La respuesta de Lali Espósito a una fan que cuestionó su nueva canción: “Si le tenés un mínimo de respeto a los artistas”

Una usuaria de la red social X cuestionó a la artista por el posible uso de inteligencia artificial en el video

Guardar

Después de su show en River Plate, Lali Espósito se prepara para un nuevo proyecto musical junto a Gustavo Santaolalla y Bajofondo. La cantante participará de “Con vos”, el tema que el grupo estrenará este jueves 15 de octubre a las 21, y cuya estética audiovisual abrió un intercambio con una seguidora que cuestionó el posible uso de inteligencia artificial.

El anuncio de la colaboración estuvo acompañado por un adelanto del film dirigido por Tomás García. Las imágenes, de estética futurista y con referencias sociales y políticas, despertaron reacciones entre sus seguidores y llevaron a una usuaria a plantearle un reparo a la artista.

PUBLICIDAD

“Te amo Lali, pero por favor, si le tenés un mínimo de respeto a los artistas, no vuelvas a participar en proyectos que usen IA”, escribió la fanática, identificada en X como @xdxdxdxdxdd_.

La respuesta de Lali fue inmediata. La cantante defendió el trabajo realizado por el director y su equipo, y destacó la invitación de Santaolalla para poner su voz en la nueva canción de Bajofondo.

La dura respuesta de Lali a la crítica de una fanática (Instagram @lali_espositox_)

“Si le tenes un mínimo de respeto a los artistas mira el trabajo completo de Tomás García y su equipo y escucha esta hermosa canción de Bajo fondo que tengo la suerte de cantar gracias a la invitación y arte del gran Santaolalla, sale mañana”, respondió Espósito.

PUBLICIDAD

En el mismo mensaje, la intérprete sumó una frase de la letra del tema: “Y si estoy con vos no hay espacio ni tiempo....”.

“Con vos” une la identidad electrónica y rioplatense de Bajofondo con la voz de Lali en una producción que anticipa una combinación de pasajes tangueros, bases contemporáneas y una impronta pop. La participación de la artista en el proyecto fue celebrada en redes sociales, donde sus seguidores destacaron el encuentro con el músico argentino y la agrupación.

Lali, Gustavo Santaolalla y Bajofondo lanzarán "Con vos"

El anuncio oficial fijó la hora de lanzamiento: “Con vos. Lali, Gustavo Santaolalla y Bajofondo. Un film de Tomás García. Estreno el jueves 15 de octubre a las 21”. Así, mientras continúa la repercusión de su paso por River, Espósito abrirá una nueva etapa con una colaboración que ya generó debate antes de conocerse en su totalidad.

PUBLICIDAD

Días antes del estreno de esta colaboración, Lali Espósito celebró sus 35 años y recibió saludos públicos de su círculo más cercano. Su madre, Majo Riera, y sus hermanos, Anita y Patricio Espósito, compartieron mensajes e imágenes en redes sociales para acompañar la fecha.

Lali Espósito se prepara para lanzar la canción Con vos junto a Gustavo Santaolalla y la agrupación Bajofondo

Uno de los posteos más comentados fue el de Riera, quien publicó una foto junto a su hija. En la imagen aparecen mirándose: Lali lleva una peluca negra y un conjunto del mismo color, mientras que su madre luce gorra y buzo oscuros. “Felices 35 hija de mi alma. Te amo”, escribió, junto a emojis de corazón, torta y brindis.

PUBLICIDAD

Anita Espósito optó por fotos de archivo de un paseo que ambas realizaron durante el invierno. En una de las postales se las ve juntas y abrigadas; en otra, Lali aparece sola con una taza, gorro de lana y bufanda a cuadros, en el interior de un café. “No hay palabras que describan este amor. F.C. mi amor”, escribió la actriz al mencionar la cuenta de su hermana.

Lali Espósito con su familia: Majo Riera, Anita y Pato

Patricio Espósito, conocido como Pato, también usó sus historias de Instagram para saludarla. Compartió dos imágenes junto a la cantante: una selfie tomada frente a un río y otra postal al aire libre. “FELIZ CUMPLE MARIANITAAA”, expresó junto a emojis de una carita y un corazón rojo.

PUBLICIDAD

Pedro Rosemblat, conductor de Gelatina y pareja de la artista, eligió una imagen de Lali con gorra y el pelo suelto mientras trasladaba sola un parlante de gran tamaño. “Porque en esta vida ningún desafío te queda grande. Feliz cumpleaños mi amor”, escribió. Para musicalizar la historia, agregó “Viva el sol”, de Jairo.