Economía

El Gobierno promulgó la Ley de Zonas Frías: los 94 municipios que pierden el subsidio y cuándo empieza a regir la nueva norma

La medida, que ya fue aprobada en el Congreso, restablece el criterio climático original del régimen y deja fuera a 3,35 millones de usuarios en todo el país. La fecha de entrada en vigencia continúa sin definirse

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La nueva ley redefine el esquema de subsidios y podría generar aumentos en la factura de gas para millones de usuarios (Imagen ilustrativa Infobae)
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El Gobierno promulgó este martes la reforma en el régimen de Zonas Frías, la ley que pone fin al descuento automático en la factura de gas para 94 municipios bonaerenses y distritos de otras cuatro provincias. La norma se publicó en el Boletín Oficial, luego de que el Senado la aprobara a fines de septiembre con 38 votos a favor y ocho en contra, tras la media sanción que había conseguido en Diputados en mayo.

Pese a la publicación oficial, la vigencia efectiva del nuevo esquema todavía no tiene fecha firme. Fuentes oficiales indicaron a Infobae que aún resta el decreto reglamentario, a cargo de la Secretaría de Energía, que deberá definir los mecanismos de inscripción y acreditación de las condiciones requeridas para acceder a la bonificación. Sin esa reglamentación, la aplicación práctica de la ley permanece en suspenso.

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Además, precisaron que, una vez que la reglamentación entre en vigencia, el impacto en las boletas no será inmediato. Según indicaron, las primeras facturas con el nuevo esquema llegarían recién unos 20 días después del decreto reglamentario, aunque el plazo exacto dependerá del período de facturación de cada usuario, que varía según la distribuidora y la zona.

La reforma modifica el artículo 75 de la Ley 25.565, que regula el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas. De esta manera, la norma revierte la ampliación que había impulsado en 2021 el entonces diputado Máximo Kirchner y retoma la redacción original del régimen, sancionado en 2002. Bajo ese esquema, conservan el beneficio de manera permanente la Región Patagónica, el departamento de Malargüe, en Mendoza, y la Puna.

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Qué cambia con la nueva ley

El esquema vigente hasta ahora otorgaba el descuento tarifario por el solo hecho de residir en una localidad con bajas temperaturas. Con la nueva normativa, ese beneficio automático por residencia desaparece, excepto en las regiones que mantienen el régimen histórico.

FOTOS SENADO- VOTACION ZONAS FRIAS
El Senado aprobó la reforma al régimen de Zonas Frías el 24 de septiembre, con 38 votos a favor y ocho en contra

Los distritos que habían sido incorporados mediante la ampliación sancionada en 2021 quedan fuera del régimen general. Aquella extensión había multiplicado el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares en todo el país, al sumar zonas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y otras provincias que, según el criterio oficial actual, no registran condiciones climáticas extremas.

Para los hogares que pierden el subsidio general, el descuento quedará supeditado a la inscripción en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El acceso requiere cumplir al menos una de estas condiciones: registrar ingresos netos familiares iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales del Indec, contar con un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), percibir la Pensión de Veterano de Malvinas o figurar en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

La ley no detalla todavía el mecanismo de inscripción ni el procedimiento para acreditar esas condiciones, un aspecto que quedará definido en la reglamentación pendiente.

El listado completo de los 94 municipios que pierden el subsidio

El cambio impacta de manera directa sobre 1,24 millones de hogares distribuidos en los 94 municipios bonaerenses. A nivel nacional, la cifra de usuarios alcanzados por la pérdida del beneficio automático asciende a 3,35 millones. El único distrito bonaerense que conserva el subsidio es Patagones, por su pertenencia formal a la región patagónica.

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Qué pasa en Córdoba, Santa Fe y San Luis

El recorte también alcanza a Córdoba, donde quedan afuera departamentos del centro y del sur provincial, entre ellos Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María y San Alberto.

En Santa Fe, en tanto, pierden el beneficio áreas del sur de la provincia, con ciudades como Rosario, Venado Tuerto y Casilda.

San Luis queda completamente fuera del área considerada Zona Fría, por lo que localidades como Villa Mercedes y Merlo dejan de contar con el descuento.

Mendoza también registra cambios de peso. Mientras antes la provincia estaba incluida en su totalidad, el nuevo esquema restringe la cobertura y mantiene áreas específicas dentro del beneficio. Entre las ciudades y departamentos que quedan excluidos figuran Mendoza Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, mientras que Malargüe permanece dentro del régimen.

Cambios en el cálculo del descuento

La reforma también modifica el componente de la factura sobre el que se aplica la bonificación. Hasta ahora, el descuento se calculaba sobre el total de la boleta; con la nueva norma, se limitará exclusivamente al Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), uno de los tres componentes de una factura residencial.

Esto implica que rubros como la distribución, el transporte troncal y los impuestos quedarán fuera del alcance del descuento. La modificación podría elevar el monto final que pagan incluso los usuarios de las regiones que mantienen el régimen histórico, ya que el cambio en la base de cálculo afecta a toda la estructura del subsidio, más allá de la exclusión geográfica.

El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas se sostendrá con un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, aplicado sobre el consumo y la comercialización de gas por redes o ductos en todo el país. El Poder Ejecutivo tiene la facultad de elevar o reducir ese recargo hasta en un 50 por ciento.

Quedan exceptuados de ese pago el gas destinado a exportación, incluido el gas natural licuado, y el GNL importado que ingrese al sistema tras su regasificación. La norma establece además que los productores de gas actuarán como agentes de percepción, con la obligación de transferir los recursos recaudados al fondo fiduciario. Según lo dispuesto en el texto, este sistema tendrá validez hasta el 31 de diciembre de 2031.

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