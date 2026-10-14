El extraño caso que desconcertó a los médicos en India: un adolescente tenía un diente en la cuenca del ojo

Un adolescente de 16 años fue operado en India tras detectar un diente dentro de la órbita izquierda (Academia Estadounidense de Oftalmología)

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Un adolescente de 16 años fue operado en Madurai, India, luego de que los médicos detectaran un diente canino completamente formado en la parte superior de la órbita izquierda. El hallazgo ocurrió tras la aparición de una inflamación indolora en el párpado y de dos pequeñas estructuras blancas cerca de la ceja.

El paciente acudió al Aravind Eye Hospital un mes después de advertir la hinchazón. Los estudios por tomografía computarizada confirmaron que las dos proyecciones correspondían a la corona de una pieza dental, cuya raíz se encontraba fijada al hueso de la cavidad ocular.

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Los cirujanos retiraron el diente y determinaron que no estaba asociado con un teratoma, un tipo de tumor que puede contener tejidos como cabello, hueso o dientes. El diagnóstico fue el de un diente ectópico, una anomalía en la que una pieza dental se forma o erupciona fuera de la boca.

La pieza dental se encontraba en la parte superior de la cavidad ocular, cerca de la ceja (Academia Estadounidense de Oftalmología)

El caso fue descrito como el primero en la parte superior de la órbita

La odontóloga Meghana Tanwar afirmó que no había registros previos de un diente ectópico en esa ubicación. “Hasta donde sabemos, este es el primer y único diente ectópico informado en la órbita superior”, declaró a Live Science.

El caso fue publicado en la revista Ophthalmology. Los médicos no hallaron antecedentes de traumatismos ni otros factores que explicaran por qué la pieza dental se desarrolló en esa zona.

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Las piezas ectópicas pueden corresponder a dientes temporales, permanentes o supernumerarios, es decir, dientes adicionales a la dentición habitual. Los dientes ectópicos suelen localizarse en el seno maxilar, una cavidad situada detrás de los pómulos, aunque también se han documentado casos en la nariz, el paladar, la mandíbula y la articulación temporomandibular.

La tomografía computarizada confirmó que las proyecciones correspondían a la corona de un diente (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Pueden ser dientes de leche o permanentes normales, o a veces dientes adicionales conocidos como dientes supernumerarios”, afirmó Saroash Shahid, profesor titular de Materiales Dentales de la Universidad Queen Mary de Londres, en una columna publicada en The Conversation.

La formación de un diente fuera de la boca puede tener distintas causas

El desarrollo dental depende de la interacción de tejidos embrionarios que forman la cara y la mandíbula. Una alteración en ese proceso puede derivar en la formación de un diente fuera de su ubicación habitual.

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También se han vinculado estos cuadros con lesiones, tratamientos odontológicos, quistes y tumores. Algunas enfermedades genéticas, como la displasia cleidocraneal, pueden causar la aparición de varias piezas supernumerarias.

Una revisión de 61 casos publicada previamente señaló que los dientes ectópicos pueden permanecer sin síntomas durante años. En otras situaciones provocan dolor, inflamación, cefaleas, obstrucciones o dificultades para abrir la boca. Cuando se forman en la cavidad nasal, pueden causar congestión, secreciones y sangrados.

Los médicos clasificaron el caso como un diente ectópico, una anomalía de desarrollo dental

En el caso del adolescente atendido en India, la inflamación fue indolora durante las primeras semanas. La consulta se produjo cuando las estructuras duras y blanquecinas comenzaron a atravesar la piel entre el párpado izquierdo y la ceja.

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La necesidad de extraer un diente ectópico depende de su localización, de los síntomas y de los posibles daños a los tejidos cercanos. Si no genera complicaciones, el equipo médico puede optar por el seguimiento. La extracción suele indicarse cuando existe riesgo de infección, bloqueo de una vía anatómica, lesión de nervios o vasos sanguíneos, o relación con un quiste.

Las tomografías permiten identificar la posición exacta de la pieza y evaluar su cercanía con los ojos, los nervios y los vasos. En casos localizados en la nariz o en los senos paranasales, los especialistas pueden recurrir a técnicas endoscópicas para retirarlos a través de las fosas nasales.

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Tras la operación, los estudios no detectaron otras piezas ectópicas en el adolescente. Aunque existen informes aislados de dientes supernumerarios que aparecieron nuevamente en una misma región, los médicos consideraron poco probable que el paciente desarrolle otro caso similar.