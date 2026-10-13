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Fue figura en un partido del Mundial y le dieron un Record Guinness: “Orgulloso de hacer historia”

Eloy Room brilló durante el encuentro entre Ecuador y Curazao, siendo protagonista absoluto del 0-0 que sirvió para conseguir el primer punto de su Selección en una cita mundialista

A la izquierda, un arquero de uniforme naranja grita con los brazos en alto. A la derecha, el mismo hombre sostiene un cuadro con un certificado.
Eloy Room fue reconocido por Record Guinnes (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Eloy Room registró 16 atajadas en el empate 0-0 entre Curazao y Ecuador que se disputó en el último Mundial de la FIFA, una cifra que igualó el récord de más paradas en un partido mundialista. El arquero de 37 años sostuvo el resultado en el Kansas City Stadium durante la segunda fecha del Grupo E y permitió que la selección caribeña consiguiera el primer punto de su historia en el torneo.

Según destacó el sitio oficial de Record Guinnes, la marca anterior pertenecía desde el 1 de julio de 2014 a Tim Howard, quien completó 16 intervenciones para Estados Unidos en el duelo ante Bélgica por los octavos de final del Mundial de Brasil. Aquella actuación no evitó la derrota estadounidense por 2-1 en la prórroga, en Salvador.

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Room alcanzó esa cifra el 20 de junio de 2026, en un encuentro que tuvo características distintas. Curazao no solo resistió durante los 90 minutos reglamentarios, sino que además logró conservar el arco en cero frente a Ecuador. El resultado tuvo un valor adicional para el seleccionado insular, que se convirtió en la nación más pequeña en clasificarse a una Copa Mundial.

Un fotomontaje de un portero de fútbol con camiseta naranja que aparece con ocho brazos, guantes rosados y seis balones
El arquero fue protagonista en el empate entre Ecuador y Curazao

Los números del partido expusieron la presión que afrontó Curazao en Misuri. Ecuador acumuló 27 remates, 16 de ellos al arco, y controló el 75% de la posesión de la pelota. La selección dirigida por Sebastián Beccacece también registró 642 pases, 21 disparos desde el interior del área y 32 centros.

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Curazao, en cambio, tuvo la pelota durante el 25% del encuentro. El equipo sumó 10 remates, con tres envíos entre los tres palos, completó 224 pases y no contó con tiros de esquina. La diferencia estadística no se trasladó al marcador por la resistencia defensiva del conjunto caribeño y por la actuación de Room.

El portero, nacido en los Países Bajos y futbolista del Miami FC de la Segunda División de Estados Unidos, tuvo varias intervenciones decisivas en el complemento. A los 56 minutos, por ejemplo, rechazó un cabezazo desde el área chica. Ocho minutos después, evitó el gol de Enner Valencia y mandó la pelota al córner. De ese tiro de esquina surgieron nuevas oportunidades para Ecuador. Room respondió ante Kevin Rodríguez y Willian Pacho, en una secuencia que mantuvo el empate. Más tarde rechazó un remate cruzado de Nilson Angulo y otro intento de Pedro Vite.

Un certificado enmarcado de Guinness World Records a nombre de Eloy Room con texto en inglés y un sello holográfico en la esquina inferior
El certificado de Guinness World Records que recibió Eloy Room

Tras el anuncio en la web, Room celebró el récord en sus redes sociales. “Oficialmente poseedor de un récord mundial Guinness. Un honor increíble y un momento que jamás olvidaré”, escribió. El arquero también vinculó la distinción con la representación de su selección: “Orgulloso de hacer historia y representar a nuestra hermosa isla de Curazao en el escenario mundial”.

Cabe destacar que, si bien el título enmarcado que recibió el arquero acredita 15 atajadas, la página oficial se corrigió y elevó su registro a 16.

En el mismo mensaje, agradeció el respaldo recibido: “A la gente de Curazao, gracias por el amor y el apoyo incondicionales durante todo mi camino. Este récord no es solo mío, nos pertenece a todos”. Room cerró su publicación con una referencia a los logros deportivos de Curazao: “Una isla pequeña, grandes logros. Siempre orgulloso de representar a Curazao”.

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