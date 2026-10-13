Crimen y Justicia

Fuga de película en Jujuy: se escurrieron por el hueco de una celda a pasos de los gendarmes y los atraparon en Bolivia

Los dos detenidos estaban alojados en el Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional, en La Quiaca, Jujuy. Tras cruzar la frontera, fueron localizados en las calles de Villazón por la Policía boliviana y devueltos a las autoridades argentinas

Insólita fuga de dos detenidos en Jujuy: se untaron con detergente para escapar entre los barrotes de una celda y los atraparon en Bolivia

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Dos hombres que permanecían detenidos en el Escuadrón N° 21 de Gendarmería Nacional, en la ciudad jujeña de La Quiaca, protagonizaron una insólita fuga la semana pasada: con una llamativa destreza, se las ingeniaron para deslizarse por el hueco de una celda, a pasos de los gendarmes que estaban en la dependencia federal, y escaparon a toda velocidad. Luego cruzaron la frontera hacia Bolivia, donde fueron recapturados tras permanecer apenas diez horas prófugos.

El episodio ocurrió el pasado lunes 5 de octubre y parte de la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad instalada en el interior del edificio. Ahora, las autoridades trabajan para determinar si los detenidos utilizaron algún producto de limpieza para untarse en sus cuerpos y, así, poder escurrirse entre los barrotes.

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En las imágenes captadas por una cámara de seguridad se observa cómo uno de los detenidos se acerca a las rejas, se agacha y comienza a deslizar su cuerpo por un estrecho espacio de la puerta hasta conseguir atravesarlo. Una vez fuera de la celda, el hombre derramó una sustancia de color blanco sobre el piso de la dependencia, mientras que su compañero imitaba sus movimientos para acompañar en la huida.

Ante la consulta de Infobae, desde la fuerza federal no pudieron confirmar ni rectificar hasta el momento que los detenidos hayan utilizado un producto de limpieza -como jabón líquido o detergente- para untar sus cuerpos y así facilitar la salida por el hueco de la celda.

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Apenas unos segundos después, un efectivo de Gendarmería aparece en el mismo sector, cuando los hombres ya habían escapado. Tras advertir la evasión, Gendarmería Nacional emitió una alerta y se activó un operativo de búsqueda que involucró a las fuerzas de seguridad argentinas y bolivianas.

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Según informó el medio local Jujuy al Día, el intercambio de información entre las autoridades de ambos países permitió reconstruir la ruta de escape y establecer que los prófugos habían cruzado hacia Villazón, la ciudad boliviana ubicada frente a La Quiaca.

El operativo quedó a cargo de efectivos de la Unidad Policial de Acción y Reacción (UPAR Delta), dependiente del Comando de Frontera Policial de Villazón, quienes lograron localizar a los dos hombres en la vía pública.

La recaptura se produjo en las inmediaciones de la intersección de las calles 7 de Noviembre y 24 de Septiembre, en pleno centro de la ciudad boliviana. Allí, los policías interceptaron a los fugitivos y los detuvieron sin que se registraran incidentes.

Los dos prófugos fueron detenidos por la policía boliviana
Los dos prófugos fueron detenidos por la policía boliviana

Los recapturados fueron identificados por medios locales como Walter Ernesto Medina, de 29 años y nacionalidad dominicana, y Jaime Olmos Delgadillo, de 36 años y oriundo de Bolivia.

Luego de la detención, ambos fueron trasladados bajo custodia policial para completar las actuaciones correspondientes a su ingreso irregular al territorio boliviano.

Las autoridades del país vecino dispusieron su expulsión administrativa y organizaron un procedimiento para devolverlos a la Argentina.

Finalmente, la entrega se concretó en el Puente Internacional “Horacio Guzmán”, que une Villazón con La Quiaca. Allí, los dos hombres quedaron nuevamente bajo custodia de Gendarmería Nacional y a disposición de las autoridades judiciales argentinas.

Hasta el momento, no se precisó oficialmente por qué delitos se encontraban detenidos ni si se inició una investigación interna para establecer cómo consiguieron escapar de las instalaciones de Gendarmería.

Ante la consulta de Infobae, desde la fuerza federal no pudieron confirmar ni rectificar que Medina y Delgadillo hayan utilizado un producto de limpieza -como jabón líquido y detergente,

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