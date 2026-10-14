La inflación interanual de República Dominicana se sitúa en 5.12% en septiembre, según el Banco Central de la República Dominicana

El Índice de Precios al Consumidor en la República Dominicana registró una variación mensual de 0.33% durante septiembre. (Foto: Diario Libre)

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Los hogares dominicanos enfrentaron durante septiembre aumentos de precios en Transporte, Alimentos y Bebidas No Alcohólicas y Educación, aunque también se registraron reducciones en los servicios de telefonía celular y en los boletos aéreos. El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que estos movimientos llevaron a una variación mensual de 0.33% en el IPC.

La inflación interanual, que compara los precios de septiembre de 2026 con los del mismo mes de 2025, se situó en 5.12%. El organismo señaló que el resultado fue ligeramente menor al del mes anterior, en un contexto en el que las expectativas de inflación permanecen ancladas a la meta en el horizonte de política monetaria.

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El índice de precios al consumidor se calcula a partir del promedio ponderado de las variaciones de precios de 364 artículos de la canasta nacional, agrupados en doce grupos de bienes y servicios. En septiembre, Transporte, Alimentos y Bebidas No Alcohólicas y Educación explicaron en conjunto el 85.05% de la inflación mensual, mientras que las bajas en Comunicaciones moderaron parcialmente la variación general.

La inflación subyacente bajó a 4.61% durante septiembre

La inflación subyacente interanual descendió por segundo mes consecutivo y se ubicó en 4.61% en septiembre, luego de registrar 4.96% en junio y julio. Con este resultado, acumuló una reducción de 35 puntos básicos y permaneció dentro del rango objetivo de 4.0% ± 1.0% establecido por el BCRD.

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En términos mensuales, el IPC subyacente presentó una variación de 0.22%. El Banco Central utiliza esta medición para extraer señales sobre la evolución de los precios, ya que excluye artículos cuyos valores no responden normalmente a las condiciones de liquidez de la economía.

La inflación subyacente interanual descendió a 4.61% en septiembre y permaneció dentro del rango meta del Banco Central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los componentes que no se consideran en este indicador figuran algunos alimentos con alta volatilidad, los combustibles, los servicios con precios regulados, como la tarifa eléctrica y el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.

El índice de bienes transables tuvo una variación de 0.44% en septiembre, asociada a los reajustes en las gasolinas regular y premium, el gasoil y algunos bienes alimenticios. El índice de bienes y servicios no transables reportó una inflación de 0.22%.

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El transporte, los alimentos y la educación concentraron los aumentos

El grupo Transporte registró una variación de 0.64% durante septiembre. El resultado estuvo impulsado principalmente por los reajustes de precios de las gasolinas regular y premium y del gasoil, dispuestos por el Gobierno en un contexto de precios elevados del petróleo y sus derivados.

Los servicios de transporte escolar también registraron aumentos. Las disminuciones en las tarifas de los boletos aéreos contrarrestaron parte de las alzas observadas dentro de este grupo.

El grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas presentó una variación de 0.43%. Los aumentos se verificaron en los precios de los plátanos verdes, las auyamas, los guandules verdes, los limones agrios, las batatas, el agua purificada, el arroz y los huevos.

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El reajuste en los precios de las gasolinas y el gasoil impulsó un aumento de 0.64% en el grupo de Transporte. (EFE/ Orlando Barría)

El pollo fresco, los aguacates, las papas, las naranjas y la yuca registraron reducciones de precio. Estas bajas mitigaron la variación del grupo y su incidencia en el índice general.

El grupo Restaurantes y Hoteles presentó una inflación de 0.34%, como resultado de los incrementos en los servicios de comidas preparadas fuera del hogar, particularmente el plato del día. Bienes y Servicios Diversos evidenció una tasa de 0.20%, atribuible principalmente a los aumentos en servicios de cuidado personal, como el corte, lavado y peinado de pelo.

El grupo Educación experimentó una variación de 1.85% durante septiembre. El resultado respondió a las alzas en las tarifas de colegios privados para los servicios de enseñanza preescolar, primaria y secundaria.

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El BCRD indicó que este comportamiento corresponde al patrón estacional asociado con el inicio del año escolar y el proceso de matriculación. El informe también registró aumentos en los servicios de educación universitaria.

El grupo Comunicaciones presentó una variación mensual de -1.06%. La reducción estuvo asociada a mejoras introducidas en los planes de telefonía celular de postpago, que incorporaron una mayor cantidad de datos y se tradujeron en una disminución de los precios de esos servicios.

La región Sur y el quintil 3 registraron las variaciones más altas

La región Sur presentó la variación de precios más elevada de la República Dominicana al situarse en 0.41%. (EFE/ Orlando Barría)

La región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, registró una variación de 0.29%. La región Norte o Cibao presentó una tasa de 0.34%, mientras que la región Este alcanzó 0.36%.

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La región Sur registró una variación de 0.41%, la más alta entre las zonas analizadas. El Banco Central indicó que el resultado respondió principalmente a la incidencia de los incrementos de precios en Transporte y Alimentos y Bebidas No Alcohólicas.

Ozama exhibió una menor variación debido a un mayor impacto de las reducciones en los servicios de Comunicaciones y los paquetes turísticos.

Por estratos socioeconómicos, el quintil 1 registró una inflación de 0.29%, el quintil 2 de 0.31% y el quintil 3 de 0.35%. Los quintiles 4 y 5 presentaron variaciones de 0.29% y 0.25%, respectivamente.

El quintil 3 tuvo la mayor inflación debido al efecto combinado de los aumentos en Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Transporte y Bienes y Servicios Diversos. En los quintiles 4 y 5, las variaciones obedecieron a una menor contribución de los alimentos y a las incidencias negativas de Comunicaciones y Recreación y Cultura.

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