EA Sports FC 27: los futbolistas latinos con mejores valoraciones, desde James Rodríguez hasta Lionel Messi

FC 27 ya se encuentra disponible con su nueva actualización, empezando de esta manera una nueva temporada y valoraciones. (EA)

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EA Sports FC 27 ya está disponible y sus valoraciones permiten conocer cómo fueron calificadas algunas de las principales figuras del fútbol de América. La lista incluye jugadores y jugadoras de Centroamérica, México, Colombia, Argentina y Perú, con sus equipos actuales, posiciones y principales estadísticas dentro del videojuego.

Para entender las cifras, EA utiliza seis atributos principales además de la valoración general: ritmo (RIT), tiros (TIR), pases (PAS), regates (REG), defensa (DEF) y físico (FÍS). Las cifras corresponden a las valoraciones de lanzamiento de Ultimate Team 27, por lo que pueden cambiar posteriormente con actualizaciones.

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Las figuras de Centroamérica en FC 27

En Costa Rica, Keylor Navas aparece como portero de Pumas y tiene una valoración general de 80. Sus estadísticas son 80 de ritmo, 79 de tiros, 74 de pases, 81 de regates, 54 de defensa y 80 de físico.

Keylor Navas es portero de Pumas de México. (EA)

El representante de República Dominicana es Pablo Rosario, mediocentro defensivo del FC Porto. Tiene 78 de valoración, con 63 de ritmo, 64 de tiros, 70 de pases, 74 de regates, 76 de defensa y 82 de físico.

Por Honduras está Andy Nájar, lateral derecho del Nashville SC. Su valoración es de 75, con 71 de ritmo, 63 de tiros, 72 de pases, 75 de regates, 74 de defensa y 66 de físico.

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Andy Nájar es lateral derecho del Nashville Soccer de la MLS.

Guatemala tiene a Andrea Álvarez, delantera centro del Sevilla FC. La futbolista tiene 77 de valoración general, 76 de ritmo, 80 de tiros, 68 de pases, 77 de regates, 41 de defensa y 74 de físico.

México reúne varias de las valoraciones más altas

Entre los mexicanos de esta selección destaca Julián Quiñones, delantero centro de Al Qadsiah, con 84 de valoración general. Sus principales números son 91 de ritmo, 83 de tiros, 70 de pases, 81 de regates, 37 de defensa y 82 de físico.

Santiago Giménez, delantero centro del Milano FC, tiene 78 de valoración, con 76 de ritmo, 79 de tiros, 70 de pases, 76 de regates, 45 de defensa y 68 de físico. Raúl Jiménez, también delantero centro, aparece con 78, acompañado por 54 de ritmo, 79 de tiros, 73 de pases, 73 de regates, 46 de defensa y 75 de físico.

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Raúl Jiménez juega la liga de ascenso de Inglaterra con el Wolverhampton. (EA)

Edson Álvarez, mediocentro defensivo, alcanza 77 de valoración, con 66 de ritmo, 58 de tiros, 68 de pases, 72 de regates, 78 de defensa y 82 de físico. Por su parte, Gilberto Mora, mediocentro ofensivo de Club Tijuana, tiene 74, mientras que Armando “Hormiga” González, delantero centro del Olympiacos, también registra 74.

Colombia: Luis Díaz y Linda Caicedo

Colombia cuenta con dos de los jugadores mejor valorados de esta lista. Luis Díaz, medio izquierdo del Bayern Múnich, tiene 88 de valoración general, con 82 de ritmo, 82 de tiros, 83 de pases, 87 de regates, 44 de defensa y 74 de físico.

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Luis Díaz destaca actualmente en el Bayern de Múnich.

Linda Caicedo, delantera del Real Madrid, aparece con 85 de valoración. Sus cifras destacan especialmente en velocidad y regate: 93 de ritmo, 75 de tiros, 78 de pases, 89 de regates, 37 de defensa y 68 de físico.

Linda Caicedo destaca en el equipo femenino del Real Madrid de España. (EA)

James Rodríguez requiere una precisión. El colombiano no tiene actualmente una carta de jugador en Ultimate Team (UT) de FC 27, debido a que se incorporó recientemente a Atlético Nacional, por lo que su fichaje no quedó reflejado en la base de cartas de Ultimate Team utilizada para el lanzamiento. Sin embargo, esto no significa que esté ausente del videojuego.

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En el Modo Carrera, James sí aparece con una valoración general de 80 puntos y ocupa la posición de mediocentro ofensivo. De esta manera, los jugadores que quieran utilizarlo fuera de Ultimate Team pueden encontrarlo dentro de este modo de juego con sus respectivos atributos.

Messi y Maradona representan dos épocas de Argentina

Lionel Messi, mediocentro ofensivo del Inter Miami, tiene 89 de valoración general, con 76 de ritmo, 87 de tiros, 89 de pases, 90 de regates, 33 de defensa y 63 de físico. Es la valoración más alta entre los jugadores activos incluidos en esta selección. Rodrigo De Paul, también en Inter Miami y utilizado como mediocentro, alcanza 83, con 75 de ritmo, 77 de tiros, 83 de pases, 83 de regates, 75 de defensa y 83 de físico.

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Lionel Messi cuenta con una de las estadísticas más altas dentro del juego. (EA)

La lista también incluye a Diego Maradona, aunque su caso es diferente. El argentino aparece en FC 27 como carta Ícono básica de 95 de valoración, con posición de mediocentro ofensivo y delantero centro. Sus atributos son 90 de ritmo, 91 de tiros, 91 de pases, 96 de regates, 40 de defensa y 77 de físico. Al tratarse de una carta histórica, no tiene un equipo actual de fútbol y figura dentro de la categoría Íconos.

Los jugadores peruanos en FC 27

En Perú, Jairo Concha, mediocentro, es el mejor valorado de los cuatro seleccionados, con 74. Sus estadísticas son 73 de ritmo, 71 de tiros, 70 de pases, 78 de regates, 60 de defensa y 63 de físico. Alejandro Hohberg, extremo izquierdo de Cienciano, registra 73, con 68 de ritmo, 69 de tiros, 76 de pases, 76 de regates, 33 de defensa y 63 de físico.

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Yoshimar Yotún, mediocentro de Sporting Cristal, tiene 72, con 61 de ritmo, 69 de tiros, 75 de pases, 74 de regates, 66 de defensa y 72 de físico. Anderson Santamaría, defensa central, también tiene 72, aunque destaca especialmente en el apartado físico, donde alcanza 83 puntos.

Youtún es un jugador peruano que actualmente defiende las filas de Sporting Cristal. (EA)

Así, las valoraciones de FC 27 permiten comparar en un mismo videojuego a futbolistas activos de distintas generaciones y posiciones, además de figuras históricas como Maradona. Para los jugadores actuales, las cifras corresponden a la base de lanzamiento de Ultimate Team y pueden modificarse con futuras actualizaciones.