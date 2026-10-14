El empujón de Enzo Fernández al árbitro en la derrota del Manchester City frente al PSG por la Champions League

Un jugador del Manchester City colisiona con el árbitro durante el partido frente al Paris Saint-Germain. Tras el impacto, el colegiado cae al césped en pleno desarrollo del juego mientras los futbolistas continúan disputando el balón.

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El volante argentino Enzo Fernández protagonizó un episodio insólito durante la derrota del Manchester City por 4-2 ante el Paris Saint-Germain (PSG), en uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League en el Etihad Stadium de Mánchester.

En una jugada ocurrida en pleno desarrollo del partido, Fernández buscó recibir un pase de Abdukodir Khusanov cuando el árbitro alemán Sven Jablonski quedó ubicado en la misma línea del balón. El volante de la Selección argentina no logró recibir el pase y, con el impulso del movimiento, terminó por empujar con las manos al colegiado, que cayó al césped. Se trató de un choque accidental y no de una agresión voluntaria, según se desprende de la secuencia de la jugada, motivo por el cual Jablonski no sancionó a Fernández con ninguna tarjeta y el encuentro continuó sin mayores inconvenientes.

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El encuentro significó, además, la primera derrota de Fernández desde su llegada al club inglés, luego de haber ganado los cinco partidos que disputó previamente con la camiseta celeste. El equipo dirigido por Enzo Maresca, actual entrenador del City, sufrió una primera parte para el olvido y se fue al descanso con un resultado parcial de 3-0 en contra, tras los goles de Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Vitinha, en una muestra del dominio ejercido por el conjunto de Luis Enrique.

*El resumen del partido

En el complemento, el City mostró una reacción distinta a partir de las intervenciones de Fernández y de Erling Haaland. El delantero noruego, que había pasado inadvertido durante buena parte del partido, marcó un gol de cabeza para descontar, mientras que Fernández tomó protagonismo en un mediocampo que había estado ausente en la etapa inicial. Más tarde, Maghnes Akliouche amplió la ventaja del PSG tras un error del arquero Gianluigi Donnarumma, pero Haaland anotó un segundo tanto a partir de una jugada colectiva que incluyó un pase de Fernández, para establecer el resultado final de 4-2. El propio Donnarumma le contuvo un penal a Ferrán Torres, lo que evitó una diferencia todavía mayor.

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Entre los presentes en el estadio estuvo Pep Guardiola, exentrenador del club, que presenció el partido desde uno de los palcos del Etihad. Fernández abandonó el campo de juego a los 45 minutos del segundo tiempo.

El resultado representó un golpe para el Manchester City, que había comenzado el torneo con un triunfo por 2-0 ante el Porto en la primera jornada y que ahora quedó con tres puntos en la mitad de la tabla general. El PSG, en cambio, se mantiene con puntaje ideal, después de haber goleado 6-1 al Slovan Bratislava en su presentación en el torneo. El equipo parisino, vigente bicampeón de la Champions League, confirmó así su condición de candidato a repetir el título en esta edición del certamen continental.

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Por lo pronto, el próximo compromiso para los Ciudadanos será el sábado 17/10 cuando se tengan que medir ante el Ipswich Town, por la séptima fecha de la Premier League. El conjunto de Manchester está puntero con puntaje ideal (18) gracias a las seis victorias que acumuló en el inicio del campeonato inglés.