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Más de 2.000 islas sin hospitales: así funciona la red de clínicas flotantes de India

La iniciativa, creada en 2005 por una organización sin fines de lucro, recorre 13 distritos del noreste indio con consultorios móviles destinados a comunidades aisladas por el río Brahmaputra en sus recorridos

El programa creado por C-NES en 2005 despliega 15 embarcaciones con personal médico y servicios básicos para poblaciones ribereñas separadas de centros fijos (AFP)
El programa creado por C-NES en 2005 despliega 15 embarcaciones con personal médico y servicios básicos para poblaciones ribereñas separadas de centros fijos (AFP)
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India encontró una respuesta concreta a uno de sus problemas sanitarios más persistentes: llevar atención médica a comunidades que viven en islas fluviales remotas, rodeadas de agua y alejadas de cualquier centro de salud fijo. Clínicas instaladas en embarcaciones móviles recorren los ríos del país para acercar médicos, medicamentos y servicios básicos de laboratorio a poblaciones que, de otro modo, quedarían sin asistencia.

El programa opera en el estado de Assam, en el noreste del país, donde el río Brahmaputra forma más de 2.000 islas temporales y bancos de arena —conocidos localmente como chars— a lo largo de su curso, según informó la agencia AFP. Gran parte de esas formaciones carece de infraestructura sanitaria o cuenta apenas con servicios mínimos. La geografía cambiante del río, cuyas crecidas estacionales reconfiguran el territorio, hace inviable la construcción de centros médicos permanentes en esos territorios.

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La red Akha lleva médicos y vacunas a 13 distritos de Assam desde 2005

Infografía sobre el servicio de clínicas flotantes en el río Brahmaputra con ilustraciones de un barco médico e íconos temáticos.
Una infografía explica el funcionamiento de la red de barcos médicos Akha que atiende a las comunidades de las islas fluviales del río Brahmaputra en Assam, India (Imagen Ilustrativa Infobae)

La red de clínicas flotantes lleva el nombre de Akha, que en lengua asamesa significa “esperanza”. Fue creada en 2005 por el Centro para Estudios y Políticas del Noreste (C-NES), una organización sin fines de lucro con base en Guwahati. Desde su lanzamiento, el proyecto fue ampliando su flota y su cobertura territorial hasta consolidarse como el principal mecanismo de atención sanitaria para las comunidades ribereñas de la región.

Hoy, la red cuenta con 15 embarcaciones activas distribuidas en 13 distritos del estado: Dhubri, Barpeta, Nalbari, Morigaon, Sonitpur, Lakhimpur, Dhemaji, Dibrugarh, Tinsukia, Jorhat, Goalpara, Bongaigaon y Kamrup, con unidades adicionales en Dhubri y Barpeta. Cada barco funciona como un consultorio itinerante que se desplaza entre distintos chars siguiendo un calendario regular, con campamentos de entre cuatro y seis días en cada recorrido.

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El programa recibió el respaldo de las autoridades locales y de Unicef, cuya incorporación le dio visibilidad internacional y recursos para sostener la operación. Con ese apoyo, la iniciativa pasó de ser un proyecto local a convertirse en una red que asiste a unas 20.000 personas por mes, según cifras de la agencia de Naciones Unidas.

Las mujeres y los recién nacidos son los principales destinatarios del servicio

Varias personas en una orilla de tierra junto a una embarcación atracada con una pasarela y un ancla sobre el suelo
La variación anual del cauce impide instalar establecimientos permanentes en los chars de Assam, donde gran parte de la población solo dispone de servicios sanitarios mínimos (Captura de video)

La salud materna e infantil ocupa el centro de la agenda sanitaria de las embarcaciones. El objetivo declarado del programa es reducir las tasas de mortalidad materna y neonatal en Assam. Habibul Hoque, médico de una de las clínicas que opera en el distrito de Nalbari, explicó que “principalmente apuntamos a las mujeres embarazadas que necesitan controles prenatales y a los recién nacidos que deben recibir la vacunación de rutina”, según recogió AFP.

El impacto del servicio es tangible para quienes viven en esos territorios. Rekibul Amin, habitante de la isla Barballa, subrayó que su comunidad depende por completo de las embarcaciones. “Cualquier medicamento que la gente recibe aquí, lo obtiene a través de la clínica flotante”, afirmó, y destacó que las mujeres resultaron especialmente beneficiadas.

Varias mujeres vestidas con saris de colores sostienen a sus bebés en un espacio al aire libre
El médico Habibul Hoque señaló que las unidades priorizan controles prenatales y la inmunización rutinaria para reducir las muertes maternas y neonatales en comunidades aisladas del noreste indio (Captura de video)

Cada embarcación cuenta con un equipo que incluye médicos, enfermeros, parteras, farmacéuticos, técnicos de laboratorio y trabajadores comunitarios. Antes de partir hacia otro punto del río, el personal informa a los residentes sobre la próxima visita programada. En situaciones de urgencia, el C-NES ofrece traslado al hospital de distrito más cercano.

A lo largo de sus dos décadas de funcionamiento, el programa trató a más de 1,7 millones de pacientes en controles generales de salud, según datos oficiales del gobierno de Assam. La cifra refleja tanto la escala del déficit sanitario en la región como la capacidad que fue adquiriendo este modelo de atención itinerante para dar respuesta a una demanda que los sistemas convencionales no lograban cubrir. Solo en el rubro de planificación familiar, el programa registró más de 548.000 prestaciones acumuladas desde su inicio, según el mismo registro oficial.

Las embarcaciones ofrecen atención general

Un barco de madera con varios hombres sobre la cubierta navega por un río cerca de la orilla
Cada unidad reúne médicos, enfermeros, parteras, farmacéuticos, técnicos de laboratorio y trabajadores comunitarios (Captura de video)

Los barcos-clínica brindan un conjunto definido de prestaciones sanitarias. En el área curativa, se realizan consultas de medicina general para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades comunes. En materia de salud reproductiva y materna, se efectúan controles prenatales y posnatales, con seguimiento de embarazos de riesgo.

El componente de inmunización incluye la vacunación de rutina para niños y embarazadas, así como campañas de vacunación especial y administración de vitamina A. Las embarcaciones también ofrecen servicios de planificación familiar y cuentan con un laboratorio básico a bordo para análisis de diagnóstico. Desde 2016, algunas unidades incorporaron además atención odontológica, como extracción de piezas dañadas y educación en salud bucal, en una extensión piloto del programa original.

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