El Salvador

El Salvador: Dirección de Obras Municipales transferirá bienes a empresa constructora

El aval legislativo, respaldado por 57 diputados y rechazado por tres, permitirá a la sociedad anónima industrial competir por contratos públicos y privados dentro y fuera del país en futuras licitaciones

Los vehículos Sany, valuados en USD 5,7 millones, pasarán de la Dirección Nacional de Obras Municipales a Constructora El Salvador, creada en 2023 y habilitada para participar en licitaciones públicas y privadas. (Retomada de canal de Asamblea Legislativa)
Los vehículos Sany, valuados en USD 5,7 millones, pasarán de la Dirección Nacional de Obras Municipales a Constructora El Salvador, creada en 2023 y habilitada para participar en licitaciones públicas y privadas. (Retomada de canal de Asamblea Legislativa)
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La Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), instancia gubernamental, transferirá 50 camiones Sany a Constructora El Salvador, empresa privada, por autorización de la Asamblea Legislativa, que aprobó la medida con 57 votos a favor y tres en contra para ampliar la capacidad de la empresa estatal de ejecutar obras y competir por contratos dentro y fuera del país.

Los votos a favor los emitieron las fracciones legislativas de Nuevas Ideas, Concertación Nacional y Democracia Cristiana. En contra votaron las fracciones de Alianza Republica Nacionalista y Vamos.

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Los vehículos, modelo 2025, están valuados en USD 5,7 millones. Cada unidad tiene un precio de USD 115.081,02 y será entregada a la sociedad anónima industrial cuya accionista mayoritaria es la Dirección Nacional de Obras Municipales.

La decisión legislativa contempla el traspaso de bienes muebles e inmuebles para “fortalecer las operaciones de la compañía”, según el decreto legislativo. El objetivo planteado es que la constructora obtenga utilidades mediante proyectos privados y estatales, mientras que esos ingresos sean entregados a la DOM para financiar obras municipales, se amplía.

Los vehículos transferidos corresponden al modelo 2025 y suman un valor total de 5,7 millones de dólares. (Cortesía: Constructora El Salvador)
Los vehículos transferidos corresponden al modelo 2025 y suman un valor total de 5,7 millones de dólares. (Cortesía: Constructora El Salvador)

Una empresa estatal creada para obras y actividades comerciales

“Constructora El Salvador” fue creada en 2023, después de que la Asamblea Legislativa reformara la ley de la DOM para permitirle constituir empresas destinadas a desarrollar proyectos de interés público y realizar actividades comerciales.

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La empresa tiene el propósito de ejecutar proyectos en los distritos del país u obras de interés público. También puede participar en licitaciones públicas y privadas, según los objetivos expuestos para la compañía.

No es la primera transferencia de bienes públicos a la empresa

La transferencia actual no es la primera realizada desde la DOM. La sociedad recibió en abril de 2023 equipos y plantas asfálticas valorados en USD 14,1 millones, recursos que también provenían de la institución municipal.

Ese mismo año, las mismas fracciones legislativas votaron por un segundo paquete de transferencia en el año por USD 14,1 millones, este contenía: la planta asfáltica de Amayo, valorada en más de USD 1,1 millones, y la planta asfáltica Lolotique, cuyo valor asciende a USD 973.400. La primera está ubicada en Amayo y la segunda en Lolotique.

La transferencia contempla 57 unidades de maquinaria de construcción, valoradas en más de USD 11,9 millones: 15 excavadoras, 15 retroexcavadoras, ocho motoniveladoras, cuatro rodos, dos camiones de volteo y dos máquinas pavimentadoras, entre otros equipos. También incluye 93 unidades de equipos de construcción por USD 165,336, entre ellos 26 compactadores, 22 concreteras y seis cortadores de concreto.

Las utilidades obtenidas por la empresa estatal en proyectos privados se destinarán al financiamiento de obras municipales. (Cortesía: Constructora El Salvador)
Las utilidades obtenidas por la empresa estatal en proyectos privados se destinarán al financiamiento de obras municipales. (Cortesía: Constructora El Salvador)

La DOM se financia con ingresos corrientes del Estado, asignaciones del Fondo General de la Nación y préstamos. El Gobierno sostiene que el fortalecimiento de la constructora permitirá desarrollar proyectos de mayor magnitud y ampliar la capacidad de ejecución de obras municipales.

Cuestionamientos por el destino de los recursos públicos

Algunos diputados cuestionaron que fondos públicos sean destinados a una empresa privada o mixta y volvió a pedir información sobre los integrantes de la junta directiva de Constructora El Salvador.

La fracción de Nuevas Ideas rechazó esas críticas. El diputado William Soriano sostuvo que la DOM ha realizado más de 65 proyectos en el departamento de La Unión. También defendió el traslado de los vehículos como un mecanismo para que la empresa estatal continúe con obras en escuelas, hospitales, calles, puentes, unidades de salud, cascos urbanos y sistemas de agua potable.

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