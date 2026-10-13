Qué dijo el árbitro del “celuVAR” tras la polémica en el fútbol argentino: “Hice un esfuerzo muy grande para que no me muestren la imagen”

El árbitro dio su mirada sobre el incidente ocurrido en el campo de juego, donde le mostraron imágenes en un teléfono celular durante las protestas.

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El árbitro Nicolás Lamolina anuló el penal que había sancionado para Godoy Cruz a los 43 minutos en el duelo ante All Boys en Floresta que terminó igualado sin goles. Según el propio juez, cambió su decisión luego de consultar con su asistente Agustín Méndez sobre el lugar de una infracción de Iván Zafarana y negó haber observado la imagen que integrantes del club local intentaron mostrarle con un teléfono celular.

La controversia por la jugada terminó por desplazar el desarrollo futbolístico de un partido clave para la Primera Nacional: All Boys necesitaba un triunfo para alejarse del descenso, mientras que Godoy Cruz podía superar al escolta Morón y reducir la distancia con Ferro, líder de la zona A con 62 puntos.

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Lamolina había interpretado inicialmente que Zafarana se arrojó con fuerza excesiva y cometió juego brusco grave sobre la línea del área. “Para mí la sanción es sobre la línea, con lo cual merecía ser sancionado penal”, explicó el árbitro en diálogo con el programa La Noche de TyC Sports. La decisión inicial incluyó el penal y la expulsión del jugador local, pero Méndez le advirtió que su visión, por la posición y el ángulo, le generaba dudas sobre si la infracción había ocurrido dentro del área. Para Lamolina, la perspectiva de su compañero era superior porque él llegaba detrás de los jugadores y el asistente tenía una ubicación privilegiada para definir el límite entre el área y el exterior.

“En ese momento voy con decisión de penal, porque era la primera intuición mía de esto. A primera vista, pareció que el contacto incluso se producía sobre la línea, incluso adentro. Entonces fui con mi decisión y, en el momento que yo tomo la decisión de sancionar penal y de expulsarlo, él me menciona esta vicisitud que tiene, esta duda. Entonces, al momento que me acerco para hablar con él, es ahí donde se desmadró todo”, relató Lamolina. Cuando se acercó a conversar con su asistente, la situación se descontroló y personas vinculadas con All Boys ingresaron al campo.

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Zafarana, autor de la falta, entró con un celular que mostraba una imagen congelada de la acción y buscó exhibírsela al árbitro para marcarle que la infracción había sido fuera del área. “Es ahí donde ingresó gente que incluso no estaba autorizada para estar ahí. Gente del club All Boys. Y apareció con un celular, el cual yo hice un esfuerzo muy grande para que no se acerque a mí, para que no me muestre la imagen. Porque yo sabía que esa situación, además de lo grave y lo triste, porque estamos ante una situación crítica y sumamente triste, si yo en algún plano llegaba a aparecer mirando el celular, todo el mundo podía pensar que mi decisión iba a ser revocada o modificada por esa situación”, dijo el árbitro del partido que se jugó en Floresta y tuvo un duro cruce entre la barra del club local y la Policía.

Nahuel Brunet le muestra a Nicolás Lamolina la jugada en un celular

“Justamente yo lo único que quería era hablar con mi compañero, con mi asistente, el cual me iba a mencionar que para él era fuera del área. Y que con su perspectiva, yo necesito y debo acompañar, porque es mucho mejor que la mía, teniendo en cuenta que yo vengo detrás de los jugadores. Él tiene una posición de privilegio en el adentro-afuera del área”, agregó Lamolina.

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El juez sostuvo que sabía que cualquier contacto visual con la pantalla podía instalar la sospecha de que la determinación había sido alterada por una grabación externa. “Yo quiero destacar eso porque me parece importante el hecho de mencionar esto que entiendo como vital. El hecho de que cuando vi que una persona que no estaba identificada ingresó con un celular, yo busqué absolutamente todo el tiempo mirar para otro lado, porque sabía que esa situación era compleja y que había que resolverla. Si yo en algún momento hacía un contacto visual con esta persona, o incluso con el teléfono, obviamente que el pensamiento iba a ser que yo a través de una imagen con un teléfono podía cambiar una decisión, y eso sería gravísimo, pero gravísimo absolutamente. En mi vida pensé que iba a transitar una situación como esta. En mi vida pensé que alguien iba a entrar con un teléfono a tratar de persuadir una situación”, señaló.

Además de Zafarana, Lamolina indicó que una segunda persona intentó mostrarle el celular. “Se presentó esa situación, en la cual ingresó una persona que tuvimos que identificar con la policía, que tenemos los datos y que será informado al Tribunal de Disciplina”. Según las imágenes, habría sido Héctor Capurro, ex dirigente del club local, que también le acercó su dispositivo con la misma intención. El DT de All Boys, Fabián Nardozza, fue expulsado por la intensidad de sus protestas durante el reclamo colectivo.

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Una vez que logró dialogar con Méndez, Lamolina dejó sin efecto el penal y sancionó tiro libre. “Él me dice convencido, que en el momento de contacto, más allá que estaban los dos jugadores adentro, que en el momento del contacto, lo visualiza afuera”, expresó Lamolina. Consultado sobre si había alcanzado a ver la imagen, respondió: “No. Ojalá pudiera con un celular, que me muestran a 5 metros y en una jugada que puede estar congelada antes, después, o lo que sea, visualizar algo”.

Lamolina explica que le avisó un asistente que no fue penal

La modificación provocó reclamos de los jugadores del Tomba, aunque Lamolina aseguró que el plantel mendocino comprendió la determinación. El árbitro también afirmó que el período posterior al partido transcurrió con normalidad. “Los jugadores y el cuerpo técnico de Godoy Cruz fueron empáticos con la decisión y creyeron que la decisión fue correcta”, sumó. El partido estuvo detenido 23 minutos.

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“No hubo necesidad de agarrar el celular cuando llegamos al vestuario. La cantidad de mensajes de compañeros, empatizando con lo que nos pasó. Insisto de la gravedad de que ingresó todo el banco de All Boys, una persona externa con un celular. Quiero agradecer. La jugada fue lo último que vimos. Llevamos tranquilidad a nuestras casas”, agregó.

“Lo que pasó fue un momento triste para nuestro fútbol. Informaremos a las personas en cuestión ante el Tribunal para que respondan ante los hechos”, concluyó Lamolina.