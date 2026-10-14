Tecno

Por qué Apple no puede vender su pantalla HomeView en la Unión Europea

La ausencia de Siri AI en los iPhone europeos deja a HomeView sin la pieza central que le permite ofrecer sus funciones principales

HomeView de Apple fue presentado oficialmente como el nuevo dispositivo para controlar el hogar inteligente.
El producto cuesta 299 dólares en Estados Unidos y saldrá a la venta el 13 de noviembre en ocho países. (Apple)
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Apple confirmó que su nuevo dispositivo para el hogar inteligente, HomeView, no estará disponible en la Unión Europea. La compañía atribuye la decisión a que Siri AI, la tecnología que necesita este hub para funcionar, todavía no ha llegado a iOS en esa región.

El producto cuesta 299 dólares en Estados Unidos y saldrá a la venta el 13 de noviembre en ocho países, ninguno de ellos miembro de la Unión Europea.

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La ausencia de Siri AI en los iPhone europeos deja a HomeView sin la pieza central que le permite ofrecer sus funciones principales, desde el control por voz de accesorios del hogar hasta la búsqueda de contenido. Apple explicó en su comunicado que está “trabajando de forma constructiva con la UE en un intento de encontrar una vía”, aunque no precisó ningún plazo para una posible solución.

HomeView contará con Siri IA para controlar todo el hogar. (Apple)
HomeView contará con Siri IA para controlar todo el hogar. (Apple)

Por qué Siri AI no está disponible en la Unión Europea

Apple no detalló en su comunicado cuál es el obstáculo concreto que impide la llegada de Siri AI al territorio europeo. La compañía se limitó a confirmar que mantiene conversaciones con las instituciones comunitarias, sin aclarar si la traba es de carácter normativo, técnico o una combinación de ambos factores.

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Sin esa capa de inteligencia artificial, HomeView pierde buena parte de su utilidad práctica. Por ese motivo, Apple decidió no comercializar el dispositivo en mercados donde su asistente todavía no puede operar con todas las garantías necesarias.

No existe, por el momento, ningún indicio de que la situación cambie a corto plazo. Apple plantea el asunto como un problema que se resuelve mediante negociación y no como una limitación permanente del producto, pero al no ofrecer un horizonte temporal, tampoco hay forma de anticipar si la solución llegará en semanas o se extenderá durante un período más largo.

La falta de disponibilidad de HomeView en la Unión Europea se explica por un motivo concreto: el hub depende de Siri AI para funcionar, y ese asistente todavía no opera en los iPhone de la región, por lo que Apple prefiere no venderlo allí hasta resolver la situación con las autoridades comunitarias.

Con el HomeView de Apple podrás usar FaceTime. (Apple)
Con el HomeView de Apple podrás usar FaceTime. (Apple)

Qué es HomeView y qué funciones ofrece

HomeView es una pantalla inteligente que reúne en un solo dispositivo el control del hogar conectado, el entretenimiento y algunas funciones de comunicación. Apple apuesta por Siri AI para que los usuarios puedan buscar contenido, controlar accesorios y consultar información mediante comandos de voz.

El equipo incorpora una pantalla Liquid Retina de siete pulgadas y admite dos modos de instalación: sobre una mesa o fijada en la pared. Entre sus funciones se incluyen las videollamadas mediante FaceTime, la reproducción de música y el acceso a herramientas de vigilancia del hogar.

Apple señaló que HomeView reconoce a las personas por su rostro y adapta el contenido según cada usuario, incluidos mensajes, calendario y recordatorios.

HomeView es una pantalla inteligente que reúne en un solo dispositivo el control del hogar conectado, el entretenimiento y algunas funciones de comunicación. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)
HomeView es una pantalla inteligente que reúne en un solo dispositivo el control del hogar conectado, el entretenimiento y algunas funciones de comunicación. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

Esta capacidad de reconocimiento facial permite que la pantalla cambie de perfil automáticamente según quién la esté utilizando, de modo que cada integrante del hogar accede a su propia información sin que el dispositivo se limite a mostrar una experiencia genérica para toda la casa.

Las reservas del producto comenzaron el martes 13 de octubre, y su disponibilidad en tiendas de Estados Unidos está prevista para el 13 de noviembre.

Cómo funciona Siri AI dentro del nuevo dispositivo

Apple describe Siri AI como una versión más conversacional de su asistente tradicional, con conocimiento general ampliado y mayor capacidad para comprender las solicitudes de los usuarios.

Apple sostiene que la privacidad y la seguridad forman parte central del diseño del dispositivo. REUTERS/Dado Ruvic
Apple sostiene que la privacidad y la seguridad forman parte central del diseño del dispositivo. REUTERS/Dado Ruvic

Dentro de HomeView, esta tecnología permitirá descubrir música, controlar dispositivos inteligentes mediante comandos de voz, responder preguntas y mostrar información directamente en pantalla.

Cuando el hub se empareja con un dispositivo compatible con Apple Intelligence, como un iPhone, puede utilizar ciertos datos personales para ofrecer respuestas más ajustadas a cada usuario. Siri AI, por ejemplo, puede consultar información de aplicaciones como Calendario o Mensajes para responder a solicitudes vinculadas con la rutina diaria de cada persona.

Apple sostiene que la privacidad y la seguridad forman parte central del diseño del dispositivo, un aspecto que cobra relevancia en un contexto en el que la disponibilidad de funciones de inteligencia artificial sigue sujeta a conversaciones regulatorias en distintos mercados.

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