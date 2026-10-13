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David Bisbal faltó al programa de Mario Pergolini y el conductor expresó su malestar: “¿Quién es?”

La anunciada visita del cantante español no se concretó y en el piso improvisaron una charla sobre sus hits que derivó en una desopilante conclusión

Mario Pergolini en Otro Día Perdido la ausencia del cantante español David Bisbal, quien estaba previsto como invitado
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La anunciada visita de David Bisbal a Otro día perdido no se concretó este lunes y el programa abrió la emisión con una conversación que convirtió el faltazo del cantante español en el eje de un paso de comedia. Mario Pergolini confirmó que el artista no se presentaría, pese a que había sido promocionado como invitado el viernes anterior.

El conductor compartió la información al comienzo del ciclo, acompañado por Agustín Soy Rada Aristarán y Evelyn Botto, aunque evitó profundizar en los motivos de la ausencia. “El viernes pasado les habíamos prometido hoy un invitado. De hecho, hay un montón de gente que está acá, creía que iba a venir David Bisbal, pero…”, planteó Pergolini antes de dejar la frase inconclusa.

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Botto intervino de inmediato, sorprendida por la novedad. “¿Cómo que no? Yo practiqué todo el fin de semana”, dijo antes de entonar parte de “Ave María”, uno de los temas asociados a la carrera del español: “¿Cuándo serás mía?”. Pergolini celebró la interpretación de su compañera, aunque llevó la charla hacia el humor con una supuesta confusión sobre la identidad del músico.

“Digo: ‘David Bisbal viene al programa’, todo. Y hasta que dije: ‘Pará, ¿quién es David Bisbal?’”, lanzó entre risas. Botto intentó ubicarlo con otra de sus canciones más conocidas y cantó: “Bulería, bulería”. La respuesta del conductor continuó en la misma línea: “Claro, y lo escuché y dije: ‘Ni en pedo, mirá si canta esto’”.

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Así fue la llegada de David Bisbal a Argentina
Así fue la llegada de David Bisbal a la Argentina (RSFOTOS)

El conductor sostuvo entonces que había decidido cancelar la invitación después de escuchar sus canciones: “Ahí le mandé a decir que no venga”. Entonces, Rada volvió a marcar que se trataba de “una estrella internacional”, pero Pergolini insistió con una ironía dirigida a la letra de “Ave María”. “Una estrella internacional, pero que canta ‘Ave María, ¿Cuándo serás mía?’”, comentó. El humorista repitió el verso y el conductor cuestionó la construcción de la frase: “Las metáforas, Dios mío”.

Botto sumó otra línea del tema: “Si me quisieras, todo me darías”. Pergolini alteró la letra y dijo: “Si me quisieras, todo el tiempo me darías”, lo que generó una corrección de la actriz y cantante. “Claro. Casi”, respondió ella, entre risas.

En ese momento, la conversación sumó una referencia a uno de los rasgos más reconocibles de la imagen pública del intérprete. “Unos rulos, David Bisbal”, comentó Botto, mientras Rada volvía a preguntar si la ausencia era definitiva o si el artista podría presentarse en otra edición.

Así fue la llegada de David Bisbal a Argentina
Globos, carteles y remeras personalizadas fueron algunas de las cosas que llevaron las fanáticas (RSFOTOS)

Pergolini no dio precisiones sobre una eventual reprogramación. Botto también aludió a las dificultades que podría implicar coordinar la agenda de una figura de alcance internacional: “Su ratito para estar acá es…”. El conductor completó la idea: “Era un ratito así, nada más”.

El intercambio cambió de rumbo cuando Mario Pergolini aseguró que no entendía el significado de “Bulería”, el título de otro de los éxitos de Bisbal. “No entiendo, no sé qué quiere decir. Yo hablo con un tipo, no sé qué quiere decir bulería. Es su segundo éxito más grande”, afirmó.

Rada coincidió con ese dato y Pergolini volvió a repetir el estribillo, esta vez como disparador de una asociación inesperada. “¿Qué es bulería?”, preguntó. Botto respondió: “Donde venden los bulones”. El conductor retomó la ocurrencia y modificó la palabra: “Claro, bulones. Bulonería”, mientras Rada afirmó que las bulonerías le parecían atractivas. “Qué lindas las bulonerías”, dijo.

Así fue la llegada de David Bisbal a Argentina
David le pidió a la policía que lo deje tener contacto con sus fans (RSFOTOS)

El último tramo del sketch incluyó una nueva referencia de Botto a una conversación previa con Rada. “Hoy dijiste que querías entrar al mundo ¿de qué?”, le preguntó. El humorista respondió: “De la tornería” y Botto lo acompañó: “Nadie dijo nunca jamás”.

Así, la ausencia de David Bisbal dejó lugar a una apertura basada en las canciones del artista, sus letras y una asociación que llevó al panel de Otro día perdido hacia las bulonerías y las tornerías. Finalmente, no se informaron los motivos por los que el cantante no asistió ni se confirmó una nueva fecha para su visita.

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