en un mes, un incremento relativo cercano al 47%.

Las búsquedas de precios, características y soporte llevan a ChatGPT a los sitios que controlan esos datos. Para una empresa, resulta difícil que una fuente externa compita con su propio dominio cuando la consulta requiere saber cuánto cuesta un servicio, qué funciones tiene un producto o cuáles son sus condiciones de uso.

La tendencia cambia cuando la pregunta no admite una única respuesta verificable. En las consultas comparativas, como “cuál es mejor” o “cuál es más barato”, la participación de los sitios oficiales baja. Ahrefs observó que, en preguntas de hechos concretos sobre precios, funciones o datos corporativos, el 84,4% de las respuestas incluía al menos una fuente oficial. En las comparaciones, esa proporción descendía al 68,3%.

También se modificaba el peso de las citas. Para preguntas factuales, el 63,4% de las referencias correspondía a páginas oficiales. En las consultas comparativas, el valor bajaba al 46,4%, con mayor espacio para evaluaciones independientes, análisis especializados y reseñas de usuarios.

Un estudio de Ahrefs sobre 20.000 consultas a ChatGPT en Estados Unidos concluye que el 68,3% de las preguntas comparativas cita fuentes oficiales, frente al 84,4% de las factuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reddit mantiene utilidad para conocer opiniones, aunque recibe menos citas

La caída de Reddit entre los dominios citados no significa que ChatGPT haya dejado de consultarlo. Ahrefs ubicó a la plataforma en el noveno lugar entre los dominios más buscados mediante el operador “site:”, una señal de que sigue siendo útil cuando el sistema necesita conocer opiniones, experiencias o intercambios de usuarios.

La diferencia está entre consultar una página y citarla en la respuesta final. ChatGPT puede revisar discusiones en Reddit para detectar percepciones sobre un producto, pero elegir después otras fuentes para sostener los datos principales de su contestación. La investigación señala que Reddit fue la única plataforma con acuerdos de licencia con OpenAI que ingresó entre los 150 dominios más buscados de esta forma.

Para consultas ligadas a productos de consumo, las conversaciones de usuarios pueden aportar detalles que no figuran en una ficha técnica: problemas de uso, comparaciones cotidianas, dudas frecuentes o diferencias entre modelos. Aun así, ese tipo de contenido parece perder peso cuando la plataforma prioriza documentos oficiales, análisis de especialistas o fuentes que pueden confirmar información concreta.

En un ejemplo sobre calzado para correr, Ahrefs detectó que ChatGPT buscaba con frecuencia términos como “best”, “review” y “vs”, por encima de “official”. Para ese tipo de consultas, las reseñas independientes y las comparativas pueden resultar más relevantes que la página del fabricante. El comportamiento, por lo tanto, depende del tema y de la intención detrás de cada pregunta.

Reddit es un sitio web de foros de discusión donde los usuarios comparten contenido, hacen preguntas y debaten sobre miles de temas específicos (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La visibilidad en ChatGPT depende cada vez más de producir información propia

El análisis de Ahrefs plantea una modificación para las empresas, instituciones, medios y creadores de contenido que buscan aparecer en las respuestas de los asistentes de inteligencia artificial. Las páginas que únicamente agrupan datos de terceros pueden enfrentar una pérdida de relevancia si ChatGPT continúa priorizando el origen de la información.

En cambio, mantienen mejores condiciones los sitios que publican materiales propios: resultados de investigaciones, documentos oficiales, pruebas de laboratorio, comparativas elaboradas con metodología clara, bases de datos, precios, especificaciones y reportes obtenidos de manera directa.

La tendencia también coloca un desafío para Wikipedia, cuya fortaleza histórica consiste en organizar conocimientos provenientes de numerosas referencias. Aunque sus artículos pueden seguir siendo útiles como punto de partida para los usuarios, la lógica de selección observada por Ahrefs muestra que ChatGPT busca con más frecuencia el estudio, el organismo o el documento citado en esa enciclopedia colaborativa.

El informe señala que el comportamiento de ChatGPT puede cambiar con actualizaciones de modelos, productos y sistemas de búsqueda. El análisis de marzo a septiembre de 2026 muestra, de todos modos, un desplazamiento claro: menos espacio para las grandes plataformas que reúnen información y más citas para quienes producen, verifican o publican el dato original.