Julieta Ortega habló del final de su amistad con Andrea Rincón: “Hay cosas que para mí se dirimen puertas adentro”

La actriz contó por qué terminó su amistad con la exvedette (Video: Ángel Responde-Bondi Live)

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Julieta Ortega fue a Ángel Responde, en Bondi Live, a hablar de la separación de su hermano Emanuel y Julieta Prandi, pero terminó respondiendo preguntas sobre su quiebre con Andrea Rincón, su excompañera en un pódcast y una de sus amigas. El conductor Ángel de Brito la presionó sobre el distanciamiento entre ambas, un tema que la actriz considera cerrado hace tiempo.

Consultada sobre el vínculo con Rincón, la actriz quitó dramatismo al asunto: “Con Rincón no pasó nada grave”, aclaró, y explicó que ambas habían dejado el tema atrás sin mediar declaraciones públicas. Según relató, la situación se redujo a desacuerdos laborales que llevaron a su excompañera a dejar el proyecto: “Ella dejó de estar en el pódcast, pasaron cositas menores, de trabajo”, señaló.

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La hija de Palito Ortega contó que el episodio le generó sorpresa cuando resurgió en los medios. Estaba por presentar un libro cuando un notero de LAM se acercó a preguntarle al respecto. “La puta madre, ¿qué hice ahora?”, relató que pensó en ese momento. Al descubrir el motivo de la consulta, su reacción fue de alivio: “Ese tema ya es viejísimo, está recerrado y no genera ninguna polémica”, dijo. Y aprovechó para hacer una reflexión más amplia: “Hay que normalizar el hecho de que a veces las amistades se terminan”.

Andre y Julieta le pusieron fin a su amistad en abril de este año

La actriz fue contundente al explicar por qué no dará detalles públicos del quiebre: “Hay cosas realmente que para mí se dirimen puertas adentro”. También descartó la posibilidad de dar su versión de los hechos para no entrar en contradicción con lo que Rincón pudiera decir. “Si yo te digo la mía, armo un quilombo porque ya se contradice con lo que dijo ella, la van a ir a buscar, la estoy desmintiendo. Yo no haría nada para perjudicarla. No tengo nada feo para decir de ella”, afirmó.

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Ante la consulta de De Brito sobre si Rincón la invitaría a su boda, la entrevistada fue directa: “No me quiere invitar, yo la vi en la nota”. Y sumó: “No me tiene que invitar porque no lo debe sentir. Yo no estoy en su vida en este momento. No sería lógico que me invite”. El conductor bromeó sugiriéndole a Rincón que no la invite porque igual no iría, pero la actriz rechazó esa lectura y cerró el tema con una reflexión sobre las versiones encontradas que suelen surgir en este tipo de situaciones: “No porque una de las dos partes esté mintiendo, sino porque cada uno lo vivió de una manera distinta”.

A meses de la ruptura de aquella amistad, Andrea Rincón contó el motivo detrás de su distancimiento con Julieta Ortega (LAM - América)

Diás atrás, la propia Rincón estuvo en LAM (América TV) y recordó cómo se produjo el distanciamiento definitivo. “Somos mujeres con mucho carácter… Las personas van cambiando y por ahí te vas desencontrando”, expresó al inicio de la charla. De esa manera, la actriz intentó explicar que el distanciamiento no se produjo por un único episodio, sino por una serie de diferencias que fueron modificando la relación entre ambas.

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Durante la entrevista, Rincón ubicó el origen del conflicto en el podcast que compartía con Ortega y Ana Paula Dutil. “Yo tenía ganas de producir ese trabajo y era un ‘vos no sabés’…”, contó, antes de profundizar en la situación que empezó a tensionar la dinámica del grupo. “Se decidió que la producción, que la hacíamos entre todas, la encabece otra chica. Me costaba tener el lugar que yo quería y me sentía no vista”, señaló.

“Sentí que para despegar y hacer lo que quería, me tenía que ir de ese programa”, reveló sobre la decisión que terminó por separarla de Ortega. En ese sentido, también marcó una diferencia en las prioridades que cada una tenía respecto del podcast. “Para ella era más importante el programa de lo que lo era para mí. Yo tenía ganas de hacer cosas, probar, hacer un programa entre amigas…”, explicó.

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