Estados Unidos

“Resident Evil” superó los USD 320 millones en taquilla mundial y se convirtió en la película más exitosa de la saga

La película se exhibía en 67 mercados internacionales y más de 38.150 pantallas al cierre del 11 de octubre, con China como uno de sus principales territorios y Japón entre los mercados que se incorporaron durante el período analizado

Resident Evil alcanzó USD 320,2 millones de recaudación global y superó el récord previo de la franquicia. (Sony Pictures vía AP)
Resident Evil alcanzó USD 320,2 millones de recaudación global y superó el récord previo de la franquicia. (Sony Pictures vía AP)
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Resident Evil alcanzó USD 320,2 millones de recaudación global al cierre del 11 de octubre, después de sumar USD 62,7 millones durante su cuarto fin de semana en cartelera. El estreno en China, donde reunió USD 40,6 millones desde su lanzamiento local, devolvió a la producción de Sony Pictures y Constantin Film al primer puesto mundial de taquilla, según Deadline.

La película acumuló USD 138,5 millones en Estados Unidos y Canadá y USD 181,7 millones en los mercados internacionales. La suma precisa de ambos montos asciende a USD 320,225 millones, de acuerdo con Box Office Mojo, que registra los datos comunicados por distribuidoras y exhibidores.

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El resultado situó a Resident Evil como la película de mayor recaudación de la franquicia. La marca anterior correspondía a Resident Evil: The Final Chapter, que terminó su recorrido comercial con USD 312,2 millones en 2017. La comparación utiliza cifras nominales, sin ajuste por inflación, según información atribuida a Sony por ScreenRant.

¿Cuánto dinero recaudó Resident Evil en la taquilla mundial?

Resident Evil sumó USD 62,7 millones entre el 9 y el 11 de octubre, su cuarto fin de semana de exhibición. El resultado llevó su taquilla global a USD 320,225 millones, integrada por USD 138,525 millones en Estados Unidos y Canadá, además de USD 181,7 millones en el exterior, de acuerdo con Box Office Mojo.

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Los medios especializados redondearon el total a USD 320,2 millones. Esa cifra coincide con los cálculos de The Numbers, que situó el acumulado mundial del largometraje en ese nivel luego de incorporar el estreno chino y la continuidad de sus ingresos en otros territorios.

El mercado internacional aportó cerca de USD 54,3 millones durante el fin de semana, mientras que Estados Unidos y Canadá añadieron USD 8,35 millones. La distribución de la recaudación explica que la película encabezara la clasificación mundial pese a ocupar el tercer puesto de la taquilla norteamericana, según The Numbers.

Los ingresos fuera de Estados Unidos y Canadá representan alrededor del 57% del resultado global acumulado. El mercado doméstico aporta el 43% restante, de acuerdo con las cifras actualizadas por Box Office Mojo hasta el 11 de octubre.

Los ingresos en los mercados internacionales representaron el 57% del total acumulado por la película. (Captura de video)
Los ingresos en los mercados internacionales representaron el 57% del total acumulado por la película. (Captura de video)

¿Cuánto recaudó Resident Evil en Estados Unidos y Canadá?

Resident Evil obtuvo USD 8,35 millones en Estados Unidos y Canadá entre el 9 y el 11 de octubre. La película se exhibió en 3.085 salas y elevó su acumulado en ese mercado a USD 138,525 millones, según Box Office Mojo.

La producción ocupó el tercer puesto de la clasificación doméstica durante ese fin de semana. Other Mommy lideró con USD 27,5 millones en su estreno, mientras Verity quedó segunda con USD 11,48 millones en su segunda semana de exhibición, de acuerdo con Box Office Mojo.

La película registró USD 2,325 millones el viernes, USD 3,49 millones el sábado y USD 2,535 millones el domingo. Estas cifras muestran que el sábado fue la jornada de mayor recaudación dentro de ese período, según los datos diarios compilados por Box Office Mojo.

El resultado en Estados Unidos y Canadá se produjo en paralelo a la expansión de la película en Asia. La llegada al mercado chino modificó el peso relativo de la recaudación internacional y compensó la caída habitual de ingresos en Norteamérica durante la cuarta semana de cartelera, según Deadline.

¿Cuánto recaudó Resident Evil en China?

China aportó USD 40,6 millones a Resident Evil desde su estreno el 5 de octubre. Esa cifra equivalió a cerca de dos tercios de los USD 62,7 millones que la película reunió a nivel mundial entre el 9 y el 11 de octubre, según Deadline.

