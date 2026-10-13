Gustavo Yankelevich habló de las acusaciones de Darío Giordano y reveló cómo fue el último encuentro con los hijos

Gustavo Yankelevich habló del descargo de Darío Giordano y del último encuentro que tuvieron

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El comunicado de Darío Giordano abrió una nueva etapa en la polémica familiar que quedó expuesta tras el testimonio de Valentín Yankelevich. El hijo de Romina Yan relató parte de las situaciones que, según sostuvo, atravesó junto a su hermano Franco durante la infancia. Ante la repercusión de esas declaraciones, su padre rechazó las acusaciones de violencia y afirmó que la causa judicial iniciada hace 12 años terminó con su sobreseimiento en 2018.

La historia tiene como punto de partida la muerte de Romina Yan, en septiembre de 2010. Después de ese momento, Valentín y Franco denunciaron a Giordano por presuntos episodios de violencia y describieron un período que, de acuerdo con sus relatos, comenzó cuando tenían nueve años. La denuncia dio lugar a una causa judicial que derivó en un cambio en la dinámica familiar.

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Los dos adolescentes quedaron bajo la tutela de su abuelo, Gustavo Yankelevich, mientras que su hermana menor, Azul, permaneció junto a su padre. Según se explicó entonces, la niña no habría formado parte de los episodios denunciados por sus hermanos, por lo que Gustavo decidió que no era conveniente separarla de su padre.

A través de un comunicado, Giordano planteó que debió afrontar conflictos familiares en un momento de dolor por la muerte de la actriz. “En el momento de mayor vulnerabilidad de mi vida, cuando intentaba reconstruir una familia atravesada por una ausencia irreparable, también me encontré teniendo que defender mi lugar como padre. Y no siempre fue en igualdad de condiciones”, expresó.

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Gustavo Yankelevich habló sobre el cierre de la causa judicial por las denuncias de sus nietos

El exmarido de Romina Yan admitió que pudo haber cometido equivocaciones en la crianza de sus hijos, aunque diferenció esa autocrítica de las acusaciones que volvieron a instalarse en la discusión pública. “Seguramente cometí errores. Nunca pretendí ser un padre perfecto. Hice lo que pude con las herramientas que tenía y en circunstancias que jamás hubiera imaginado atravesar”, señaló.

Luego, remarcó: “Una cosa es reconocer mis errores como padre y otra muy distinta es aceptar que se construya sobre mí una imagen que no reconozco”.

En el tramo más contundente del texto, Giordano negó que hubiera existido violencia dentro de su familia, antes o después de la muerte de Romina. “Quiero dejar algo en claro: rechazo las acusaciones de violencia que se me atribuyen. Ni antes ni después del fallecimiento de Romina hubo episodios de esas características en nuestra familia”, afirmó.

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También se refirió al expediente judicial iniciado a partir de las denuncias. “Estas cuestiones fueron objeto de una causa judicial y considero importante que se conozca lo que efectivamente resolvió la Justicia. Se trata de una causa en la cual fui sobreseído en el año 2018”, indicó. Para Giordano, ese desenlace respaldó su postura: “Como siempre sostuve, esos hechos que se denuncian nunca ocurrieron y por lo tanto nunca fueron comprobados”.

Después del testimonio de Valentín Yankelevich, habló Darío Giordano

Las palabras de Giordano tuvieron una respuesta pública de Gustavo Yankelevich. En diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el productor dijo que vio el comunicado en redes sociales y cuestionó la manera en que su exyerno presentó el resultado de la causa.

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Cuando el conductor mencionó que Giordano había dicho que fue sobreseído, Yankelevich respondió: “Él dice que fue sobreseído, claro, porque se cayó esto, no porque no haya sido culpable”. Enseguida, agregó: “No es inocente. Lo pueden absolver igual”.

Durante la entrevista, Feinmann leyó un fragmento del comunicado en el que Giordano aludió a “personas poderosas” que tendrían la posibilidad de instalar una versión de los hechos. Ante la consulta sobre si interpretaba que esa frase estaba dirigida hacia él, Gustavo respondió que sí, aunque rechazó esa caracterización.

Para explicar su postura, recordó una frase que, según contó, le decía el recordado publicista David Ratto durante sus años al frente de Telefe: “Hay tres verdades: la tuya, la mía y la verdad”. A partir de esa idea, Yankelevich sostuvo que sus nietos no expusieron una mirada parcial sobre la historia familiar. “Los chicos están contando la verdad, no están contando su verdad, están contando la verdad”, afirmó.

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El viudo de Romina Yan emitió un comunicado tras el relato de su hijo, negó los episodios denunciados y sostuvo que la causa vinculada a esos hechos terminó con una resolución favorable para él (Video: LAM/ América TV)

Gustavo Yankelevich también repasó el proceso judicial posterior a la denuncia y señaló que el caso pasó por distintas instancias. Según su relato, hubo un primer juez, luego una jueza que continuó con el expediente y una apelación de Giordano ante Casación después de una resolución que otorgó la tenencia a su abuelo materno.

El productor mencionó la intervención de tres jueces de Casación, defensores de menores y peritos psicológicos. En ese contexto, dijo que Valentín tenía 15 años y que los profesionales insistían en que debía concretar un encuentro con su padre. Franco, en cambio, ya había cumplido 18 años y no participó de esa instancia, de acuerdo con el relato de Yankelevich.

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“Todos le decían que tenía que encontrarse con su padre. Y él dijo: ‘No lo quiero ver nunca más en mi vida’”, recordó Gustavo. Según contó, una asistente social le explicó que el expediente continuaría mientras Valentín se negara a mantener ese contacto.

Frente a esa situación, Yankelevich aseguró que le pidió a su nieto que aceptara una reunión en la oficina de los asistentes sociales y defensores de menores, con el objetivo de cerrar aquella etapa. “Le dije: ‘Valen, te lo pido por favor, hacé el encuentro acá en la oficina de los asistentes sociales, de los defensores. Hacé la reunión acá y esto se termina’”, relató.

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Valentín aceptó la propuesta y se concretó el encuentro. Gustavo no dio detalles sobre el contenido de esa conversación, aunque sostuvo que allí se produjo un quiebre definitivo. “Le dijo de todo, a tal punto que ahí se terminó”, expresó. Según su versión, ese mismo día recibió la tenencia definitiva de sus nietos.