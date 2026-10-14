El reclamo de Nora Cárpena por la falta de ficción: “Las plataformas son la televisión para ricos”

La primera actriz, protagonista de la miniserie Sombras en Net TV, cuestionó la falta de telenovelas y unitarios en los canales (Video: Carnaval Stream)

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Nora Cárpena puso el foco en la falta de producciones nacionales en las señales de aire, mientras Sombras, el thriller psicológico que protagoniza junto a Silvia Kutika, Pablo Sörensen y Mercedes Lambre, comenzó a emitirse por Net TV. La serie de seis episodios representa una nueva apuesta por la ficción en la televisión abierta argentina.

Con una trayectoria televisiva que se extiende desde 1964, Cárpena es una de las actrices identificadas con las telenovelas y los unitarios argentinos. Participó en títulos como Rolando Rivas, taxista, Cuatro hombres para Eva, El hombre que me negaron, Me llamo Julián, Padre Coraje y Montecristo, además de desarrollar una sostenida carrera en cine y teatro.

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“Es una televisión para ricos”, afirmó la actriz sobre las barreras de acceso que imponen las plataformas de streaming

En una entrevista con Fabián Doman para Carnaval Stream, Cárpena cuestionó la programación de los canales abiertos y planteó las dificultades de quienes no pueden pagar suscripciones. “Todo el tiempo está la gente cocinando. A mí me parece muy bien que haya programas de cocina. De hecho, yo los veo”, sostuvo, la actriz que incluso reconoció que fue convocada para MasterChef Celebrity (Telefe), pero que no aceptó por temas de salud.

La actriz aclaró que su crítica no apunta contra esos formatos, sino contra la ausencia de relatos ficcionales en la grilla. “Lo que no hay es ficción”, afirmó, y consideró que el acceso a las plataformas profundiza una diferencia entre los espectadores.

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Nora Cárpena protagoniza Sombras, una de las nuevas apuestas de ficción de Net TV

Para la protagonista de Sombras, el público que no cuenta con recursos para contratar servicios de streaming queda limitado frente a las producciones de origen nacional. “Si vos no tenés la suerte de tener dinero como para poder tener una plataforma, vos no podés ver ficción, no podés ver a tus actores, más allá de las ficciones extranjeras. Es una televisión para ricos”, expresó.

Cárpena propuso que las señales incorporen al menos una producción de ficción en sus programaciones. “Yo no digo que esté lleno de ficción, pero por lo menos un programa de ficción en cada canal le daría la posibilidad a la gente que no puede tener plataformas de ver a sus actores”, señaló.

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La actriz vinculó la falta de ficciones en televisión abierta con la dificultad de parte del público para acceder a plataformas

El estreno de la serie se produjo el jueves 24 de septiembre d a las 21 por Net TV. La producción fue escrita y dirigida por Julio Midú y Fabio Junco, y tendrá emisiones semanales todos los jueves. Su regreso la encuentra en un registro distinto: Angelita es un personaje que manipula a su familia desde una cama.

La trama se sitúa en una antigua casona ubicada en las afueras de una ciudad, donde conviven tres generaciones de una familia. Pablo Sörensen interpreta a Juan, un joven introvertido; Silvia Kutika encarna a Zulma, su madre; y Cárpena interpreta a Angelita, una mujer que mantiene el control del entorno familiar desde su habitación.

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“No podés ver a tus actores”, expresó Nora Cárpena al cuestionar el modelo de acceso pago a las producciones nacionales

El conflicto se desencadena con la llegada de una joven, interpretada por Mercedes Lambre, que busca a su hermana desaparecida. A partir de esa búsqueda, la historia aborda los vínculos familiares, el encierro y los secretos que atraviesan a los personajes.

Además de los cuatro protagonistas, participan Fabio Aste, Mariana Di Marco, Walter Bruno, Daniel Di Biase, Agustina Barrasa y Daniel Dessal. Sörensen también ocupa el rol de showrunner creativo, mientras que Eduardo Núñez y Sebastián Beltrami son los productores ejecutivos.

Nora Carpena y Claudio Garcia Satur en Rolando Rivas, taxista (1972)

Las declaraciones de la actriz se dan en un contexto de retracción de la ficción en la televisión argentina. Las tiras y los dramas de producción local perdieron presencia en la pantalla abierta, que en los últimos años priorizó formatos de actualidad, política y espectáculos, entre ellos el panelismo.

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Uno de los factores señalados por productores del sector es la caída de la inversión publicitaria en la televisión tradicional. Adrián Suar explicó que los ingresos comerciales ya no alcanzan para cubrir los costos de una tira diaria. A ese escenario se suma el avance de plataformas como Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video, que concentraron una parte importante de las producciones de ficción y modificaron los hábitos de consumo del público.

Con más de seis décadas de trayectoria, Nora Cárpena regresó a la televisión abierta con el thriller Sombras

La reducción de estos proyectos afecta la continuidad laboral de actores, directores, guionistas y equipos técnicos de áreas como vestuario, maquillaje e iluminación. También repercute en el teatro: las figuras que antes construían popularidad a partir de la televisión tienen hoy una menor capacidad de convocatoria en la calle Corrientes.

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