¡A un paso de la gloria! El Salvador Sub-16 busca esta noche el título centroamericano ante Panamá

Con paso invicto y la ilusión intacta, la selección Sub-16 de El Salvador busca esta noche coronarse campeona centroamericana (Cortesía: @LaSelecta_SLV).

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El fútbol juvenil de El Salvador vive un momento de pura alegría y esperanza. La selección nacional Sub-16 ha completado una fase de grupos impecable, marchando de forma invicta y demostrando un carácter competitivo que hace tiempo no se veía en nuestras categorías formativas.

Tras superar momentos de alta tensión y firmar actuaciones memorables, “La Azulita” ha sellado su pase a la gran final del Torneo UNCAF FIFA Forward Sub-16, un logro que llena de orgullo a toda la afición salvadoreña.

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En tres partidos disputados, el combinado nacional cosechó dos victorias y un empate, registrando cinco goles a favor y únicamente dos en contra. El pase a la final se consiguió de la manera más emocionante posible: con un triunfo 2-1 en la última jornada frente a Honduras. Ese resultado permitió a El Salvador liderar el Grupo A por criterio de goles a favor, superando en una definición infartante a la selección de Guatemala.

Entre los nombres que han brillado con luz propia en este certamen, hay uno que se ha robado los aplausos y la atención del país: Isaac Kofi Twumasi. Este joven delantero, que forma parte de las fuerzas básicas del New England Revolution de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, se ha convertido en la gran sensación del torneo.

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Nacido en suelo estadounidense el 4 de febrero de 2010, Isaac posee raíces profundamente multiculturales: su madre es salvadoreña y su padre es originario de Ghana, lo que le otorga una rica herencia cultural y la triple nacionalidad.

Isaac Kofi Twumasi, la gran sensación juvenil de la selección Sub-16 (Cortesía: @LaSelecta_SLV).

La pasión por vestir los colores de El Salvador corre por sus venas, ya que su hermano Daniel Twumasi también representó al país en la categoría Sub-20. Isaac fue descubierto gracias al programa de visorías que la Federación Salvadoreña de Fútbol realiza en territorio estadounidense para captar jóvenes talentos con ascendencia nacional.

Del brillo individual al sueño colectivo: La Sub-16 como faro de esperanza salvadoreña

Dentro de la cancha, su aporte ha sido determinante. Los aficionados y analistas destacan su potencia física, su velocidad explosiva y su valentía para encarar a los defensas rivales en el uno contra uno. Su capacidad para desbordar por las bandas y generar peligro constante en el área rival le ha dado a El Salvador un arma ofensiva diferencial.

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Su momento consagratorio llegó precisamente en la clasificación a la final. Isaac ya había marcado un gol clave ante Guatemala, pero ante Honduras firmó una jugada inolvidable: al minuto 80, recuperó la pelota, dejó atrás a los defensores con un cambio de ritmo y sacó un potente disparo al primer poste para marcar el 2-1 definitivo.

Con paso invicto y la ilusión intacta, la selección Sub-16 de El Salvador busca esta noche coronarse campeona centroamericana.

Por lo que esta noche, a las 8:00 p. m., el Estadio Nacional Las Delicias en Santa Tecla se convertirá en el epicentro de la ilusión, donde El Salvador se medirá ante la selección de Panamá en un duelo que promete grandes emociones.

La trascendencia de este choque trasciende lo deportivo: llega en un momento sumamente delicado para el balompié local, marcado por el reciente descenso de la Selección Mayor a la Liga B de la Concacaf y una dolorosa racha de resultados que ha dejado a la afición salvadoreña sumida en la desilusión y el desencanto.

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Es precisamente por ese oscuro panorama que la actuación de “La Azulita” Sub-16 cobra un valor tan especial. Estos jóvenes no solo disputan la posibilidad de levantar un trofeo centroamericano, sino que también llevan sobre sus hombros la misión de devolverle la alegría y una noche inolvidable a un país futbolero que necesita urgentemente volver a sonreír.