La Matanza: se peleó por el amor de una mujer y le clavaron una llave en la cara

La víctima conj la llave en la cara

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Una feroz pelea ocurrió el sábado último por la noche en la plaza Ejército de Los Andes de Laferrere, jurisdicción de La Matanza. Allí, personal de la Policía Bonaerense encontró a un joven de 17 años, en medio de un charco de sangre. Descubrieron, horrorizados, que su contrincante le había clavado una llave en la cara, justo bajo el pómulo izquierdo.

Así, el joven fue asistido por la Bonaerense junto a su hermano, que lo acompañaba. Ante los efectivos de la Comisaría Sur I°, ya en el Hospital Simplemente Evita, logró identificar a su presunto agresor, así como el motivo de la pelea: el amor de una mujer. El chico agredido, según fuentes del caso, se habría metido con la novia de su enemigo. Luego, ambos ajustaron cuentas en la plaza.

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Así, comenzó una causa por el delito de lesiones graves, a cargo del experimentado fiscal Federico Medone, de la UFI N°3 descentralizada de La Matanza. El sospechoso, identificado como Alexis R., de 23 años, fue arrestado en González Catán. La víctima fue operada con éxito; los médicos lograron quitarle la llave de la cara. No fue imputado de delito alguno.

Alexis R., el sospechoso detenido

Las peleas motivadas por conflictos interpersonales son una causa histórica en los expedientes por homicidio, tentativa de homicidio y lesiones graves a lo largo del país, un factor rara vez observado.

En La Matanza, mientras tanto, la muerte narco recrudece, con una ola reciente de asesinatos. Esta vez, un ataque sicario con un fusil calibre .223 sacudió González Catán ayer domingo por la noche. La víctima fatal, identificada como Adán Bogarín Britez, nacido en Paraguay, recibió diez disparos, de acuerdo con el conteo de los forenses policiales. Otros tres jóvenes resultaron heridos en la balacera; uno de ellos recibió un tiro en la cara y se encuentra en estado crítico, también internado en el Hospital Simplemente Evita.

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El crimen ocurrió en el cruce de Armonía y Larraya poco después de las 21, e involucró a dos grupos de pistoleros que llegaron en motos a una casa en el lugar. Un fusil calibre .223 fue empleado en el hecho.