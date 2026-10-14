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Pablito Ruiz confesó un íntimo momento con Ricky Martin en medio de una gira: "Después me quedé enganchado"

El artista relató que el intérprete de "Me amarás" le robó las bailarinas al final de una gira en México y cómo ese episodio derivó en un encuentro que terminó de forma inesperada

El cantante Pablo Ruiz relató un encuentro personal con Ricky Martin en el programa Vuelta y Media por Urbana Play, conducido por Sebastián Wainraich
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Pablito Ruiz recordó en Vuelta y Media, el programa de Urbana Play conducido por Sebastián Wainraich y Julieta Pink, una serie de episodios de su etapa en México que lo vinculan con uno de los artistas más grandes de la música latina. La charla arrancó con anécdotas de la escena de principios de los noventa y fue escalando hasta una revelación que el propio cantante no había contado públicamente con ese nivel de detalle.

Ruiz contó que al terminar una gira en 1990, Ricky Martin le había “robado” sus bailarinas: las chicas pasaron a trabajar con el puertorriqueño justo cuando este lanzaba Me amarás. La sensación, admitió, fue de traición. “Yo me sentí traicionado”, dijo en el programa. Wainraich, al escuchar la historia, intervino en tono de broma: “Chápame por lo menos. Hagamos algo, claro”.

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Y algo de eso ocurrió. Ruiz relató que ambos se reencontraron en una fiesta, con las bailarinas presentes, y que el clima derivó hacia algo inesperado. Wainraich fue quien lo empujó a confirmarlo en vivo: “¿Y te tocó un beso con Ricky?”. “Me tocó un besito”, admitió Ruiz. El conductor no dejó pasar la oportunidad: “Estamos en condiciones de decir que besaste a Ricky Martin”. “Sí, después me quedé enganchado”, cerró el cantante, mientras Wainraich sentenciaba para el aire: “Es más lindo, más lindo que el mar. Señoras y señores, Pablito Ruiz chapó con Ricky Martin”.

Pablito Ruiz (Foto: Instagram@pabloruizoficial)
Pablito Ruiz habló de un encuentro con Ricky Martin (Foto: Instagram@pabloruizoficial)

El episodio con Ricky Martin no es el único que vincula a Ruiz con otro grande de la música hispana en términos que van más allá de lo artístico. Desde hace años circula en México una leyenda sobre un supuesto encuentro íntimo entre el argentino y Luis Miguel en un hotel de Venezuela, alimentada en parte por una declaración que el propio Ruiz hizo en 2013, cuando afirmó en televisión argentina que “sabía de muy buena fuente” que El Sol de México era bisexual.

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La aclaración llegó en un encuentro con la prensa a su llegada a México, recogida por Infobae México. “No, nunca, jamás... lo que yo conté fue que la primera vez que lo vi, lo conocí en Venezuela, que fui a su concierto, era la primera vez que yo iba, me dieron el VIP, fui a conocerlo y después en su suite, estaba tomando un vaso de whisky, vestido de blanco, con todos los pelos parados, estaba hermoso”, declaró Ruiz. El encuentro, según su relato, fue gestado por el propio Luis Miguel al enterarse de que el argentino estaba en el país, y se limitó a una charla sobre fama y cuestiones familiares.

La polémica del cumpleaños: Pablito Ruiz cobró USD 100 a sus fans por el cubierto

La relación de Pablo Maximiliano Miguel Coronel Vidoz —nombre real del artista— con sus fans incluye viajes, convivencias y eventos privados en los que los seguidores pagan por compartir tiempo con él. “En México hacemos muchas cosas así. Es una forma de estar más cerca, sacarse fotos, compartir”, explicó en Vuelta y Media.

Pablito Ruiz (Foto: Instagram@pabloruizoficial)
Pablito Ruiz mencionó el recordado episodio de su cumpleaños con entrada paga (Foto: Instagram@pabloruizoficial)

Esa dinámica fue la que generó polémica en Argentina en junio de 2025, cuando se conoció que unas 160 personas —entre celebridades, familiares y fans— pagaron USD 100 por cubierto para asistir a la fiesta de sus 50 años en un salón de Lomas de Zamora. La convocatoria se había difundido en redes con un afiche que prometía “una fiesta inolvidable” pero no mencionaba ningún precio. Ruiz defendió el formato: “No es un robo ni nada similar. Siempre se informó el valor de la entrada y lo que incluía: el show, el salón, el catering, la atención”, sostuvo en declaraciones a Infobae.

El club de fans oficial respaldó al cantante con un comunicado en el que aclaró que todos los asistentes habían sido informados con anticipación y que al evento llegaron seguidores desde Perú, Chile, Uruguay, México y distintas provincias argentinas. “Gastamos nuestros dólares en lo que se nos canta. Nadie les pidió que defiendan nuestra billetera”, cerraron.

Ruiz ya anticipa una nueva celebración: para el año que viene planea un evento similar por sus 40 años de carrera, con el mismo formato de show y convivencia paga para fans.

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