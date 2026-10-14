Celina Rucci celebró sus 50 años con una fiesta frente al mar en el Caribe: "Viví un verdadero sueño despierta"

Las imágenes del festejo de Celina Rucci por sus 50 años en el Caribe

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Celina Rucci celebró sus 50 años con una fiesta en el Caribe, rodeada de familiares y amigos y con un mensaje en el que recordó el valor que adquirió esta fecha después de haber atravesado una leucemia mieloide aguda.

La conductora y exmodelo compartió imágenes de la celebración, realizada sobre la arena y frente al mar. Según contó en sus redes sociales, los asistentes acudieron vestidos de blanco y participaron 309 invitados.

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Para Celina Rucci, el aniversario tuvo un significado especial por los años transcurridos desde su recuperación. La artista había contado que, durante su tratamiento, recibió un pronóstico de supervivencia del 7 %.

En la publicación con la que mostró la fiesta, escribió: “Dicen que cumplir medio siglo es mirar hacia atrás y contar los años, pero yo miro a mi alrededor y solo puedo contar mis bendiciones. Llegaron los 50 y mi único deseo es compartir con los que me quieren la inmensa felicidad que inunda mi alma”.

Las siglas CR en la playa junto al número 50 en el festejo de Celina Rucci (Instagram)

La ambientación del evento sobre la arena incluyó mesas con arreglos florales, velas y vestimenta blanca para los asistentes (Instagram)

También se refirió a los días previos al festejo. “Esta última semana viví un verdadero sueño despierta. Al mirar cada detalle, cada risa compartida y cada mirada, me di cuenta de lo afortunada que soy: estoy rodeada de la gente que amo con todas mis fuerzas, y que me ama de vuelta sin condiciones”, expresó.

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Las postales difundidas por Rucci muestran una mesa larga montada sobre la arena, con mantel y sillas blancas, vajilla, velas, arreglos florales en tonos rosados, rojos y blancos, y servilletas fucsias. El mar aparece como fondo de la reunión nocturna.

Celina Rucci celebró sus 50 años con una fiesta frente al mar en el Caribe (Instagram)

La conductora superó una leucemia mieloide aguda cuyo pronóstico de supervivencia inicial alcanzaba el 7 por ciento (Instagram)

En una de las fotografías, la homenajeada posó descalza junto a la mesa con un vestido corto blanco, sin mangas y con diseño calado. Llevó un tocado blanco y sostuvo una copa mientras apoyaba una mano sobre el respaldo de una silla.

En otra imagen se la ve en medio de la celebración, con las manos frente al rostro y una expresión de risa. Para esa escena eligió un vestido blanco semitransparente con flores de tela, aplicaciones brillantes y detalles de perlas, además de accesorios dorados y un tocado con flores y varillas plateadas.

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Federico Girardi acompañó a la conductora en el festejo tras la propuesta de matrimonio realizada luego del tratamiento médico (Instagram)

La reunión en la playa incluyó un código de vestimenta blanco para los asistentes y mesas decoradas sobre la arena (Instagram)

Rucci también compartió una foto junto a un hombre, ambos vestidos de blanco y con coronas florales. Detrás de la pareja se distinguían las iniciales “CR” y el número 50. Ella levantaba una copa, mientras él la abrazaba y sostenía otra.

En otro tramo de su publicación, Rucci definió la fiesta como “el mejor cumpleaños de toda mi vida” y agradeció los gestos de afecto de sus invitados. “El regalo más grande no viene envuelto en papel, viene en forma de sus abrazos, su presencia y los 309 cánticos de feliz cumple que me dedicaron cada 10 minutos durante una semana, jamás podré olvidarlo”, señaló.

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La exmodelo valoró el aniversario tras haber superado una leucemia mieloide aguda con un pronóstico inicial del 7 % de supervivencia (Instagram)

Su marido, Federico Girardi, comentó la publicación y celebró el resultado del encuentro: “Me alegro mucho que todo salió perfecto. Te merecés estar mimada y rodeada de la gente que te ama y sabe lo que sos”.

Rucci cerró su mensaje con una reflexión sobre el acompañamiento de su entorno: “Gracias por sostenerme, por caminar conmigo y por regalarme la certeza de que nunca estoy sola. ¡Gracias a la vida y felices, fabulosos y sanos 50 años para mí!”

En julio de 2024, Celina Rucci contó en el programa Desayuno Americano, de América TV, que Federico Girardi le había pedido casamiento después de los años difíciles que atravesaron a partir del diagnóstico de leucemia que ella recibió durante la pandemia. Meses más tarde, la pareja celebró su boda en una isla griega y luego formalizó la unión en el registro civil.

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Rucci anunció el casamiento civil en sus redes sociales con una foto junto a Girardi y los testigos. “Mr & Mrs Girardi. 07 de febrero 2025”, escribió para acompañar la postal.

Celina Rucci celebró sus 50 años con una fiesta en el Caribe que reunió a 309 invitados (Instagram)

Para esa ocasión, la conductora eligió un traje sastre blanco de chaqueta cruzada, solapas anchas y hombros marcados, combinado con un pantalón recto hasta los tobillos. Sumó una blusa blanca de cuello alto y tela semitransparente, un tocado con velo de malla y sandalias de taco en tono nude.

Girardi optó por un traje gris oscuro, camisa blanca y corbata lila. Completó el conjunto con cinturón de cuero marrón y zapatos del mismo tono.

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La pareja reunió a 14 personas de su círculo cercano para un almuerzo posterior a la ceremonia. El encuentro tuvo lugar en el último piso de un edificio de Puerto Madero, con vista al barrio porteño.

En las historias que compartió, Rucci mostró una mesa negra decorada con arreglos florales y velas, además de copas, vasos, cubiertos e individuales de lino. Junto a un breve video del encuentro, escribió: “Nuestra boda” y agregó un corazón.