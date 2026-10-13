Tecno

Biotecnología: este es el plan para para filtrar la sangre de bebés con sepsis en Europa

El estudio clínico que sostuvo la aprobación, la mortalidad a 28 días bajó del 35% al 9% entre los chicos tratados

La empresa austríaca Efferon recibió la primera aprobación europea para el tratamiento de sepsis en bebés y adolescentes.
La empresa austríaca Efferon recibió la primera aprobación europea para el tratamiento de sepsis en bebés y adolescentes. (Efferon)
Guardar

La empresa austríaca Efferon recibió el 22 de abril de 2026 la primera certificación europea para un dispositivo que filtra la sangre de bebés y chicos con sepsis. Es el primero de su tipo aprobado en la Unión Europea para uso pediátrico.

El dispositivo, llamado Efferon NEO, obtuvo la marca CE MDR, el equivalente europeo a la aprobación de la FDA (la agencia que autoriza medicamentos y dispositivos médicos en Estados Unidos), otorgada por el organismo certificador 3EC International.

PUBLICIDAD

La sepsis es una de las principales causas de muerte infantil en el mundo: provoca más de tres millones de muertes de chicos por año y representa la mitad de todos los casos de sepsis a nivel global, según datos de la compañía. Entre los pacientes más vulnerables, la mortalidad llega al 50%.

Efferon NEO fue desarrollado por una empresa médica en Austria.
Efferon NEO fue desarrollado por una empresa médica en Austria. (Efferon)

Los números del estudio clínico

La aprobación se apoyó en el estudio multicéntrico LASSO NEO, que incluyó a 78 chicos de entre un mes y 14 años tratados en ocho centros médicos. De ellos, 32 recibieron el dispositivo y 46 integraron el grupo de control con el tratamiento habitual.

La mortalidad a 28 días fue del 9% en el grupo tratado con Efferon NEO, frente al 35% en el grupo de control, una diferencia estadísticamente significativa. Los chicos tratados también dejaron de necesitar respirador y medicación para sostener la presión arterial antes que el resto.

PUBLICIDAD

El puntaje pSOFA, que mide la gravedad de la falla multiorgánica en pediatría, bajó a 4,9 puntos al séptimo día entre los chicos tratados, frente a 7,8 puntos en el grupo de control. La mitad de los pacientes tratados dejó de necesitar respirador artificial hacia el sexto día, contra el día 37 en el grupo de control.

sepsis y galectina
El tratamiento con Efferon NEO mostró que los niños que lo recibieron reducieron el riesgo de mortalidad.

El jefe de terapia intensiva del Centro Médico Multidisciplinario Infantil de Tecnologías Médicas Avanzadas de San Petersburgo, Mikhail Rusak, participó del estudio y calificó el resultado de inesperado. “Hasta ahora, ningún estudio de gran escala había mostrado un efecto de la adsorción de endotoxinas sobre la reducción de la mortalidad”, señaló.

Cómo funciona el filtro de sangre

El dispositivo extrae la sangre del paciente, la hace pasar por un cartucho con un material polimérico y se la devuelve filtrada. Ese proceso elimina al mismo tiempo las endotoxinas, sustancias tóxicas que liberan las bacterias, y las citoquinas, las moléculas que disparan la inflamación descontrolada que caracteriza a la sepsis.

“Desde que se demostró la eficacia de Efferon LPS en pacientes adultos con sepsis, quedó claro que negarles a los chicos el acceso a esa terapia que puede salvarles la vida sería simplemente poco ético”, dijo el cofundador y director de tecnología de la empresa, Ivan Bessonov.

Según explicó el propio Bessonov, el dispositivo ataca al mismo tiempo dos frentes del problema: el origen bacteriano de la infección y la respuesta inflamatoria descontrolada que el cuerpo desencadena para combatirla.

Efferon recibió la aprovación europea para distribuir un nuevo tratamiento para la sepsis en niños. (Efferon)
Efferon recibió la aprovación europea para distribuir un nuevo tratamiento para la sepsis en niños. (Efferon)

La versión pediátrica se diseñó para adaptarse al menor volumen de sangre que circula en el cuerpo de un bebé o un niño, a diferencia de un cartucho pensado para adultos. Puede usarse en pacientes de hasta 18 años.

El cofundador y director ejecutivo de Efferon, Dima Romashin, describió la certificación como “un hito central, no solo para la empresa, sino para la medicina crítica en general” y dijo que la compañía entra así “en un mercado de 40.000 millones de dólares que las soluciones existentes dejaron desatendido durante mucho tiempo”.

Expansión y próximos pasos

La tecnología de Efferon, que incluye tanto la versión para adultos como la pediátrica, ya se usó en más de 25.000 tratamientos en más de 40 países, entre ellos Australia, el Reino Unido, Alemania y Arabia Saudita.