El lanzamiento coincidió con la parte final de la Semana Dorada, una etapa de vacaciones nacionales que suele concentrar la asistencia a las salas del país. La película ingresó 81,2 millones de yuanes, equivalentes a USD 12,1 millones, durante el fin de semana de tres días, de acuerdo con datos de Artisan Gateway difundidos por Variety.

La recaudación acumulada de Resident Evil en China llegó a USD 40,7 millones hasta el 11 de octubre, según Variety. La diferencia de USD 100.000 frente al dato de USD 40,6 millones citado por Deadline puede responder a distintos horarios de corte, actualizaciones de salas y conversiones monetarias.

El desempeño en China llevó a la película al primer puesto de la taquilla local durante ese período. El resultado contribuyó a que la producción recuperara el liderazgo global, después de varias semanas de exhibición en Norteamérica, Europa, América Latina y otros mercados asiáticos, de acuerdo con Variety.

Imagen de 'Resident Evil'
La producción ocupó el tercer lugar de la clasificación en Estados Unidos y Canadá durante su cuarto fin de semana. (Captura de pantalla)

¿En qué países Resident Evil recaudó más dinero?

Después de China, Reino Unido fue el principal mercado internacional de Resident Evil, con USD 17 millones acumulados. México alcanzó USD 11,8 millones, mientras Australia y Francia registraron USD 8,5 millones cada uno, según Deadline.

Alemania aportó USD 7,3 millones y España sumó USD 7,1 millones. Japón, donde la película también llegó a las salas durante el período analizado, recaudó USD 3,6 millones en su estreno, de acuerdo con el reporte de distribución internacional citado por Deadline.

La película estaba disponible en 67 mercados extranjeros y más de 38.150 pantallas al cierre de la jornada. Esa distribución permitió que el ingreso internacional superara al acumulado de Estados Unidos y Canadá, según Deadline.

Las funciones de IMAX aportaron USD 8,8 millones a la taquilla del fin de semana. De ese total, USD 7,7 millones procedieron de China. La recaudación acumulada en ese formato llegó a USD 32,8 millones, de acuerdo con el balance publicado por Deadline.

¿Resident Evil es la película más taquillera de la franquicia?

El total de USD 320,225 millones convirtió a Resident Evil en la película con mayor recaudación mundial de la saga. Resident Evil: The Final Chapter conservaba la marca previa con USD 312,2 millones desde 2017, según ScreenRant.

La nueva entrega superó esa referencia por cerca de USD 8 millones. El incremento se produjo tras la incorporación de China y Japón al calendario de estrenos, mientras la película mantenía su presencia en territorios europeos, latinoamericanos y de Asia-Pacífico, de acuerdo con Deadline.

La comparación entre ambas producciones se limita a los ingresos brutos de taquilla. No incluye inflación, costos de producción, gastos de distribución, inversión publicitaria, porcentajes de los exhibidores ni los ingresos posteriores de plataformas o formatos domésticos, según los criterios de registro empleados por Box Office Mojo.

La película también se convirtió en el mayor resultado comercial mundial para el director Zach Cregger, al superar los USD 270 millones de Weapons. La referencia fue difundida por Deadline y también utiliza cifras nominales de recaudación.

Resident Evil (Captura de tráiler oficial)
Las proyecciones en formato IMAX generaron USD 32,8 millones en el balance acumulado de la película. (Captura de tráiler oficial)

Qué puede pasar con la taquilla de Resident Evil en las próximas semanas

La evolución de Resident Evil dependerá de su permanencia en China después de la Semana Dorada, así como de su desempeño en Japón, Europa y América Latina. China concentró el mayor incremento semanal, mientras Reino Unido, México, Francia, Australia, Alemania y España reunieron los mayores acumulados fuera de Norteamérica, según Deadline.

En Estados Unidos y Canadá, la película afrontará su quinta semana en salas tras acumular USD 138,525 millones. La llegada de nuevos estrenos y la reducción o mantenimiento de pantallas determinarán el siguiente movimiento de su taquilla doméstica, de acuerdo con Box Office Mojo.

Los datos pueden cambiar con las actualizaciones de los distribuidores y el cierre definitivo de cada jornada. Las cifras internacionales suelen incorporar ajustes posteriores por conversión de moneda, información de exhibidores y reportes de mercados locales, según el método de actualización descrito por Box Office Mojo.

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