La versión específica para chicos, Efferon NEO, ya se utiliza en unidades de terapia intensiva de unos 30 países, entre ellos hospitales europeos, Arabia Saudita y Tailandia, según datos de la empresa citados por TechCrunch.

Romashin, un emprendedor serial que asumió como director ejecutivo de Efferon a principios de este año para comercializar la tecnología, suele señalar que la sepsis en general mata a más de 11 millones de personas por año en el mundo, entre chicos y adultos, muy por encima de la inversión y la atención médica que recibe la enfermedad.

Efferon fue seleccionada este año entre las 200 startups de la competencia Startup Battlefield de TechCrunch Disrupt 2026. La compañía nació en 2016 a partir de tecnología desarrollada por investigadores de la Universidad Estatal de Moscú y hoy tiene su sede central en Villach, Austria.

Esa tecnología generó hasta ahora más de un millón de euros en ingresos acumulados, de acuerdo con cifras publicadas por la empresa.

La empresa espera cerrar este año con 2 millones de dólares en ingresos anualizados y ya prepara la presentación de su pedido de aprobación ante la agencia de medicamentos de Estados Unidos, a través de una vía regulatoria pensada para dispositivos que atienden a poblaciones de pacientes reducidas.

Temas Relacionados

Unión EuropeaPediatríaEnfermedades infecciosasDispositivos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Apple tiene nuevo hogar inteligente con HomeView, Apple TV 4K y HomePod mini 2: precio, disponibilidad y características

La compañía incorpora una pantalla de siete pulgadas, un procesador A18, cámaras, videollamadas y control de accesorios compatibles, mientras prepara nuevas funciones basadas en inteligencia artificial para distintas estancias del hogar conectado

Apple tiene nuevo hogar inteligente con HomeView, Apple TV 4K y HomePod mini 2: precio, disponibilidad y características

Bitcoin: cuál es su precio este día

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Bitcoin: cuál es su precio este día

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de ethereum

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de ethereum

Estados Unidos autorizó a los camiones sin conductor a prescindir de los triángulos de advertencia

La exención federal, vigente hasta 2031, exige luces en la cabina que se activen cinco minutos tras una detención y dispongan de energía redundante para avisar a quienes circulan delante y detrás del vehículo detenido

Estados Unidos autorizó a los camiones sin conductor a prescindir de los triángulos de advertencia

Steam regala cuatro juegos para PC: terror, misterio, ciudades y realidad virtual

La selección reúne una aventura de plataformas, un relato de miedo, un gestor urbano tridimensional y una experiencia inmersiva que necesita un visor compatible

Steam regala cuatro juegos para PC: terror, misterio, ciudades y realidad virtual

DEPORTES

Fue figura en un partido del Mundial y le dieron un Record Guinness: “Orgulloso de hacer historia”

Fue figura en un partido del Mundial y le dieron un Record Guinness: “Orgulloso de hacer historia”

Qué dijo el árbitro del “celuVAR” tras la polémica en el fútbol argentino: “Hice un esfuerzo muy grande para que no me muestren la imagen”

Cambio histórico en el tenis: Alexander Zverev se convertirá en N°1 del mundo por primera vez y se unirá a un selecto grupo

Boca Juniors abrirá su serie contra Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El duelo estelar entre Atlético de Madrid-Manchester United abrirá la segunda fecha de la Champions League: la agenda completa de la jornada

TELESHOW

La confesión de Mario Massaccesi sobre su infancia: “El verdugo te hace creer que vos sos el culpable”

La confesión de Mario Massaccesi sobre su infancia: “El verdugo te hace creer que vos sos el culpable”

De la boda secreta que no fue a una ruptura inesperada: los 27 días de casados de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Gustavo Yankelevich habló de las acusaciones de Darío Giordano y reveló cómo fue el último encuentro con los hijos

El sorpresivo agradecimiento de Shakira a Antonio de la Rúa al cerrar su gira europea en Madrid: “Todo se transforma”

Gustavo Yankelevich explicó por qué Darío Giordano no fue preso a pesar de las denuncias de violencia de sus nietos

INFOBAE AMÉRICA

“Resident Evil” superó los USD 320 millones en taquilla mundial y se convirtió en la película más exitosa de la saga

“Resident Evil” superó los USD 320 millones en taquilla mundial y se convirtió en la película más exitosa de la saga

El rover Perseverance de la NASA alcanzó 45,22 kilómetros y hace historia en Marte

¡A un paso de la gloria! El Salvador Sub-16 busca esta noche el título centroamericano ante Panamá

Más de 2.000 islas sin hospitales: así funciona la red de clínicas flotantes de India

Las autoridades dominicanas arrestan a un hombre de Curazao requerido por delitos transnacionales